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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/rusya-95-askerimiz-ukraynadaki-esaretten-kurtuldu-1085940415.html
Rusya: 95 askerimiz Ukrayna'daki esaretten kurtuldu
Rusya: 95 askerimiz Ukrayna'daki esaretten kurtuldu
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı devam ederken Moskova ve Kiev, esir askerlerin takas sürecini de sürdürüyor. 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T15:19+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'le yürütülen müzakereler sonucunda 95 Rus askerin esaretten kurtularak ülkelerine döndüğünü açıkladı.Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat sırasında Kiev'in kontrolündeki topraklarda esir düşen 95 asker daha Rusya'ya döndü.Bakanlık, "Esarette ölümcül tehlike altında bulunan 95 Rus askeri, müzakere süreci sonucunda Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan ülkelerine döndü" ifadelerini kullandı.Bakanlık, askerlerin tedavi ve rehabilitasyon sürecine tabi tutulmak üzere Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarına gönderileceğini, özgürlüğüne kavuşan tüm askerlere tıbbi ve psikolojik destek sunulacağını da kaydetti.Rusya Savunma Bakanlığı, askerlerin ülkelerine dönmesine Birleşik Arap Emirlikleri'nin arabuluculuk yaptığını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/almanya-gelecek-yil-ukraynaya-sunacagi-askeri-yardimi-yariya-indirecek-1085935322.html
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Rusya: 95 askerimiz Ukrayna'daki esaretten kurtuldu

15:19 17.07.2024
© Sputnik / Konstantin Mihalçevskiy / Multimedya arşivine gidinUkrayna’da özel askeri operasyon
Ukrayna’da özel askeri operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
© Sputnik / Konstantin Mihalçevskiy
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Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı devam ederken Moskova ve Kiev, esir askerlerin takas sürecini de sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'le yürütülen müzakereler sonucunda 95 Rus askerin esaretten kurtularak ülkelerine döndüğünü açıkladı.

Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat sırasında Kiev'in kontrolündeki topraklarda esir düşen 95 asker daha Rusya'ya döndü.

Bakanlık, "Esarette ölümcül tehlike altında bulunan 95 Rus askeri, müzakere süreci sonucunda Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan ülkelerine döndü" ifadelerini kullandı.

Bakanlık, askerlerin tedavi ve rehabilitasyon sürecine tabi tutulmak üzere Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarına gönderileceğini, özgürlüğüne kavuşan tüm askerlere tıbbi ve psikolojik destek sunulacağını da kaydetti.

Rusya Savunma Bakanlığı, askerlerin ülkelerine dönmesine Birleşik Arap Emirlikleri'nin arabuluculuk yaptığını bildirdi.
Zelenskiy Almanya Başbakanı Scholz ile - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
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'Almanya, gelecek yıl Ukrayna'ya sunacağı askeri yardımı yarıya indirecek'
13:31
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