https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/oguz-aydin-transferindeki-kritik-ismi-acikladi-galatasaraya-gidecekti-fenerbahceli-oldu-1085925766.html
Oğuz Aydın transferindeki kritik ismi açıkladı: 'Galatasaray'a gidecekti, Fenerbahçeli oldu'
Oğuz Aydın transferindeki kritik ismi açıkladı: 'Galatasaray'a gidecekti, Fenerbahçeli oldu'
Sputnik Türkiye
Oğuz Aydın'ın eski takımı Bucaspor'un başkanı Cihan Aktaş, Fenerbahçe'ye imza atan milli futbolcunun transferinin perde arkasında yaşananları anlattı. 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T09:27+0300
2024-07-17T09:27+0300
2024-07-17T09:27+0300
spor
fenerbahçe
oğuz aydın
galatasaray
transfer
ali koç
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Fenerbahçe, Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Oğuz Aydın'ın transferi için ezeli rakibi Galatasaray ile çekişti. Oğuz'un altyapısından yetiştiği Bucaspor'un başkanı Cihan Aktaş, bu transferin perde arkasında neler yaşandığını anlattı. Hürriyet Gazetesi'ne konuşan Aktaş şunları söyledi:'Ali Koç devreye girdi'
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oğuz aydın,oğuz aydın fenerbahçe,fenerbahçe son transferler
oğuz aydın,oğuz aydın fenerbahçe,fenerbahçe son transferler
Oğuz Aydın transferindeki kritik ismi açıkladı: 'Galatasaray'a gidecekti, Fenerbahçeli oldu'
Oğuz Aydın'ın eski takımı Bucaspor'un başkanı Cihan Aktaş, Fenerbahçe'ye imza atan milli futbolcunun transferinin perde arkasında yaşananları anlattı.
Fenerbahçe, Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Oğuz Aydın'ın transferi için ezeli rakibi Galatasaray ile çekişti. Oğuz'un altyapısından yetiştiği Bucaspor'un başkanı Cihan Aktaş, bu transferin perde arkasında neler yaşandığını anlattı. Hürriyet Gazetesi'ne konuşan Aktaş şunları söyledi:
"Biz yetiştirici bir kulübüz. Oğuz Fenerbahçe’ye transfer olunca biz de 1 milyon 80 bin Euro kazandık. Ama asıl önemli olan altyapılarımızdaki 7 bin spor okulu öğrencimiz için Oğuz’un rol model olmasıdır. Oğuz’u Alanyaspor’a vermeden önce Fenerbahçe’ye önerdik. Gelip izlediler ama ‘topsuz alanda eksik’ diye istemediler. Biz de 350 bin Euro’ya Alanyaspor’a gönderdik. Orada bu eksikliğini giderdi. İki İtalyan kulübü ve Arsenal peşindeydi; Alanyaspor'la görüştüler. Bonservisi için 7-8 milyon Euro talep edildi. O ara Galatasaray isted. Tam Galatasaray'a gidecekken Ali Koç devreye girdi ve Oğuz Fenerbahçeli oldu. Oğuz, bizde iken tek başına birçok maç aldı. Her iki kanatta oynayabilir. Hiç umulmadık anda sahneye çıkıp maç kazandırır. Haksızlığa uğradığı fikrine kapılırsa içine kapanır. Ama motive olursa herkes onu hayranlıkla izler. Hakkı yenmez, içine kapanmazsa Avrupa’ya gider."