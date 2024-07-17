https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/silahin-kabzasiyla-kayinpederini-yaralayan-damat-yakalandi-1085922657.html

Silahın kabzasıyla kayınpederini yaralayan damat yakalandı

Silahın kabzasıyla kayınpederini yaralayan damat yakalandı

Sputnik Türkiye

Burdur'da tabancanın kabzasıyla kayınpederini başından yaralayan damat, gözaltına alındı. 17.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-17T02:53+0300

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2024-07-17T02:53+0300

türkiye

kayınpeder

damat

gözaltı

tabanca

hastane

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Burdur'da kayınpederinin restoranına gelen A.O.Ş, burada bulunan eşiyle tartışmaya başladı.A.O.Ş, tartışma sırasında araya giren kayınpederi A.Z'nin kafasına yanında getirdiği tabancanın kabzasıyla vurdu. O sırada ateş alan silahtan çıkan bir mermi de restoranın camını kırdı.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri damadı gözaltına aldı. Başından hafif yaralanan A.Z. ise Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/istanbulda-restorana-silahli-saldiri-1-olu-1085921575.html

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kayınpeder, damat, gözaltı, tabanca, hastane