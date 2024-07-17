Tayland'daki lüks otelde ölen 6 turistin içeceklerinde siyanür bulundu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
07:11
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD’li uçak firmasının bilinmeyenleri
08:09
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Fransa'daki en büyük Yahudi tutuklaması
10:39
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ömür Gedik: Hayvanların öldürülmediği bir çözümden yanayız
12:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
FETÖ ile mücadelenin neresindeyiz?
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/taylanddaki-luks-otelde-olen-6-turistin-iceceklerinde-siyanur-bulundu-1085930895.html
Tayland'daki lüks otelde ölen 6 turistin içeceklerinde siyanür bulundu
Tayland'daki lüks otelde ölen 6 turistin içeceklerinde siyanür bulundu
Sputnik Türkiye
Hindiçin yarımadasının orta kısmında bulunan Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'ın başkenti Bangkok'taki bir lüks otelde ölü bulunan 6 kişinin kullandığı çay... 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T11:57+0300
2024-07-17T11:57+0300
dünya
tayland
bangkok
otel
siyanür
can kaybı
gizem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/11/1085930738_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_011ca19ca0cd8ee25564476929740895.jpg
Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Grand Hyatt Erawan Otel'deki bir odada dün 6 kişinin ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturma sürerken, gizemli ölümlerle ilgili emniyetten yapılan açıklamada, ölenlerin Sherine Chong (56), Dang Hung Van (55), Thi Nguyen Phuong (46), Hong Pham Thanh (49), Thi Nguyen Phuong Lan (47) ve Dinh Tran Phu (37) olduğu belirtildi.Kullandıkları çay fincanlarında siyanüre rastlandığı, ölüm nedenlerinin muhtemelen siyanür zehirlenmesi olduğu, otopsi sonuçlarının beklendiği ifade edildi. Siyanürü 6 kişiden birinin getirdiği ve zehirleme olayının arkasında olduğu aktarıldı. Ölenlerin yakınlarıyla yapılan görüşmelerde grubun bir yatırımla ilgili borç yüzünden anlaşmazlık yaşandığı, ölenlerden birinin borçlu olduğu ifade edildi.Aynı odada toplandılarGrubun hafta sonu otele ayrı ayrı giriş yaptığı, kendilerine 5 oda tahsis edildiği, 4'ünün 7. katta, birinin ise 5. katta olduğu ifade edildi.Grubun pazartesi günü öğleden sonra 5. kattaki odada toplandığı, sipariş edilen yiyecek ve çayların o sırada odada bulunan tek kişi olan Chong tarafından teslim alındığı aktarıldı.Garsonun misafirlere çay yapmayı teklif ettiği, ancak Chong'un teklifi reddettiği, çok az konuştuğu ve gözle görülür şekilde stres altında olduğu belirtildi. Daha sonra grubun geri kalanının odaya girdiği kaydedildi. Ayrıca grubun otel rezervasyonunda yer alan 7. kişinin ise ölenlerden birinin kız kardeşi olduğu açıklandı.Söz konusu kardeşin geçtiğimiz hafta Tayland'dan ayrılıp Vietnam'a gittiği, olayla ilgisi olmadığı belirtildi.Tayland Başbakanı Srettha Thavisin yaptığı açıklamada, ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun soruşturmada Tayland makamlarına yardımcı olduğunu söyledi.Otelde gizemli ölüm6 kişinin cansız bedeni dün gece otelin temizlik görevlileri tarafından bulunmuştu.İhbar ihbar üzerine otele gelen polis ekipleri, yapılan ilk incelemeler sonucunda grubun zehirlenme nedeniyle hayatını kaybettiğini belirlemişti.Grubun otele 7 kişilik rezervasyon yaptırdığı öğrenilmişti. Otel odasında yapılan incelemelerde masalarda kahve ve çay bardakları bulunmuş, herhangi bir kavga veya darp izine ise rastlanmamıştı.Ölü bulunan 6 kişiden 4'ünün Vietnam vatandaşı olduğu, 2'sinin Vietnam-ABD çifte vatandaşı olduğu öğrenilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/istanbulda-restorana-silahli-saldiri-1-olu-1085921575.html
tayland
bangkok
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/11/1085930738_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_df225a06e6e755277d8c397dd821feef.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tayland, bangkok, otel, siyanür, can kaybı, gizem
tayland, bangkok, otel, siyanür, can kaybı, gizem

