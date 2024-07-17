https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/rusya-basbakan-yardimcisi-novak-yaptirimlara-ragmen-lng-projelerini-gelistirecek-1085936942.html
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Yaptırımlara rağmen LNG projelerini geliştirecek
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Yaptırımlara rağmen LNG projelerini geliştirecek
Sputnik Türkiye
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, sıvılaştırılmış doğalgaza (LNG) yönelik küresel talebin arttığını ancak LNG projelerinin zorluklara rağmen... 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T14:03+0300
2024-07-17T14:03+0300
2024-07-17T14:03+0300
dünya
aleksandr novak
rusya
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yaptırım
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Rus haber ajansı TASS'a verdiği mülakatta Rus enerji sektörü ve ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Novak, ABD'nin uyguladığı kısıtlamaların çok sayıda ülke tarafından görüldüğüne işaret ederek, “Dolayısıyla, rezerv paranın sahibi olan ülkelerden birinin eylemlerine bakmadan uluslararası ekonomik faaliyetleri yürütebilmemiz için güvenli araçlar, mekanizmalar oluşturmamız gerekiyor" dedi.Novak, özellikle ulusal para birimleriyle ticarete yönelik talebin arttığını belirterek, "BRICS içerisinde yeni araçların yaratılması ve ikili ilişkiler üzerinden ortaklık ilişkilerinin kurulması arzusu var. Bunun için uygun ödeme altyapısını oluşturmamız gerekiyor" diye konuştu.Rus LNG projelerine ilişkin yaptırımları da değerlendiren Novak, "Yaptırımları tanımıyoruz, bunlar yasa dışı. Enerji kaynaklarının fiyatları noktasında yaptırım uygulayanlar kendi tüketicilerinin durumunu daha da kötüleştirmektedir” dedi.Novak, yaptırımlara rağmen Rus enerji sektörünün gelişmeye devam ettiğini belirterek, "LNG'ye yönelik küresel talep artıyor, LNG projeleri gerçekleştirilecek, ortaklarla anlaşmalara varıldı. Elbette aşılması gereken zorluklar olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/bati-basini-rusya-iki-yil-sonra-ilk-kez-avrupaya-gaz-tedarikinde-abdyi-geride-birakti-1084912893.html
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aleksandr novak, rusya, sıvılaştırılmış doğalgaz, doğalgaz, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), lng, avrupa, yaptırım, ekonomik yaptırım
aleksandr novak, rusya, sıvılaştırılmış doğalgaz, doğalgaz, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), lng, avrupa, yaptırım, ekonomik yaptırım
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Yaptırımlara rağmen LNG projelerini geliştirecek
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, sıvılaştırılmış doğalgaza (LNG) yönelik küresel talebin arttığını ancak LNG projelerinin zorluklara rağmen geliştirileceğini bildirdi.
Rus haber ajansı TASS'a verdiği mülakatta Rus enerji sektörü ve ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Novak, ABD'nin uyguladığı kısıtlamaların çok sayıda ülke tarafından görüldüğüne işaret ederek, “Dolayısıyla, rezerv paranın sahibi olan ülkelerden birinin eylemlerine bakmadan uluslararası ekonomik faaliyetleri yürütebilmemiz için güvenli araçlar, mekanizmalar oluşturmamız gerekiyor" dedi.
Novak, özellikle ulusal para birimleriyle ticarete yönelik talebin arttığını belirterek, "BRICS içerisinde yeni araçların yaratılması ve ikili ilişkiler üzerinden ortaklık ilişkilerinin kurulması arzusu var. Bunun için uygun ödeme altyapısını oluşturmamız gerekiyor" diye konuştu.
Rus LNG projelerine ilişkin yaptırımları da değerlendiren Novak, "Yaptırımları tanımıyoruz, bunlar yasa dışı. Enerji kaynaklarının fiyatları noktasında yaptırım uygulayanlar kendi tüketicilerinin durumunu daha da kötüleştirmektedir” dedi.
Novak, yaptırımlara rağmen Rus enerji sektörünün gelişmeye devam ettiğini belirterek, "LNG'ye yönelik küresel talep artıyor, LNG projeleri gerçekleştirilecek, ortaklarla anlaşmalara varıldı. Elbette aşılması gereken zorluklar olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.