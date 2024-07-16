https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/rus-yuksek-hassasiyetli-fab-hava-bombalarinin-teknik-ozellikleri-neler-1085916387.html

Rus yüksek hassasiyetli FAB hava bombalarının teknik özellikleri neler?

Rus yüksek hassasiyetli FAB hava bombalarının teknik özellikleri neler?

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki özel askeri operasyonda kullandığı evrensel planlama düzeltme modülüne sahip yüksek hassasiyetli FAB hava bombaları... 16.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-16T21:26+0300

2024-07-16T21:26+0300

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250, 500, 1000, 1500 ve 3000 kilogram kalibreli mühimmatla birlikte üretilen bombalar, çeşitli yapı türlerini, barınakları (beton dahil) ve güçlendirilmiş endüstriyel tesisleri yok etmek için tasarlanmıştır. Bombaya eklenen evrensel planlama düzeltme modülü, bombaya aerodinamik esneklik kazandırıp onu aslında hassas güdümlü bir silaha dönüştürüyor. FAB hava bombalarının teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.

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