İstanbul'da restorana silahlı saldırı: 1 ölü

© İHA / ERDAL CAN İÇELLİ - MERT YILDIRIM- Esenyurt'ta motosikletli ve yüzleri maskeli şahıs ya da şahıslar tarafından bir restorana silahlı saldırı düzenlendi. Olayda restoranın önünden geçerken kurşun isabet eden bir kişi hayatını kaybederken polis ekipleri konu ile ilgili çalışma başlattı.