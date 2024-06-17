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İngiliz basını: Rusya, iki yıl sonra ilk kez Avrupa’ya gaz tedarikinde ABD’yi geride bıraktı
İngiliz basını: Rusya, iki yıl sonra ilk kez Avrupa’ya gaz tedarikinde ABD’yi geride bıraktı
Sputnik Türkiye
İngiliz Financial Times gazetesi, Rusya’nın iki yıl aradan sonra ilk kez Avrupa’ya gaz tedarikinde ABD’yi geride bıraktığını yazdı. 17.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-17T00:08+0300
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sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)
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Financial Times’ın analiz şirketi ICIS’in verilerine dayandırdığı haberine göre, bölgenin Rus gazından vazgeçme çabalarına rağmen Rusya, Mayıs 2024’te Avrupa’ya gaz tedarikinde ABD’yi geride bıraktı.Haberde, “Bölgenin Rus mineral yakıtından kurtulma çabalarına rağmen Avrupa’nın Rusya’dan gaz ithalatı, neredeyse iki yıl aradan sonra ilk kez mayıs ayında ABD’nin tedarikini aştı. Bu dönüş özel koşullar nedeniyle gerçekleşse de, Avrupa’nın Rus doğalgazına olan bağımlılığını daha da azaltmanın zorluğunu vurguluyor, zira Bazı Doğu Avrupa ülkeleri hala komşu ülkeden gaz ithalatına bağımlı” ifadelerine yer verildi.Şirketin verilerine göre, Mayıs 2024’te Rusya’dan gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedariki Avrupa Birliği (AB), İngiltere, İsviçre, Sırbistan, Bosna-Hersek ve Kuzey Makedonya’ya yapılan toplam arzın yüzde 15’ini oluştururken, aynı zamanda ABD’den aynı ülkelere gaz ve LNG tedariki yüzde 14 olarak gerçekleşti. Bu rakam, Ağustos 2022’den bu yana en düşük gösterge niteliği taşıyor.Gazete, bu durumun ABD’de büyük bir LNG ihracat tesisinin kapatılması gibi ‘tek seferlik faktörlerden’ kaynaklandığını vurguladı. ISIC ise Rusya’nın bu yaz gibi erken bir tarihte Kuzey Denizi Rotası üzerinden Asya’ya LNG tedarik edebilecek olması nedeniyle bu durumun ‘muhtemelen uzun sürmeyeceğine’ inanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240217/rusya-turkiyenin-gaz-tedarikcileri-arasinda-ilk-uce-girdi-1080824816.html
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rusya, abd, avrupa, gaz, doğal gaz, tedarik, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), lng
rusya, abd, avrupa, gaz, doğal gaz, tedarik, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), lng
İngiliz basını: Rusya, iki yıl sonra ilk kez Avrupa’ya gaz tedarikinde ABD’yi geride bıraktı
00:08 17.06.2024 (güncellendi: 00:09 17.06.2024)
İngiliz Financial Times gazetesi, Rusya’nın iki yıl aradan sonra ilk kez Avrupa’ya gaz tedarikinde ABD’yi geride bıraktığını yazdı.
Financial Times’ın analiz şirketi ICIS’in verilerine dayandırdığı haberine göre, bölgenin Rus gazından vazgeçme çabalarına rağmen Rusya, Mayıs 2024’te Avrupa’ya gaz tedarikinde ABD’yi geride bıraktı.
Haberde, “Bölgenin Rus mineral yakıtından kurtulma çabalarına rağmen Avrupa’nın Rusya’dan gaz ithalatı, neredeyse iki yıl aradan sonra ilk kez mayıs ayında ABD’nin tedarikini aştı. Bu dönüş özel koşullar nedeniyle gerçekleşse de, Avrupa’nın Rus doğalgazına olan bağımlılığını daha da azaltmanın zorluğunu vurguluyor, zira Bazı Doğu Avrupa ülkeleri hala komşu ülkeden gaz ithalatına bağımlı” ifadelerine yer verildi.
Şirketin verilerine göre, Mayıs 2024’te Rusya’dan gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedariki Avrupa Birliği (AB), İngiltere, İsviçre, Sırbistan, Bosna-Hersek ve Kuzey Makedonya’ya yapılan toplam arzın yüzde 15’ini oluştururken, aynı zamanda ABD’den aynı ülkelere gaz ve LNG tedariki yüzde 14 olarak gerçekleşti. Bu rakam, Ağustos 2022’den bu yana en düşük gösterge niteliği taşıyor.
Gazete, bu durumun ABD’de büyük bir LNG ihracat tesisinin kapatılması gibi ‘tek seferlik faktörlerden’ kaynaklandığını vurguladı. ISIC ise Rusya’nın bu yaz gibi erken bir tarihte Kuzey Denizi Rotası üzerinden Asya’ya LNG tedarik edebilecek olması nedeniyle bu durumun ‘muhtemelen uzun sürmeyeceğine’ inanıyor.