https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/istanbulda-restorana-silahli-saldiri-1-olu-1085921575.html
İstanbul'da restorana silahlı saldırı: 1 ölü
İstanbul'da restorana silahlı saldırı: 1 ölü
Sputnik Türkiye
İstanbul Esenyurt'ta motosikletli ve yüzleri maskeli şahıs ya da şahıslar tarafından bir restorana silahlı saldırı düzenlendi. Olayda restoranın önünden... 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T01:22+0300
2024-07-17T01:22+0300
2024-07-17T01:22+0300
türkiye
istanbul
esenyurt
yabancı
yabancı uyruklu
saldırı
silahlı saldırı
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İstanbul Esenyurt'ta önünden geçtiği restorana silahla ateş açılması sonucu vurulan kişi yaşamını yitirdi.Doğan Araslı Bulvarı'na motosiketle gelen yüzleri maskeli şüpheli veya şüpheliler, buradaki restorana silahla ateş açtıktan sonra kaçtı.Saldırı sırasında restoranın önünden geçen yabancı uyruklu kişi vurularak yaralandı.İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı, kurtarılamadı.İncelemede, restorana 4, park halindeki 2 araca da birer kurşun isabet ettiği belirlendi.Polis, kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/is-insani-nihat-karaarslan-ankarada-silahli-saldiriya-ugradi-1085500239.html
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istanbul, esenyurt, yabancı, yabancı uyruklu, saldırı, silahlı saldırı
istanbul, esenyurt, yabancı, yabancı uyruklu, saldırı, silahlı saldırı
İstanbul'da restorana silahlı saldırı: 1 ölü
İstanbul Esenyurt'ta motosikletli ve yüzleri maskeli şahıs ya da şahıslar tarafından bir restorana silahlı saldırı düzenlendi. Olayda restoranın önünden geçerken kurşun isabet eden bir kişi hayatını kaybederken polis ekipleri konu ile ilgili çalışma başlattı.
İstanbul Esenyurt'ta önünden geçtiği restorana silahla ateş açılması sonucu vurulan kişi yaşamını yitirdi.
Doğan Araslı Bulvarı'na motosiketle gelen yüzleri maskeli şüpheli veya şüpheliler, buradaki restorana silahla ateş açtıktan sonra kaçtı.
Saldırı sırasında restoranın önünden geçen yabancı uyruklu kişi vurularak yaralandı.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı, kurtarılamadı.
İncelemede, restorana 4, park halindeki 2 araca da birer kurşun isabet ettiği belirlendi.
Polis, kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.