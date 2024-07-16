https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-yak-52-savas-helikopteri-dusuruldu-1085901349.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın Yak-52 savaş uçağı düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın Yak-52 savaş uçağı düşürüldü

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekat bölgesinde son bir gün içerisinde Ukrayna’ya ait Yak-52 savaş uçağının vurulduğunu ve bin... 16.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-16T13:55+0300

2024-07-16T13:55+0300

2024-07-16T13:58+0300

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Özel askeri harekatla ilgili günlük raporu kamuoyuyla paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Rus hava savunma güçlerinin Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait Yak-52 savaş uçağını vurduğu bildirildi.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, beş karşı saldırıyı püskürtürken 230 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi ve bir tankı imha etti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Bir karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusu 545 asker kaybetti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, daha avantajlı hatlara ulaşırken bir karşı saldırıyı da engelledi. Ukrayna ordusunun kaybı 560 asker, bir tank, iki zırhlı savaş aracı ve yedi mühimmat deposu olarak gerçekleşti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu, taktik konumunu iyileştirdi. Altı karşı saldırı püskürtülürken 320 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi ve ABD yapımı M113 dahil üç zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaşırken Ukrayna ordusu 145 asker kaybetti.‘Dnepr’ Askeri Grubu birlikleri, 120 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi ve bir tankı imha etti. Ayrıca iki mühimmat deposu havaya uçuruldu.Ayrıca özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte 28 insansız hava aracı, 6 adet ABD yapımı ATACMS füzesi, 7 adet HIMARS füzesi ve iki adet Fransa yapımı Hammer uçak bombası engellendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/rusyada-da-subeleri-var-abdli-motosiklet-kulubu-bandidosun-uyeleri-ukrayna-ordusunda-savasiyor-1085895972.html

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