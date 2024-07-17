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Silahın kabzasıyla kayınpederini yaralayan damat yakalandı
Silahın kabzasıyla kayınpederini yaralayan damat yakalandı
Sputnik Türkiye
Burdur'da tabancanın kabzasıyla kayınpederini başından yaralayan damat, gözaltına alındı. 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T02:53+0300
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türkiye
kayınpeder
damat
gözaltı
tabanca
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Burdur'da kayınpederinin restoranına gelen A.O.Ş, burada bulunan eşiyle tartışmaya başladı.A.O.Ş, tartışma sırasında araya giren kayınpederi A.Z'nin kafasına yanında getirdiği tabancanın kabzasıyla vurdu. O sırada ateş alan silahtan çıkan bir mermi de restoranın camını kırdı.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri damadı gözaltına aldı. Başından hafif yaralanan A.Z. ise Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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kayınpeder, damat, gözaltı, tabanca, hastane
kayınpeder, damat, gözaltı, tabanca, hastane

Silahın kabzasıyla kayınpederini yaralayan damat yakalandı

02:53 17.07.2024
© İHA / SERCAN KURBAN-Burdur'da kayınpederinin iş yerinde damat ile eşi arasında çıkan tartışmanın kayınpederin araya girmesi ile büyüdü. Damat, kayınpederini kafasına silah kabzası ile vurarak yaralarken kavga esnasında ateş alan silahtan çıkan mermi işletmenin camına isabet etti.
Burdur'da kayınpederinin iş yerinde damat ile eşi arasında çıkan tartışmanın kayınpederin araya girmesi ile büyüdü. Damat, kayınpederini kafasına silah kabzası ile vurarak yaralarken kavga esnasında ateş alan silahtan çıkan mermi işletmenin camına isabet etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
© İHA / SERCAN KURBAN-
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Burdur'da tabancanın kabzasıyla kayınpederini başından yaralayan damat, gözaltına alındı.
Burdur'da kayınpederinin restoranına gelen A.O.Ş, burada bulunan eşiyle tartışmaya başladı.
A.O.Ş, tartışma sırasında araya giren kayınpederi A.Z'nin kafasına yanında getirdiği tabancanın kabzasıyla vurdu. O sırada ateş alan silahtan çıkan bir mermi de restoranın camını kırdı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri damadı gözaltına aldı. Başından hafif yaralanan A.Z. ise Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Esenyurt'ta motosikletli ve yüzleri maskeli şahıs ya da şahıslar tarafından bir restorana silahlı saldırı düzenlendi. Olayda restoranın önünden geçerken kurşun isabet eden bir kişi hayatını kaybederken polis ekipleri konu ile ilgili çalışma başlattı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
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