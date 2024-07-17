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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/rusyanin-uc-bolgesinde-5-ukrayna-ihasi-engellendi-1085924744.html
Rusya’nın üç bölgesinde 5 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’nın üç bölgesinde 5 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin, ülkenin batısındaki Belgorod, Voronej ve Bryansk bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 5 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği... 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T08:50+0300
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ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
hava savunma
hava savunma sistemi
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, geçen gece Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişiminin engellendiği bildirildi.Açıklamaya göre, görev başındaki hava savunma sistemleri Belgorod bölgesinde 1, Voronej bölgesinde 2 ve Bryansk bölgesinde 2 İHA imha etti.Ukrayna ordusu her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-yak-52-savas-helikopteri-dusuruldu-1085901349.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, belgorod, voronej, bryansk
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, belgorod, voronej, bryansk

Rusya’nın üç bölgesinde 5 Ukrayna İHA’sı engellendi

08:50 17.07.2024
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovRus hava savunma sistemi Strela-10
Rus hava savunma sistemi Strela-10 - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
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Rusya hava savunma güçlerinin, ülkenin batısındaki Belgorod, Voronej ve Bryansk bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 5 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, geçen gece Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişiminin engellendiği bildirildi.
Açıklamaya göre, görev başındaki hava savunma sistemleri Belgorod bölgesinde 1, Voronej bölgesinde 2 ve Bryansk bölgesinde 2 İHA imha etti.
Ukrayna ordusu her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
Rus hava savunma sistemi S-400 kontrol merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2024
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Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın Yak-52 savaş uçağı düşürüldü
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