Tayland'daki lüks otelde ölen 6 turistin içeceklerinde siyanür bulundu

11:57 17.07.2024
© AP Photo / Sakchai LalitTayland'da lüks otelde ölü bulunan 6 turistin bardaklarında siyanür
Tayland'da lüks otelde ölü bulunan 6 turistin bardaklarında siyanür - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Sakchai Lalit
Abone ol
Hindiçin yarımadasının orta kısmında bulunan Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'ın başkenti Bangkok'taki bir lüks otelde ölü bulunan 6 kişinin kullandığı çay bardaklarında siyanür tespit edildi.
Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Grand Hyatt Erawan Otel'deki bir odada dün 6 kişinin ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturma sürerken, gizemli ölümlerle ilgili emniyetten yapılan açıklamada, ölenlerin Sherine Chong (56), Dang Hung Van (55), Thi Nguyen Phuong (46), Hong Pham Thanh (49), Thi Nguyen Phuong Lan (47) ve Dinh Tran Phu (37) olduğu belirtildi.
Kullandıkları çay fincanlarında siyanüre rastlandığı, ölüm nedenlerinin muhtemelen siyanür zehirlenmesi olduğu, otopsi sonuçlarının beklendiği ifade edildi. Siyanürü 6 kişiden birinin getirdiği ve zehirleme olayının arkasında olduğu aktarıldı. Ölenlerin yakınlarıyla yapılan görüşmelerde grubun bir yatırımla ilgili borç yüzünden anlaşmazlık yaşandığı, ölenlerden birinin borçlu olduğu ifade edildi.

Aynı odada toplandılar

Grubun hafta sonu otele ayrı ayrı giriş yaptığı, kendilerine 5 oda tahsis edildiği, 4'ünün 7. katta, birinin ise 5. katta olduğu ifade edildi.
Grubun pazartesi günü öğleden sonra 5. kattaki odada toplandığı, sipariş edilen yiyecek ve çayların o sırada odada bulunan tek kişi olan Chong tarafından teslim alındığı aktarıldı.
Garsonun misafirlere çay yapmayı teklif ettiği, ancak Chong'un teklifi reddettiği, çok az konuştuğu ve gözle görülür şekilde stres altında olduğu belirtildi. Daha sonra grubun geri kalanının odaya girdiği kaydedildi. Ayrıca grubun otel rezervasyonunda yer alan 7. kişinin ise ölenlerden birinin kız kardeşi olduğu açıklandı.
Söz konusu kardeşin geçtiğimiz hafta Tayland'dan ayrılıp Vietnam'a gittiği, olayla ilgisi olmadığı belirtildi.
Tayland Başbakanı Srettha Thavisin yaptığı açıklamada, ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun soruşturmada Tayland makamlarına yardımcı olduğunu söyledi.

Otelde gizemli ölüm

6 kişinin cansız bedeni dün gece otelin temizlik görevlileri tarafından bulunmuştu.
İhbar ihbar üzerine otele gelen polis ekipleri, yapılan ilk incelemeler sonucunda grubun zehirlenme nedeniyle hayatını kaybettiğini belirlemişti.
Grubun otele 7 kişilik rezervasyon yaptırdığı öğrenilmişti. Otel odasında yapılan incelemelerde masalarda kahve ve çay bardakları bulunmuş, herhangi bir kavga veya darp izine ise rastlanmamıştı.
Ölü bulunan 6 kişiden 4'ünün Vietnam vatandaşı olduğu, 2'sinin Vietnam-ABD çifte vatandaşı olduğu öğrenilmişti.
Esenyurt'ta motosikletli ve yüzleri maskeli şahıs ya da şahıslar tarafından bir restorana silahlı saldırı düzenlendi. Olayda restoranın önünden geçerken kurşun isabet eden bir kişi hayatını kaybederken polis ekipleri konu ile ilgili çalışma başlattı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
TÜRKİYE
İstanbul'da restorana silahlı saldırı: Yoldan geçen kişi öldü
01:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала