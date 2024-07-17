https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/merkez-bankasindan-turk-lirasi-mevduati-destekleyecek-adim-22-temmuzdan-itibaren-gecerli-olacak-1085948918.html

Merkez Bankası'ndan Türk lirası mevduatı destekleyecek adım: 22 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

Merkez Bankası'ndan Türk lirası mevduatı destekleyecek adım: 22 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) Türk Lirası (TL) mevduata geçişin desteklenmesi ve KKM hesaplarının azaltılmasına... 17.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-17T18:03+0300

2024-07-17T18:03+0300

2024-07-17T18:03+0300

ekonomi

türkiye

tcmb

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

kur korumalı mevduat (kkm)

türk lirası

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TCMB'nin bankalara gönderdiği uygulama talimatıyla KKM hesaplarına uygulanan faiz oranı alt sınırı, politika faiz oranının yüzde 80'inden yüzde 70'ine indirildi. Vade sonunda TCMB tarafından ödenecek kur farkı tutarı, politika faizi esas alınarak hesaplanmaya devam edilecek.Ayrıca, yeni açılacak ve yenilenecek hesaplar için 'ek getiri' adı altında herhangi bir ödeme yapılamayacağı bildirildi. Böylece KKM hesaplarında azalmanın hızlanması ve TL mevduatın payının artması bekleniyor.Değişiklikler, 22 Temmuz 2024'ten itibaren geçerli olacak.Daha önce KKM hesaplarına uygulanan faiz oranı alt sınırı, yüzde 50 olan politika faizinin yüzde 80'i seviyesinde bulunan yüzde 40'a karşılık geliyordu. Yüzde 40 seviyesi, yeni uygulama talimatıyla yüzde 35'e indirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/merkez-bankasi-baskani-karahandan-enflasyon-aciklamasi-dusecegine-dair-artan-bir-konsensus-var-1085766159.html

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türkiye, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), kur korumalı mevduat (kkm), türk lirası