https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/rusya-95-askerimiz-ukraynadaki-esaretten-kurtuldu-1085940415.html

Rusya: 95 askerimiz Ukrayna'daki esaretten kurtuldu

Rusya: 95 askerimiz Ukrayna'daki esaretten kurtuldu

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı devam ederken Moskova ve Kiev, esir askerlerin takas sürecini de sürdürüyor. 17.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-17T15:19+0300

2024-07-17T15:19+0300

2024-07-17T15:19+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

esir

esir takası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/01/1066458226_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ea2e56a6ed918ac3030a2454a0f54407.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'le yürütülen müzakereler sonucunda 95 Rus askerin esaretten kurtularak ülkelerine döndüğünü açıkladı.Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat sırasında Kiev'in kontrolündeki topraklarda esir düşen 95 asker daha Rusya'ya döndü.Bakanlık, "Esarette ölümcül tehlike altında bulunan 95 Rus askeri, müzakere süreci sonucunda Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan ülkelerine döndü" ifadelerini kullandı.Bakanlık, askerlerin tedavi ve rehabilitasyon sürecine tabi tutulmak üzere Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarına gönderileceğini, özgürlüğüne kavuşan tüm askerlere tıbbi ve psikolojik destek sunulacağını da kaydetti.Rusya Savunma Bakanlığı, askerlerin ülkelerine dönmesine Birleşik Arap Emirlikleri'nin arabuluculuk yaptığını bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/almanya-gelecek-yil-ukraynaya-sunacagi-askeri-yardimi-yariya-indirecek-1085935322.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, esir, esir takası