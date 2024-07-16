https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/rus-yuksek-hassasiyetli-fab-hava-bombalarinin-teknik-ozellikleri-neler-1085916387.html
Rus yüksek hassasiyetli FAB hava bombalarının teknik özellikleri neler?
Rus yüksek hassasiyetli FAB hava bombalarının teknik özellikleri neler?
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki özel askeri operasyonda kullandığı evrensel planlama düzeltme modülüne sahip yüksek hassasiyetli FAB hava bombaları... 16.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-16T21:26+0300
2024-07-16T21:26+0300
2024-07-16T21:26+0300
multimedya
infografik
rusya
bomba
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/10/1085916222_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_593f7b69d36f4f1c6ba8303136957a27.png
250, 500, 1000, 1500 ve 3000 kilogram kalibreli mühimmatla birlikte üretilen bombalar, çeşitli yapı türlerini, barınakları (beton dahil) ve güçlendirilmiş endüstriyel tesisleri yok etmek için tasarlanmıştır. Bombaya eklenen evrensel planlama düzeltme modülü, bombaya aerodinamik esneklik kazandırıp onu aslında hassas güdümlü bir silaha dönüştürüyor. FAB hava bombalarının teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/10/1085916222_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_5598ec1effe6247d258b2f5e9832948f.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
infografik, rusya, bomba, ukrayna, инфографика
infografik, rusya, bomba, ukrayna, инфографика
Rus yüksek hassasiyetli FAB hava bombalarının teknik özellikleri neler?
Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki özel askeri operasyonda kullandığı evrensel planlama düzeltme modülüne sahip yüksek hassasiyetli FAB hava bombaları, günümüzün en yıkıcı silahlarından biridir.
250, 500, 1000, 1500 ve 3000 kilogram kalibreli mühimmatla birlikte üretilen bombalar, çeşitli yapı türlerini, barınakları (beton dahil) ve güçlendirilmiş endüstriyel tesisleri yok etmek için tasarlanmıştır.
Bombaya eklenen evrensel planlama düzeltme modülü, bombaya aerodinamik esneklik kazandırıp onu aslında hassas güdümlü bir silaha dönüştürüyor. FAB hava bombalarının teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.