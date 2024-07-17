https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/almanya-gelecek-yil-ukraynaya-sunacagi-askeri-yardimi-yariya-indirecek-1085935322.html

'Almanya, gelecek yıl Ukrayna'ya sunacağı askeri yardımı yarıya indirecek'

'Almanya, gelecek yıl Ukrayna'ya sunacağı askeri yardımı yarıya indirecek'

Sputnik Türkiye

Ukrayna'ya hem ulusal düzeyde hem de NATO düzeyinde askeri yardım sunan Batılı ülkeler, gerek ekonomideki gidişat gerekse halkın karşıt görüşleri nedeniyle... 17.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-17T13:31+0300

2024-07-17T13:31+0300

2024-07-17T13:31+0300

ukrayna krizi

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Almanya'nın 2025 yılında Ukrayna'ya sağlayacağı askeri yardımı bu yıla kıyasla yarı yarıya azaltacağı belirtildi.Reuters'in haberine göre 2025 yılında Almanya bütçesinden Ukrayna'ya ayrılacak kaynakların miktarında ciddi bir düşüşe gidiliyor.Haberde, "Gelecek yılın bütçesi, Ukrayna için daha az cömert olacak. Hükümet, 2024 yılındaki yaklaşık 8 milyar euroluk yardıma karşılık 2025'te Ukrayna'ya askeri yardımı 4 milyar dolara düşürecek" ifadelerine yer verildi.Reuters, Almanya bütçesinin bugün koalisyon ortakları tarafından görüşülerek mutabakat aranacağını da aktardı. Mutabakat sağlanması halinde bakanlar kuruluna sunulacak olan bütçe için daha sonra parlamentonun onayı aranacak.Haziran ortasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le görüşen Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya askeri destek süreceğini vurgulamıştı.Ukrayna'nın hava savunmasının daha da güçlendirilmesi çağrısında bulunan Scholz, "Bugün burada bulunan herkesten Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmeye yönelik girişimimizi mümkün olan her şeyle desteklemelerini rica ediyorum" demişti.Scholz, Ukrayna'yı gerektiği sürece destekleyeceklerini vurgulayarak, "Ukrayna ordusunun şu anda en acil ihtiyacı olan şey mühimmat ve silah, özellikle de hava savunması için. Bu nedenle Ukrayna'ya üçüncü bir Patriot hava savunma sisteminin yanı sıra IRIS-T hava savunma sistemleri, Gepard uçaksavar tankları, füzeler ve topçu mühimmatını önümüzdeki haftalarda ve aylarda teslim edeceğiz" diye konuşmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/musktan-okullarda-cinsiyet-degistirme-yasasina-tepki-olarak-onemli-karar-bardak-artik-tasti-1085932131.html

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