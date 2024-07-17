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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı duyurdu: 'Hayvancılıkta yeni destekleme modeli hazır'
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı duyurdu: 'Hayvancılıkta yeni destekleme modeli hazır'
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı yaptığı açıklamada, hayvancılıkta yeni destekleme modelinin hazır olduğunu belirterek hayvansal üretimde AR-GE ve inovasyonla... 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T14:49+0300
2024-07-17T14:49+0300
politika
tarım ve orman bakanlığı
ibrahim yumaklı
hayvancılık
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvancılıkta planlı üretimle ilgili uzun süredir üzerinde çalıştıkları yeni destekleme modelinin kısa sürede Resmi Gazete'de yayımlanacağına işaret ederek "Yeni modelimizde destekleme tutarları, katsayılar üzerinden belirlendi ve performansa dayalı bir destekleme sistemi oluşturuldu" dedi.Yumaklı, Uluslararası Hayvancılık Araştırma Enstitüsünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.Enstitü Müdürü Sezer Öz'den çalışmalarına ilişkin bilgi alan Yumaklı, enstitü bünyesinde inşaatı devam eden 200 sığır kapasiteli sağmal ahır ile genetik laboratuvarını gezdi.Bakan Yumaklı, burada yaptığı değerlendirmede, enstitünün, hayvansal üretimde AR-GE ve inovasyonla ilgili çalışmaların yapıldığı çok önemli bir merkez olduğunu söyledi.Kısa süre önce 2024-2028 yıllarını kapsayan Hayvancılık Yol Haritası'nı açıkladığını anımsatan Yumaklı, verimli, kaliteli ve sağlıklı üretimi artırırken aynı zamanda suni tohumlama, yerli sperma üretimi, soy kütüğü çalışmaları ve ari işletme gibi verimliliği artıracak destekleri çoğaltma kararlılığında olduklarını bildirdi.Yumaklı, enstitünün bu çalışmalardaki önemine işaret ederek "Gen kaynaklarımızın yerinde korunması ve geliştirilmesi, halk elinde ıslah çalışmaları, kaliteli yerli sperma üretimi gibi AR-GE faaliyetlerinin artırılması, yol haritamızın önemli ayaklarını oluşturmaktadır" diye konuştu.Hayvancılık Yol Haritası'nın diğer bir önemli ayağının da hayvancılık işletmelerinin dirençli, güçlü ve sürdürülebilir bir üretim modeliyle çalışabilmesi olduğunu aktaran Yumaklı, tarımsal üretimde sürdürülebilir, verimli kaliteli, kayıtlı ve sektöre yatırım yapılan bir üretim planlaması için bu çalışmaları da başlattıklarını anlattı.'Amacımız üreticinin 3 yıl önünü göreceği bir perspektif çizmek'Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, hayvansal üretim planlamasının 1 Ocak'ta yürürlüğe girdiğini anımsatarak sözlerini şöyle sürdürdü:Suni tohumlama, soy kütüğü, yerli sperma, ari işletme gibi konularda da ilave desteklerin verileceğini bildiren Yumaklı, ürün geliştirme desteklerinin de çiğ süt, besilik erkek sığır (karkas) ve tiftik üretimini kapsayacağını söyledi.Yumaklı, yeni destekleme modelinin kadınlar ve gençler için ilk kez uygulanacağını da aktarırken "Onları üretime teşvik ederken aynı zamanda verimliliği artırıcı kriterleri sağlayan üreticilerimizin de bu desteklerden daha fazla faydalanacağının altını çizmek istiyorum" ifadesini kullandı.Amaçlarının, bütün kategorilerde verimli ve kaliteli üretim ile ülke ihtiyacının yanı sıra ihraç edebilir ürünler üretebilmeyi sağlamak olduğuna işaret eden İbrahim Yumaklı, planlı üretimi destekleyecek bu destek modelinin ülkeyi daha müreffeh yarınlara taşıyacağını belirtti.Bakan Yumaklı, enstitünün de sadece ülkeye değil, uluslararası boyutta yardım ve destek isteyen bütün ülkelere hizmet vereceğini kaydederek, "Bu merkezin bütün tesislerinin yeniden revizyonu ve ilaveleri de inşallah bu yılın sonuna kadar tamamlanmış olacak" değerlendirmesinde bulundu.
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tarım ve orman bakanlığı, ibrahim yumaklı, hayvancılık, resmi gazete, destek
tarım ve orman bakanlığı, ibrahim yumaklı, hayvancılık, resmi gazete, destek

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı duyurdu: 'Hayvancılıkta yeni destekleme modeli hazır'

