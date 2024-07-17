https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/tarihi-rekor-sonrasi-altin-ve-borsa-icin-rakam-verildi-kisa-vadede-bu-seviyelere-dikkat-1085923915.html

Tarihi rekor sonrası altın ve borsa için rakam verildi: Kısa vadede bu seviyelere dikkat

Tarihi rekor sonrası altın ve borsa için rakam verildi: Kısa vadede bu seviyelere dikkat

Sputnik Türkiye

Bu hafta yatırımcıların gözü altın ve borsadaki fiyatlamalarda. Borsa tarihi rekor kırarken, gram altın fiyatı ilk kez 2600 TL olan kritik eşiği aştı... 17.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-17T07:51+0300

2024-07-17T07:51+0300

2024-07-17T07:51+0300

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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi rekora doymuyor. Dün endeks 11 bin 186 puan seviyesine kadar yükseldi. Altın fiyatları ise sert yükseliş gösterdi. ABD’de enflasyonun beklentilerin altında gelmesi ve Donald Trump’a yönelik suikast girişimi piyasaları hareketlendirdi. Gram altında 2600 lira olan kritik eşik aşıldı.Peki borsa ve altında tarihi rekor sonrası takip edilecek yeni seviyeler neler? Dolar/TL’de 32’nin altı görülür mü? Konuyla ilgili merak edilenleri Milliyet'e açıklayan Ekonomist Tuğba Ekin şu ifadeleri kullandı:Tari̇hi̇ rekor sonrası borsada ‘temmuz’ beklenti̇si̇Altın fi̇yatlarında sert yükseli̇şi̇n nedeni̇ ne?Gram altında kısa vadede bu sevi̇yelere di̇kkatDolar/TL'de 32’ni̇n altı mümkün mü?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/milyonlarca-kisiyi-ilgilendiriyor-zamli-en-dusuk-emekli-maasi-bu-aya-yetisir-mi-1085922814.html

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