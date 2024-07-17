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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/almanya-gelecek-yil-ukraynaya-sunacagi-askeri-yardimi-yariya-indirecek-1085935322.html
'Almanya, gelecek yıl Ukrayna'ya sunacağı askeri yardımı yarıya indirecek'
'Almanya, gelecek yıl Ukrayna'ya sunacağı askeri yardımı yarıya indirecek'
Sputnik Türkiye
Ukrayna'ya hem ulusal düzeyde hem de NATO düzeyinde askeri yardım sunan Batılı ülkeler, gerek ekonomideki gidişat gerekse halkın karşıt görüşleri nedeniyle... 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T13:31+0300
2024-07-17T13:31+0300
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Almanya'nın 2025 yılında Ukrayna'ya sağlayacağı askeri yardımı bu yıla kıyasla yarı yarıya azaltacağı belirtildi.Reuters'in haberine göre 2025 yılında Almanya bütçesinden Ukrayna'ya ayrılacak kaynakların miktarında ciddi bir düşüşe gidiliyor.Haberde, "Gelecek yılın bütçesi, Ukrayna için daha az cömert olacak. Hükümet, 2024 yılındaki yaklaşık 8 milyar euroluk yardıma karşılık 2025'te Ukrayna'ya askeri yardımı 4 milyar dolara düşürecek" ifadelerine yer verildi.Reuters, Almanya bütçesinin bugün koalisyon ortakları tarafından görüşülerek mutabakat aranacağını da aktardı. Mutabakat sağlanması halinde bakanlar kuruluna sunulacak olan bütçe için daha sonra parlamentonun onayı aranacak.Haziran ortasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le görüşen Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya askeri destek süreceğini vurgulamıştı.Ukrayna'nın hava savunmasının daha da güçlendirilmesi çağrısında bulunan Scholz, "Bugün burada bulunan herkesten Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmeye yönelik girişimimizi mümkün olan her şeyle desteklemelerini rica ediyorum" demişti.Scholz, Ukrayna'yı gerektiği sürece destekleyeceklerini vurgulayarak, "Ukrayna ordusunun şu anda en acil ihtiyacı olan şey mühimmat ve silah, özellikle de hava savunması için. Bu nedenle Ukrayna'ya üçüncü bir Patriot hava savunma sisteminin yanı sıra IRIS-T hava savunma sistemleri, Gepard uçaksavar tankları, füzeler ve topçu mühimmatını önümüzdeki haftalarda ve aylarda teslim edeceğiz" diye konuşmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/musktan-okullarda-cinsiyet-degistirme-yasasina-tepki-olarak-onemli-karar-bardak-artik-tasti-1085932131.html
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almanya, alman hükümeti, olaf scholz, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, askeri yardım, kiev, berlin, bütçe, bütçe teklifi
almanya, alman hükümeti, olaf scholz, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, askeri yardım, kiev, berlin, bütçe, bütçe teklifi

'Almanya, gelecek yıl Ukrayna'ya sunacağı askeri yardımı yarıya indirecek'

13:31 17.07.2024
© AFP 2023 / ODD ANDERSENZelenskiy Almanya Başbakanı Scholz ile
Zelenskiy Almanya Başbakanı Scholz ile - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
© AFP 2023 / ODD ANDERSEN
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Ukrayna'ya hem ulusal düzeyde hem de NATO düzeyinde askeri yardım sunan Batılı ülkeler, gerek ekonomideki gidişat gerekse halkın karşıt görüşleri nedeniyle Kiev'e desteğini azaltma yoluna gidiyor.
Almanya'nın 2025 yılında Ukrayna'ya sağlayacağı askeri yardımı bu yıla kıyasla yarı yarıya azaltacağı belirtildi.

Reuters'in haberine göre 2025 yılında Almanya bütçesinden Ukrayna'ya ayrılacak kaynakların miktarında ciddi bir düşüşe gidiliyor.

Haberde, "Gelecek yılın bütçesi, Ukrayna için daha az cömert olacak. Hükümet, 2024 yılındaki yaklaşık 8 milyar euroluk yardıma karşılık 2025'te Ukrayna'ya askeri yardımı 4 milyar dolara düşürecek" ifadelerine yer verildi.

Reuters, Almanya bütçesinin bugün koalisyon ortakları tarafından görüşülerek mutabakat aranacağını da aktardı. Mutabakat sağlanması halinde bakanlar kuruluna sunulacak olan bütçe için daha sonra parlamentonun onayı aranacak.

Haziran ortasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le görüşen Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya askeri destek süreceğini vurgulamıştı.

Ukrayna'nın hava savunmasının daha da güçlendirilmesi çağrısında bulunan Scholz, "Bugün burada bulunan herkesten Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmeye yönelik girişimimizi mümkün olan her şeyle desteklemelerini rica ediyorum" demişti.

Scholz, Ukrayna'yı gerektiği sürece destekleyeceklerini vurgulayarak, "Ukrayna ordusunun şu anda en acil ihtiyacı olan şey mühimmat ve silah, özellikle de hava savunması için. Bu nedenle Ukrayna'ya üçüncü bir Patriot hava savunma sisteminin yanı sıra IRIS-T hava savunma sistemleri, Gepard uçaksavar tankları, füzeler ve topçu mühimmatını önümüzdeki haftalarda ve aylarda teslim edeceğiz" diye konuşmuştu.
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