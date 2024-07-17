https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/rusyanin-uc-bolgesinde-5-ukrayna-ihasi-engellendi-1085924744.html

Rusya’nın üç bölgesinde 5 Ukrayna İHA’sı engellendi

Rusya’nın üç bölgesinde 5 Ukrayna İHA’sı engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya hava savunma güçlerinin, ülkenin batısındaki Belgorod, Voronej ve Bryansk bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 5 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği... 17.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-17T08:50+0300

2024-07-17T08:50+0300

2024-07-17T08:45+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, geçen gece Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişiminin engellendiği bildirildi.Açıklamaya göre, görev başındaki hava savunma sistemleri Belgorod bölgesinde 1, Voronej bölgesinde 2 ve Bryansk bölgesinde 2 İHA imha etti.Ukrayna ordusu her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-yak-52-savas-helikopteri-dusuruldu-1085901349.html

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