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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/rus-ordusu-son-24-saatte-bin-980-ukraynali-askeri-etkisiz-hale-getirdi-1085936236.html
Rus ordusu son 24 saatte bin 980 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi
Rus ordusu son 24 saatte bin 980 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde 1 bin 980 Ukraynalı asker etkisiz hale... 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T13:47+0300
2024-07-17T13:42+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
özel askeri harekat
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donbass
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatla ilgili günlük raporu kamuoyuyla paylaştı.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Ukrayna taarruz grubunun bir saldırısını püskürtürken 170 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri, daha avantajlı hatlara ulaşırken bir karşı saldırıyı engelledi. Ukrayna ordusunun kaybı 650 asker ve ABD yapımı M113 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, aktif eylemler sonucu 610 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi ve üç zırhlı savaş aracını imha etti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu, taktik konumunu iyileştirdi ve bir karşı saldırı engelledi. Ukrayna ordusu 325 asker ve ABD yapımı Bradley zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı. Bu istikamette son bir gün içerisinde 125 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.‘Dnepr’ Askeri Grubu birimlerinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucu Ukrayna ordusunun kaybı 100 asker ve bir tank oldu. Son bir günde Ukrayna ordusuna ait üç mühimmat ve bir teçhizat deposu havaya uçuruldu.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 59 İHA, iki adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve İngiltere yapımı Hammer uçak bombasını engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/rusyanin-uc-bolgesinde-5-ukrayna-ihasi-engellendi-1085924744.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna, donbass, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, himars
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna, donbass, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, himars

Rus ordusu son 24 saatte bin 980 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi

13:47 17.07.2024
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovÖzel askeri harekat bölgesindeki Rus askerler
Özel askeri harekat bölgesindeki Rus askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
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Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde 1 bin 980 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildiği ve 59 insansız hava aracının (İHA) engellendiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatla ilgili günlük raporu kamuoyuyla paylaştı.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Ukrayna taarruz grubunun bir saldırısını püskürtürken 170 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri, daha avantajlı hatlara ulaşırken bir karşı saldırıyı engelledi. Ukrayna ordusunun kaybı 650 asker ve ABD yapımı M113 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, aktif eylemler sonucu 610 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi ve üç zırhlı savaş aracını imha etti.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu, taktik konumunu iyileştirdi ve bir karşı saldırı engelledi. Ukrayna ordusu 325 asker ve ABD yapımı Bradley zırhlı savaş aracı kaybetti.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı. Bu istikamette son bir gün içerisinde 125 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.
‘Dnepr’ Askeri Grubu birimlerinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucu Ukrayna ordusunun kaybı 100 asker ve bir tank oldu. Son bir günde Ukrayna ordusuna ait üç mühimmat ve bir teçhizat deposu havaya uçuruldu.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 59 İHA, iki adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve İngiltere yapımı Hammer uçak bombasını engelledi.
Rus hava savunma sistemi Strela-10 - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
Ukrayna krizi
Rusya’nın üç bölgesinde 5 Ukrayna İHA’sı engellendi
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