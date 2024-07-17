https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/netanyahunun-israri-hamasla-muzakereleri-bozabilir-1085951950.html

Netanyahu'nun ısrarı Hamas'la müzakereleri bozabilir

Netanyahu'nun ısrarı Hamas'la müzakereleri bozabilir

Sputnik Türkiye

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Direktörü David Barnea, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun müzakerelerde Gazzelilerin güneyden kuzeye hareketini izlemeye... 17.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-17T19:13+0300

2024-07-17T19:13+0300

2024-07-17T19:13+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

gazze

gazze şeridi

benyamin netanyahu

ortadoğu

soykırım

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Haaretz gazetesinin haberine göre Barnea, kabineye yaptığı sunumda İsrail müzakere heyeti ile Netanyahu'nun anlaşma konusundaki ayrışmasına yer verdi.Heyet ile Netanyahu arasındaki anlaşmazlığın, Başbakan'ın, Gazzelilerin güneyden kuzeye doğru hareketini izlemeye yönelik bir mekanizma kurulması yönündeki ısrarından kaynaklandığını ifade eden Barnea, Netanyahu'nun müzakere heyetinin önerisi yerine kendi görüşünde ısrarcı davranmasının Hamas ile esir takası ve ateşkes müzakerelerini engelleyeceğini söyledi.Netanyahu'nun ısrarının, ilk aşamasında kadınların, yaşlıların ve hastaların serbest bırakılmasının planlandığı anlaşmayı önleyebileceğine işaret eden Barnea, "kadın tutsakların bekleyecek zamanlarının olmadığını" kaydetti.Mutabakat önerisi 3 aşamalıİsrail ile Hamas arasında dolaylı müzakere edilen esir takası mutabakatı önerisi 3 aşamadan oluşuyor.İlk aşamada; hemen ateşkes, kadın, yaşlı ve yaralı esirlerin serbest bırakılması, Filistinli esirlerin takas edilmesi, İsrail güçlerinin Gazze'de nüfus bulunan yerlerden çekilmesi, insani yardımın artması, temel hizmetlerin yeniden inşası, Filistinli sivillerin Gazze'nin kuzeyi dahil tüm Gazze Şeridi genelinde evlerine dönmesinin ve uluslararası toplumun gerekli konut katkısı yapmasının sağlanması öngörülüyor.İlk aşama için müzakereler 6 haftadan fazla sürmesi halinde ateşkes müzakereleri bitene kadar devam edecek.Tarafların anlaşmasının ardından ikinci aşamada, krizin nihai olarak sonlandırılması için geri kalan esirlerin tümünün serbest bırakılması ve İsrail'in tüm Gazze'den çekilmesi isteniyor.Üçüncü aşamada, Gazze için birkaç yıla yayılan yeniden inşa planının başlatılması ve ölen esirlerin de cesetlerinin teslim edilmesi tasarlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/lavrov-bmde-abdnin-ukrayna-ve-gazzedeki-catismalarda-suc-ortagi-oldugunu-soyledi-1085951224.html

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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, benyamin netanyahu, ortadoğu, soykırım