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Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması: 'Düşeceğine dair artan bir konsensüs var'
Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması: 'Düşeceğine dair artan bir konsensüs var'
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yurt içi swaplardaki düşüşün parasal aktarım mekanizmasını güçlendirdiğini belirtti. 11.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-11T14:47+0300
2024-07-11T14:53+0300
ekonomi
türkiye
tcmb
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
fatih karahan
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TCMB Başkanı Karahan, JP Morgan'ın bugünkü yatırımcı toplantısında sunum yaptı.Karahan, Türkiye ekonomisine ilişkin makroekonomik verilerdeki iyileşmeye dikkati çekerek, özellikle Mayıs 2023'ten bu yana kredi büyümesindeki yavaşlama, net ihracattaki artış ile iç talepteki yavaşlama, cari açıktaki normalleşme ve Merkez Bankasının rezervlerindeki artışa işaret etti.Türkiye'nin kalıcı bir dezenflasyonist sürecinin eşiğinde olduğunu aktaran Karahan, "Sıkı para politikası duruşu devam ediyor" dedi.Son dönemdeki niceliksel ve makroihtiyati sıkılaştırma tedbirlerine değinen Karahan, çeşitli araçlar kullanarak fazla likiditeyi de sterilize ettiklerini bildirdi.Yurt içi swaplardaki düşüşün parasal aktarım mekanizmasını güçlendirdiğini belirten Karahan, finansal koşulların sıkı olmaya devam ettiğini kaydetti.Karahan, bireysel kredi büyümesindeki yavaşlamaya dikkati çekerek, TL kredilerin etkisiyle ticari kredi büyümesinin de önemli ölçüde gerilediğini aktardı.TL mevduatın payının yıl sonu hedefinin üzerinde gerçekleştiğini dile getiren Karahan, döviz rezervlerindeki hızlı artışı vurguladı.'Cari denge iyileşmeye devam ediyor'Fatih Karahan, yurt içi talepte de normalleşme işaretlerinin görüldüğünü ifade ederek, cari dengenin iyileşmeye devam ettiğini bildirdi.Ülke risk primlerindeki düşüşün altını çizen Karahan, haziranda yıllık enflasyonun 3.8 puan azalarak yüzde 71.6 ya gerilediğini ve enflasyon göstergelerinin ana eğiliminin enflasyondaki yavaşlamaya işaret ettiğini söyledi.Karahan, hizmet enflasyonunda zorlu bir süreç olduğunu ifade ederek, çeşitli öncü göstergelerden kira enflasyonunda yumuşamanın başladığı sinyalini aldıklarını kaydetti.Enflasyonun yılın ikinci yarısında düşeceğine dair artan bir konsensüsün olduğu aktaran Karahan, haziranda dezenflasyon döneminin başladığını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/hazine-ve-maliye-bakani-simsekten-enflasyon-aciklamasi-en-zoru-geride-kaldi-1085764998.html
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türkiye, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), fatih karahan, jp morgan
türkiye, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), fatih karahan, jp morgan

Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması: 'Düşeceğine dair artan bir konsensüs var'

14:47 11.07.2024 (güncellendi: 14:53 11.07.2024)
© AA / Metin AktaşTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2024
© AA / Metin Aktaş
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yurt içi swaplardaki düşüşün parasal aktarım mekanizmasını güçlendirdiğini belirtti.
TCMB Başkanı Karahan, JP Morgan'ın bugünkü yatırımcı toplantısında sunum yaptı.
Karahan, Türkiye ekonomisine ilişkin makroekonomik verilerdeki iyileşmeye dikkati çekerek, özellikle Mayıs 2023'ten bu yana kredi büyümesindeki yavaşlama, net ihracattaki artış ile iç talepteki yavaşlama, cari açıktaki normalleşme ve Merkez Bankasının rezervlerindeki artışa işaret etti.
Türkiye'nin kalıcı bir dezenflasyonist sürecinin eşiğinde olduğunu aktaran Karahan, "Sıkı para politikası duruşu devam ediyor" dedi.
Son dönemdeki niceliksel ve makroihtiyati sıkılaştırma tedbirlerine değinen Karahan, çeşitli araçlar kullanarak fazla likiditeyi de sterilize ettiklerini bildirdi.
Yurt içi swaplardaki düşüşün parasal aktarım mekanizmasını güçlendirdiğini belirten Karahan, finansal koşulların sıkı olmaya devam ettiğini kaydetti.
Karahan, bireysel kredi büyümesindeki yavaşlamaya dikkati çekerek, TL kredilerin etkisiyle ticari kredi büyümesinin de önemli ölçüde gerilediğini aktardı.
TL mevduatın payının yıl sonu hedefinin üzerinde gerçekleştiğini dile getiren Karahan, döviz rezervlerindeki hızlı artışı vurguladı.

'Cari denge iyileşmeye devam ediyor'

Fatih Karahan, yurt içi talepte de normalleşme işaretlerinin görüldüğünü ifade ederek, cari dengenin iyileşmeye devam ettiğini bildirdi.
Ülke risk primlerindeki düşüşün altını çizen Karahan, haziranda yıllık enflasyonun 3.8 puan azalarak yüzde 71.6 ya gerilediğini ve enflasyon göstergelerinin ana eğiliminin enflasyondaki yavaşlamaya işaret ettiğini söyledi.
Karahan, hizmet enflasyonunda zorlu bir süreç olduğunu ifade ederek, çeşitli öncü göstergelerden kira enflasyonunda yumuşamanın başladığı sinyalini aldıklarını kaydetti.
Enflasyonun yılın ikinci yarısında düşeceğine dair artan bir konsensüsün olduğu aktaran Karahan, haziranda dezenflasyon döneminin başladığını bildirdi.
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2024
EKONOMİ
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten enflasyon açıklaması: 'En zoru geride kaldı'
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