https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/silahin-kabzasiyla-kayinpederini-yaralayan-damat-yakalandi-1085922657.html
Silahın kabzasıyla kayınpederini yaralayan damat yakalandı
Silahın kabzasıyla kayınpederini yaralayan damat yakalandı
Sputnik Türkiye
Burdur'da tabancanın kabzasıyla kayınpederini başından yaralayan damat, gözaltına alındı. 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T02:53+0300
2024-07-17T02:53+0300
2024-07-17T02:53+0300
türkiye
kayınpeder
damat
gözaltı
tabanca
hastane
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Burdur'da kayınpederinin restoranına gelen A.O.Ş, burada bulunan eşiyle tartışmaya başladı.A.O.Ş, tartışma sırasında araya giren kayınpederi A.Z'nin kafasına yanında getirdiği tabancanın kabzasıyla vurdu. O sırada ateş alan silahtan çıkan bir mermi de restoranın camını kırdı.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri damadı gözaltına aldı. Başından hafif yaralanan A.Z. ise Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/istanbulda-restorana-silahli-saldiri-1-olu-1085921575.html
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kayınpeder, damat, gözaltı, tabanca, hastane
kayınpeder, damat, gözaltı, tabanca, hastane
Silahın kabzasıyla kayınpederini yaralayan damat yakalandı
Burdur'da tabancanın kabzasıyla kayınpederini başından yaralayan damat, gözaltına alındı.
Burdur'da kayınpederinin restoranına gelen A.O.Ş, burada bulunan eşiyle tartışmaya başladı.
A.O.Ş, tartışma sırasında araya giren kayınpederi A.Z'nin kafasına yanında getirdiği tabancanın kabzasıyla vurdu. O sırada ateş alan silahtan çıkan bir mermi de restoranın camını kırdı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri damadı gözaltına aldı. Başından hafif yaralanan A.Z. ise Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.