14:49 17.07.2024
© AA / Cem GencoTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da Uluslararası Hayvancılık Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret etti. Yumaklı, burada açıklamalarda bulundu
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da Uluslararası Hayvancılık Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret etti. Yumaklı, burada açıklamalarda bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
© AA / Cem Genco
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı yaptığı açıklamada, hayvancılıkta yeni destekleme modelinin hazır olduğunu belirterek hayvansal üretimde AR-GE ve inovasyonla ilgili çalışmaların yapıldığı çok önemli bir merkez olduğunu söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvancılıkta planlı üretimle ilgili uzun süredir üzerinde çalıştıkları yeni destekleme modelinin kısa sürede Resmi Gazete'de yayımlanacağına işaret ederek "Yeni modelimizde destekleme tutarları, katsayılar üzerinden belirlendi ve performansa dayalı bir destekleme sistemi oluşturuldu" dedi.
Yumaklı, Uluslararası Hayvancılık Araştırma Enstitüsünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Enstitü Müdürü Sezer Öz'den çalışmalarına ilişkin bilgi alan Yumaklı, enstitü bünyesinde inşaatı devam eden 200 sığır kapasiteli sağmal ahır ile genetik laboratuvarını gezdi.
Bakan Yumaklı, burada yaptığı değerlendirmede, enstitünün, hayvansal üretimde AR-GE ve inovasyonla ilgili çalışmaların yapıldığı çok önemli bir merkez olduğunu söyledi.
Kısa süre önce 2024-2028 yıllarını kapsayan Hayvancılık Yol Haritası'nı açıkladığını anımsatan Yumaklı, verimli, kaliteli ve sağlıklı üretimi artırırken aynı zamanda suni tohumlama, yerli sperma üretimi, soy kütüğü çalışmaları ve ari işletme gibi verimliliği artıracak destekleri çoğaltma kararlılığında olduklarını bildirdi.
Yumaklı, enstitünün bu çalışmalardaki önemine işaret ederek "Gen kaynaklarımızın yerinde korunması ve geliştirilmesi, halk elinde ıslah çalışmaları, kaliteli yerli sperma üretimi gibi AR-GE faaliyetlerinin artırılması, yol haritamızın önemli ayaklarını oluşturmaktadır" diye konuştu.
Hayvancılık Yol Haritası'nın diğer bir önemli ayağının da hayvancılık işletmelerinin dirençli, güçlü ve sürdürülebilir bir üretim modeliyle çalışabilmesi olduğunu aktaran Yumaklı, tarımsal üretimde sürdürülebilir, verimli kaliteli, kayıtlı ve sektöre yatırım yapılan bir üretim planlaması için bu çalışmaları da başlattıklarını anlattı.

'Amacımız üreticinin 3 yıl önünü göreceği bir perspektif çizmek'

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, hayvansal üretim planlamasının 1 Ocak'ta yürürlüğe girdiğini anımsatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

Şimdi hayvancılıkta planlı üretimle ilgili uzun süredir üzerinde çalıştığımız ve bugünlerde Resmi Gazete'de yayımlanma sürecinde olan üretim planlamamızın en önemli ayaklarından birisini oluşturan desteklerimizle ilgili birkaç başlığı sizlerle paylaşmak istiyorum: Üretim planlamasının temel amacı, üreticilerimizin ister bitkisel ister hayvansal üretimde 3 yıl önlerini görebilecekleri bir perspektif çizmek. Yeni modelimizde destekleme tutarları, katsayılar üzerinden belirlendi ve performansa dayalı bir destekleme sistemi oluşturuldu. Destek konusu her üretim için değil, performansa dayalı üretim için gerçekleşmiş olacak. Temel hayvancılık desteklerimiz, büyükbaş ile küçükbaş hayvancılık, arıcılık ve ipek böceği faaliyetlerinin desteklenmesinden oluşacak. Her bir destek için de temel destek tutarları belirlendi. Aile işletmeleri, genç ve kadın girişimciler, birinci derecede tarımsal örgüt üyeleri, planlama bölgelerinde bu işleri yapanlar da ilave destekleri kazanmış olacak.

Suni tohumlama, soy kütüğü, yerli sperma, ari işletme gibi konularda da ilave desteklerin verileceğini bildiren Yumaklı, ürün geliştirme desteklerinin de çiğ süt, besilik erkek sığır (karkas) ve tiftik üretimini kapsayacağını söyledi.
Yumaklı, yeni destekleme modelinin kadınlar ve gençler için ilk kez uygulanacağını da aktarırken "Onları üretime teşvik ederken aynı zamanda verimliliği artırıcı kriterleri sağlayan üreticilerimizin de bu desteklerden daha fazla faydalanacağının altını çizmek istiyorum" ifadesini kullandı.
Amaçlarının, bütün kategorilerde verimli ve kaliteli üretim ile ülke ihtiyacının yanı sıra ihraç edebilir ürünler üretebilmeyi sağlamak olduğuna işaret eden İbrahim Yumaklı, planlı üretimi destekleyecek bu destek modelinin ülkeyi daha müreffeh yarınlara taşıyacağını belirtti.
Bakan Yumaklı, enstitünün de sadece ülkeye değil, uluslararası boyutta yardım ve destek isteyen bütün ülkelere hizmet vereceğini kaydederek, "Bu merkezin bütün tesislerinin yeniden revizyonu ve ilaveleri de inşallah bu yılın sonuna kadar tamamlanmış olacak" değerlendirmesinde bulundu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
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