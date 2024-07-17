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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/rostec-bir-tane-fab-3000-ukrayna-mufrezesinin-mukavemet-noktasini-yok-edebiliyor-1085927949.html
Rostec: Bir tane FAB-3000, Ukrayna müfrezesinin mukavemet noktasını yok edebiliyor
Rostec: Bir tane FAB-3000, Ukrayna müfrezesinin mukavemet noktasını yok edebiliyor
Sputnik Türkiye
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec, üç tonluk FAB-3000 uçak bombasının 11 futbol sahası büyüklüğünde bir alanı etkisi altına alabildiğini belirtti. 17.07.2024, Sputnik Türkiye
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Rostec’ten Sputnik’e yapılan açıklamada, “FAB-3000 bombalarının patlayıcı yükü yaklaşık bir buçuk ton. Uygulamada bu, patlama sırasında oluşan şok dalgasının, bir Ukrayna müfrezesine ait içinde açık toprak tahkimatlarının bulunduğu mukavemet noktasını tamamen yok edebildiği anlamına geliyor” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “Alan yüzölçümü olarak, patlamanın etkisi karşısında önemli bir engel yoksa bu bombanın yarattığı patlama 11 futbol sahasını kaplayabilir” diye kaydedildi.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Su-34 avcı-bombardıman uçaklarının, süzülme ve yeniden yönlendirilme kabiliyetine sahip FAB 3000 bombalarıyla Ukrayna ordusunun geçici konuşlanma noktasını imha ettiği anların görüntülerini paylaşmıştı.Akıllı bomba olarak da adlandırılan süzülme kabiliyetine sahip FAB tipi güdümlü bombalarının düşmanın hava savuma bölgesine girmeden hassas saldırılar gerçekleştirme fırsatı veriyor.Günümüzün en yıkıcı silahlarından biri olarak gösterilen FAB bombaları, çeşitli yapı türlerini, barınakları (beton dahil) ve güçlendirilmiş endüstriyel tesisleri yok etmek için tasarlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/rus-yuksek-hassasiyetli-fab-hava-bombalarinin-teknik-ozellikleri-neler-1085916387.html
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rusya, rostec, fab-3000, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, tahkimat, rusya savunma bakanlığı, su-34, akıllı bomba
rusya, rostec, fab-3000, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, tahkimat, rusya savunma bakanlığı, su-34, akıllı bomba

Rostec: Bir tane FAB-3000, Ukrayna müfrezesinin mukavemet noktasını yok edebiliyor

10:52 17.07.2024
© Fotoğraf : Rusya Savunma BakanlığıFAB-3000
FAB-3000 - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
© Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığı
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Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec, üç tonluk FAB-3000 uçak bombasının 11 futbol sahası büyüklüğünde bir alanı etkisi altına alabildiğini belirtti.
Rostec’ten Sputnik’e yapılan açıklamada, “FAB-3000 bombalarının patlayıcı yükü yaklaşık bir buçuk ton. Uygulamada bu, patlama sırasında oluşan şok dalgasının, bir Ukrayna müfrezesine ait içinde açık toprak tahkimatlarının bulunduğu mukavemet noktasını tamamen yok edebildiği anlamına geliyor” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, “Alan yüzölçümü olarak, patlamanın etkisi karşısında önemli bir engel yoksa bu bombanın yarattığı patlama 11 futbol sahasını kaplayabilir” diye kaydedildi.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Su-34 avcı-bombardıman uçaklarının, süzülme ve yeniden yönlendirilme kabiliyetine sahip FAB 3000 bombalarıyla Ukrayna ordusunun geçici konuşlanma noktasını imha ettiği anların görüntülerini paylaşmıştı.
Akıllı bomba olarak da adlandırılan süzülme kabiliyetine sahip FAB tipi güdümlü bombalarının düşmanın hava savuma bölgesine girmeden hassas saldırılar gerçekleştirme fırsatı veriyor.
Günümüzün en yıkıcı silahlarından biri olarak gösterilen FAB bombaları, çeşitli yapı türlerini, barınakları (beton dahil) ve güçlendirilmiş endüstriyel tesisleri yok etmek için tasarlandı.
Rus yüksek hassasiyetli FAB hava bombalarının teknik özellikleri neler? - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2024
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Rus yüksek hassasiyetli FAB hava bombalarının teknik özellikleri neler?
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