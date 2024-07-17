https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/rusyanin-uc-bolgesinde-5-ukrayna-ihasi-engellendi-1085924744.html
Rusya’nın üç bölgesinde 5 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’nın üç bölgesinde 5 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin, ülkenin batısındaki Belgorod, Voronej ve Bryansk bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 5 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği... 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T08:50+0300
2024-07-17T08:50+0300
2024-07-17T08:45+0300
ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, geçen gece Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişiminin engellendiği bildirildi.Açıklamaya göre, görev başındaki hava savunma sistemleri Belgorod bölgesinde 1, Voronej bölgesinde 2 ve Bryansk bölgesinde 2 İHA imha etti.Ukrayna ordusu her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-yak-52-savas-helikopteri-dusuruldu-1085901349.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, belgorod, voronej, bryansk
Rusya’nın üç bölgesinde 5 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya hava savunma güçlerinin, ülkenin batısındaki Belgorod, Voronej ve Bryansk bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 5 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, geçen gece Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişiminin engellendiği bildirildi.
Açıklamaya göre, görev başındaki hava savunma sistemleri Belgorod bölgesinde 1, Voronej bölgesinde 2 ve Bryansk bölgesinde 2 İHA imha etti.
Ukrayna ordusu her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.