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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/medvedev-pink-floydun-efsanevi-solistini-rus-ordusuna-davet-etti-1085933622.html
Medvedev, Pink Floyd'un efsanevi solistini Rus ordusuna davet etti
Medvedev, Pink Floyd'un efsanevi solistini Rus ordusuna davet etti
Sputnik Türkiye
Batı'dan gelen Rusya karşıtı açıklamalara sert yanıtlar vermekten çekinmeyen Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna’daki gerilimin... 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T12:50+0300
2024-07-17T12:50+0300
dünya
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ukrayna krizi
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Kiev’in ‘ölüm listesinde’ yer alan İngiliz müzisyen, Pink Floyd grubunun kurucu ortağı ve eski lideri Roger Waters'ı Ukrayna'daki özel askeri operasyona katılanların önünde konser vermeye davet eden Medvedev, “Birliklerimizin onun (Roger Waters’ın) performansını içtenlikle takdir edeceklerinden eminim” dedi.Ukrayna gerilimine ABD ve müttefiklerinin neden olduğunu ima eden, Zelenskiy'in eşine hitaben yazdığı mektupta 'Hani nerede kocanızın seçilmesini sağlayan barış vaadi?' diyen, ülkesinin desteğiyle Gazze saldırılarını sürdüren İsrail’le ilgili ise "Dünya'nın en güçlü imparatorluğu olarak gösterilen ABD tarafından alkışlanıyor olması inanılamayacak kadar iğrenç” ifadelerini kullanan Waters, 2023 yılında BM Güvenlik Konseyi toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonunun kışkırtılmamış olduğuna inanmadığını söylemişti.Ağustos 2022'de Waters, ABD Başkanı Joe Biden'ı Ukrayna'da savaşı kışkırtmakla suçlamıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin çatışmaları durdurmak için müzakere masasına oturması gerektiğini belirten müzisyen, ihtilafın Rusya'nın NATO'nun sınırlarına doğru ilerlemesine verdiği tepkiden kaynaklandığına dikkat çekmişti.Waters, yakın zamanda CNN'e verdiği bir röportajda "Biz konuşurken Çinliler, Tayvan'ı çevrelemekle bayağı meşgul" ifadesini kullanan sunucuya verdiği yanıtında, "Tayvan'ı kuşatmıyorlar, Tayvan zaten Çin'in bir parçası ve bu 1948'den beri uluslararası toplum tarafından kabul ediliyor” ifadelerini kullanmış, CNN sunucusuna daha fazla tarih okumasını tavsiye etmişti.Kuzey Amerika’daki konserleri sırasında gösterdiği videolardan birinde ABD Başkanı Joe Biden için 'savaş suçlusu' diyen Waters, bunun sebebinin sorulması üstüne şunları söyledi:'Rusya sınırlarına dayanmayacaklarına söz vermişlerdi'CNN sunucusunun itirazlarına katılmadığını belirten Water, "Yani 'Bu savaş bugün başladı' diyebilirsiniz, '2008'de başladı' diyebilirsiniz. Savaş neticede NATO'nun Rusya sınırlarına, Doğu Avrupa'ya dayanmasındaki aksiyon ve reaksiyonla ilgili. Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov, ülkenin bütün Doğu Avrupa'dan çekilmesini görüşürken bunu yapmayacaklarına söz vermişlerdi" dedi.Waters, "Kurtarıcılar olarak rolümüz ne olacak?" sorusunaysa "Kurtarıcı rolümüz yok. Neden bahsediyorsun?" yanıtını verdi. Spiker Smerconish, II. Dünya Savaşı'ndan örnek verince Waters, ABD'nin Pearl Harbor saldırısı yüzünden savaşa girdiğini ifade etti.'23 milyon Rus, bizi Nazi tehdidinden korurken öldü'Sunucu Michael Smerconish ise "Tanrı'ya şükür ABD savaşa girdi, değil mi?" diye sorarken, Waters, "Tanrı'ya şükür Ruslar o ana kadar kanlı savaşı zaten neredeyse kazanmıştı. 23 milyon Rusun seni ve beni Nazi tehdidinden korurken öldüklerini unutma" diye yanıtladı.Bunun ardından sunucu, "Rusların savaştan ders çıkarıp Ukrayna'yı istila etmeyeceğini mi sandınız?" ifadesini kullanırken, Waters, "Michael sana biraz daha okumanı ve Çinlilerin Meksika ve Kanada'ya nükleer füze yerleştirmek istemesi durumunda ABD'nin ne yapacağını anlamaya çalışmanı öneriyorum" yorumunu yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/medvedev-bati-ukraynadaki-catismaya-katilimindan-hukuki-olarak-sorumlu-olmali-1085299273.html
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rusya, ukrayna, ukrayna krizi, askeri operasyon, pink floyd, roger waters, abd, dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi
rusya, ukrayna, ukrayna krizi, askeri operasyon, pink floyd, roger waters, abd, dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi

