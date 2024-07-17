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Turistten 2 bardak meyve suyuna bin 200 lira aldı: 'Yeni başlamıştı'
Turistten 2 bardak meyve suyuna bin 200 lira aldı: 'Yeni başlamıştı'
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Antalya'da turistlerden 2 bardak nar suyu için 1200 lira alınan büfe, para cezası uygulanarak bulunduğu yerden kaldırıldı. 17.07.2024, Sputnik Türkiye
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Konyaaltı Sahili Beach Park'ta meyve suyu, dondurma satışı yapılan işletmenin, 2 bardak nar suyu için 1200 lira ücret talep ettiği turistler, yüksek fiyat gerekçesiyle polise şikayette bulundu.İnceleme sonrası, alınan fazla ücret, işletme tarafından turistlere iade edildi.Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, şikayet üzerine işletmede denetim yaptıklarını söyledi.Büfede fiyat etiketi bulunmadığını dile getiren Özşahan, işletmeye para cezası uygulandığını belirtti.​​​​​​​Özşahan, belediye ekiplerinin kontrolleri sonucunda da büfenin bulunduğu yerden kaldırıldığını bildirdi.Bu tür olayların turizme zarar verdiğini ifade eden Özşahan, denetimleri aralıksız sürdürdüklerini kaydetti.Personelin ilişiği kesildiYaşananların görüntüsünün sosyal medyaya düşmesinin ardından olayla ilgili açıklama yapan işletme, yeni işe başlayan çalışan tarafından yapılan satışı asla tasvip etmediklerini, düzeltmenin yapılıp paranın iade edildiğini ve özür dilendiğini belirterek, satışı yapan personelin aynı gün iş yeri ile ilişiğinin kesildiği bilgisini paylaştı.
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turist meyve suyu,turist kazıklayan büfe antalya,antalya turist meyve suyu,turist 1200 lira,turist bin 200 lira
turist meyve suyu,turist kazıklayan büfe antalya,antalya turist meyve suyu,turist 1200 lira,turist bin 200 lira

Turistten 2 bardak meyve suyuna bin 200 lira aldı: 'Yeni başlamıştı'

15:16 17.07.2024
© İHA / RAMAZAN BOZCA-AW248758Antalya'da bir işletmeci turistten 2 bardak meyve suyuna bin 200 lira aldı
Antalya'da bir işletmeci turistten 2 bardak meyve suyuna bin 200 lira aldı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
© İHA / RAMAZAN BOZCA-AW248758
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Antalya'da turistlerden 2 bardak nar suyu için 1200 lira alınan büfe, para cezası uygulanarak bulunduğu yerden kaldırıldı.
Konyaaltı Sahili Beach Park'ta meyve suyu, dondurma satışı yapılan işletmenin, 2 bardak nar suyu için 1200 lira ücret talep ettiği turistler, yüksek fiyat gerekçesiyle polise şikayette bulundu.
İnceleme sonrası, alınan fazla ücret, işletme tarafından turistlere iade edildi.
Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, şikayet üzerine işletmede denetim yaptıklarını söyledi.
Büfede fiyat etiketi bulunmadığını dile getiren Özşahan, işletmeye para cezası uygulandığını belirtti.
​​​​​​​Özşahan, belediye ekiplerinin kontrolleri sonucunda da büfenin bulunduğu yerden kaldırıldığını bildirdi.
Bu tür olayların turizme zarar verdiğini ifade eden Özşahan, denetimleri aralıksız sürdürdüklerini kaydetti.

Personelin ilişiği kesildi

Yaşananların görüntüsünün sosyal medyaya düşmesinin ardından olayla ilgili açıklama yapan işletme, yeni işe başlayan çalışan tarafından yapılan satışı asla tasvip etmediklerini, düzeltmenin yapılıp paranın iade edildiğini ve özür dilendiğini belirterek, satışı yapan personelin aynı gün iş yeri ile ilişiğinin kesildiği bilgisini paylaştı.
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