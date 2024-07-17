https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/rus-ordusu-son-24-saatte-bin-980-ukraynali-askeri-etkisiz-hale-getirdi-1085936236.html

Rus ordusu son 24 saatte bin 980 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi

Rus ordusu son 24 saatte bin 980 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde 1 bin 980 Ukraynalı asker etkisiz hale... 17.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-17T13:47+0300

2024-07-17T13:47+0300

2024-07-17T13:42+0300

ukrayna krizi

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rusya silahlı kuvvetleri

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatla ilgili günlük raporu kamuoyuyla paylaştı.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Ukrayna taarruz grubunun bir saldırısını püskürtürken 170 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri, daha avantajlı hatlara ulaşırken bir karşı saldırıyı engelledi. Ukrayna ordusunun kaybı 650 asker ve ABD yapımı M113 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, aktif eylemler sonucu 610 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi ve üç zırhlı savaş aracını imha etti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu, taktik konumunu iyileştirdi ve bir karşı saldırı engelledi. Ukrayna ordusu 325 asker ve ABD yapımı Bradley zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı. Bu istikamette son bir gün içerisinde 125 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.‘Dnepr’ Askeri Grubu birimlerinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucu Ukrayna ordusunun kaybı 100 asker ve bir tank oldu. Son bir günde Ukrayna ordusuna ait üç mühimmat ve bir teçhizat deposu havaya uçuruldu.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 59 İHA, iki adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve İngiltere yapımı Hammer uçak bombasını engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/rusyanin-uc-bolgesinde-5-ukrayna-ihasi-engellendi-1085924744.html

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