https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/rusya-dis-ticaret-fazlasi-veren-ulkeler-arasinda-ilk-10da-1085953641.html

Rusya, dış ticaret fazlası veren ülkeler arasında ilk 10’da

Rusya, dış ticaret fazlası veren ülkeler arasında ilk 10’da

Sputnik Türkiye

Rusya, 2023’te dış ticaret fazlası veren ilk 10 ülke arasına girdi. 17.07.2024, Sputnik Türkiye

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multimedya

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Geçen yıl 121 milyar dolar ticaret geliri elde eden Rusya sıralamada 7. oldu.Sputnik’in Dünya Bankası verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, toplamda dünya genelinde geçen yıl 23 trilyon 300 milyar dolarlık ihracat yapılırken 22 trilyon 900 milyar dolar değerinde ithalat yapıldı. Böylelikle 365 milyar dolarlık ticaret fazlası oluştu. Toplamda dış ticareti fazla veren ülke sayısı 43 iken ticaret açığı veren ülkelerin sayısı 72’e çıktı. Bu ülkelerin başında 1 trilyon 100 milyar dolarlık açıkla ABD geliyor, Türkiye ise 87 milyar dolarlık açlıkla 5. sırada yer aldı.

rusya

çin

irlanda

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