Medvedev, Pink Floyd'un efsanevi solistini Rus ordusuna davet etti

12:50 17.07.2024
© AFP 2023 / RAUL ARBOLEDARoger Waters
Roger Waters - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
© AFP 2023 / RAUL ARBOLEDA
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Batı'dan gelen Rusya karşıtı açıklamalara sert yanıtlar vermekten çekinmeyen Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna’daki gerilimin nedenlerinin Batı’nın eylemlerinde aranması gerektiğini dile getiren Pink Floyd’un Pink Floyd'un efsanevi solisti Roger Waters’ı Rus ordusuna konser vermesi için ülkesine davet etti.
Kiev’in ‘ölüm listesinde’ yer alan İngiliz müzisyen, Pink Floyd grubunun kurucu ortağı ve eski lideri Roger Waters'ı Ukrayna'daki özel askeri operasyona katılanların önünde konser vermeye davet eden Medvedev, “Birliklerimizin onun (Roger Waters’ın) performansını içtenlikle takdir edeceklerinden eminim” dedi.
Ukrayna gerilimine ABD ve müttefiklerinin neden olduğunu ima eden, Zelenskiy'in eşine hitaben yazdığı mektupta 'Hani nerede kocanızın seçilmesini sağlayan barış vaadi?' diyen, ülkesinin desteğiyle Gazze saldırılarını sürdüren İsrail’le ilgili ise "Dünya'nın en güçlü imparatorluğu olarak gösterilen ABD tarafından alkışlanıyor olması inanılamayacak kadar iğrenç” ifadelerini kullanan Waters, 2023 yılında BM Güvenlik Konseyi toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonunun kışkırtılmamış olduğuna inanmadığını söylemişti.
Ağustos 2022'de Waters, ABD Başkanı Joe Biden'ı Ukrayna'da savaşı kışkırtmakla suçlamıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin çatışmaları durdurmak için müzakere masasına oturması gerektiğini belirten müzisyen, ihtilafın Rusya'nın NATO'nun sınırlarına doğru ilerlemesine verdiği tepkiden kaynaklandığına dikkat çekmişti.
Waters, yakın zamanda CNN'e verdiği bir röportajda "Biz konuşurken Çinliler, Tayvan'ı çevrelemekle bayağı meşgul" ifadesini kullanan sunucuya verdiği yanıtında, "Tayvan'ı kuşatmıyorlar, Tayvan zaten Çin'in bir parçası ve bu 1948'den beri uluslararası toplum tarafından kabul ediliyor” ifadelerini kullanmış, CNN sunucusuna daha fazla tarih okumasını tavsiye etmişti.
Kuzey Amerika’daki konserleri sırasında gösterdiği videolardan birinde ABD Başkanı Joe Biden için 'savaş suçlusu' diyen Waters, bunun sebebinin sorulması üstüne şunları söyledi:
Hepsinden önce Ukrayna’da yangını körüklüyor. Bu, çok büyük bir suç. Amerika Birleşik Devletleri, kaç Rusun ölümüne neden olduğunu bilmediğimiz bu korkunç savaşın sona ermesi için Ukrayna Devlet Başkanı (Vladimir) Zelenskiy’i neden müzakere masasına oturmaya teşvik etmiyor?

'Rusya sınırlarına dayanmayacaklarına söz vermişlerdi'

CNN sunucusunun itirazlarına katılmadığını belirten Water, "Yani 'Bu savaş bugün başladı' diyebilirsiniz, '2008'de başladı' diyebilirsiniz. Savaş neticede NATO'nun Rusya sınırlarına, Doğu Avrupa'ya dayanmasındaki aksiyon ve reaksiyonla ilgili. Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov, ülkenin bütün Doğu Avrupa'dan çekilmesini görüşürken bunu yapmayacaklarına söz vermişlerdi" dedi.
Waters, "Kurtarıcılar olarak rolümüz ne olacak?" sorusunaysa "Kurtarıcı rolümüz yok. Neden bahsediyorsun?" yanıtını verdi. Spiker Smerconish, II. Dünya Savaşı'ndan örnek verince Waters, ABD'nin Pearl Harbor saldırısı yüzünden savaşa girdiğini ifade etti.

'23 milyon Rus, bizi Nazi tehdidinden korurken öldü'

Sunucu Michael Smerconish ise "Tanrı'ya şükür ABD savaşa girdi, değil mi?" diye sorarken, Waters, "Tanrı'ya şükür Ruslar o ana kadar kanlı savaşı zaten neredeyse kazanmıştı. 23 milyon Rusun seni ve beni Nazi tehdidinden korurken öldüklerini unutma" diye yanıtladı.
Bunun ardından sunucu, "Rusların savaştan ders çıkarıp Ukrayna'yı istila etmeyeceğini mi sandınız?" ifadesini kullanırken, Waters, "Michael sana biraz daha okumanı ve Çinlilerin Meksika ve Kanada'ya nükleer füze yerleştirmek istemesi durumunda ABD'nin ne yapacağını anlamaya çalışmanı öneriyorum" yorumunu yaptı.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2024
DÜNYA
Medvedev: Batı, Ukrayna'daki çatışmaya katılımından hukuki olarak sorumlu olmalı
27 Haziran , 18:42
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