Oğuz Aydın transferindeki kritik ismi açıkladı: 'Galatasaray'a gidecekti, Fenerbahçeli oldu'

"Biz yetiştirici bir kulübüz. Oğuz Fenerbahçe’ye transfer olunca biz de 1 milyon 80 bin Euro kazandık. Ama asıl önemli olan altyapılarımızdaki 7 bin spor okulu öğrencimiz için Oğuz’un rol model olmasıdır. Oğuz’u Alanyaspor’a vermeden önce Fenerbahçe’ye önerdik. Gelip izlediler ama ‘topsuz alanda eksik’ diye istemediler. Biz de 350 bin Euro’ya Alanyaspor’a gönderdik. Orada bu eksikliğini giderdi. İki İtalyan kulübü ve Arsenal peşindeydi; Alanyaspor'la görüştüler. Bonservisi için 7-8 milyon Euro talep edildi. O ara Galatasaray isted. Tam Galatasaray'a gidecekken Ali Koç devreye girdi ve Oğuz Fenerbahçeli oldu. Oğuz, bizde iken tek başına birçok maç aldı. Her iki kanatta oynayabilir. Hiç umulmadık anda sahneye çıkıp maç kazandırır. Haksızlığa uğradığı fikrine kapılırsa içine kapanır. Ama motive olursa herkes onu hayranlıkla izler. Hakkı yenmez, içine kapanmazsa Avrupa’ya gider."