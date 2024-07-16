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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-yak-52-savas-helikopteri-dusuruldu-1085901349.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın Yak-52 savaş uçağı düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın Yak-52 savaş uçağı düşürüldü
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekat bölgesinde son bir gün içerisinde Ukrayna’ya ait Yak-52 savaş uçağının vurulduğunu ve bin... 16.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-16T13:55+0300
2024-07-16T13:58+0300
ukrayna krizi
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rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
askeri operasyon
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ukrayna ordusu
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atacms füzeleri
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Özel askeri harekatla ilgili günlük raporu kamuoyuyla paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Rus hava savunma güçlerinin Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait Yak-52 savaş uçağını vurduğu bildirildi.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, beş karşı saldırıyı püskürtürken 230 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi ve bir tankı imha etti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Bir karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusu 545 asker kaybetti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, daha avantajlı hatlara ulaşırken bir karşı saldırıyı da engelledi. Ukrayna ordusunun kaybı 560 asker, bir tank, iki zırhlı savaş aracı ve yedi mühimmat deposu olarak gerçekleşti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu, taktik konumunu iyileştirdi. Altı karşı saldırı püskürtülürken 320 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi ve ABD yapımı M113 dahil üç zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaşırken Ukrayna ordusu 145 asker kaybetti.‘Dnepr’ Askeri Grubu birlikleri, 120 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi ve bir tankı imha etti. Ayrıca iki mühimmat deposu havaya uçuruldu.Ayrıca özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte 28 insansız hava aracı, 6 adet ABD yapımı ATACMS füzesi, 7 adet HIMARS füzesi ve iki adet Fransa yapımı Hammer uçak bombası engellendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/rusyada-da-subeleri-var-abdli-motosiklet-kulubu-bandidosun-uyeleri-ukrayna-ordusunda-savasiyor-1085895972.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu, yak-52, atacms füzeleri, himars
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu, yak-52, atacms füzeleri, himars

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın Yak-52 savaş uçağı düşürüldü

13:55 16.07.2024 (güncellendi: 13:58 16.07.2024)
© Sputnik / Сергей МальгавкоRus hava savunma sistemi S-400 kontrol merkezi
Rus hava savunma sistemi S-400 kontrol merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2024
© Sputnik / Сергей Мальгавко
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekat bölgesinde son bir gün içerisinde Ukrayna’ya ait Yak-52 savaş uçağının vurulduğunu ve bin 920 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Özel askeri harekatla ilgili günlük raporu kamuoyuyla paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Rus hava savunma güçlerinin Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait Yak-52 savaş uçağını vurduğu bildirildi.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, beş karşı saldırıyı püskürtürken 230 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi ve bir tankı imha etti.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Bir karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusu 545 asker kaybetti.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, daha avantajlı hatlara ulaşırken bir karşı saldırıyı da engelledi. Ukrayna ordusunun kaybı 560 asker, bir tank, iki zırhlı savaş aracı ve yedi mühimmat deposu olarak gerçekleşti.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu, taktik konumunu iyileştirdi. Altı karşı saldırı püskürtülürken 320 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi ve ABD yapımı M113 dahil üç zırhlı savaş aracı imha edildi.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaşırken Ukrayna ordusu 145 asker kaybetti.
‘Dnepr’ Askeri Grubu birlikleri, 120 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi ve bir tankı imha etti. Ayrıca iki mühimmat deposu havaya uçuruldu.
Ayrıca özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte 28 insansız hava aracı, 6 adet ABD yapımı ATACMS füzesi, 7 adet HIMARS füzesi ve iki adet Fransa yapımı Hammer uçak bombası engellendi.
ABD’li motosiklet kulübü Bandidos’un üyeleri Ukrayna ordusunda savaşıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2024
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