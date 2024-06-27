https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/medvedev-bati-ukraynadaki-catismaya-katilimindan-hukuki-olarak-sorumlu-olmali-1085299273.html

Medvedev: Batı, Ukrayna'daki çatışmaya katılımından hukuki olarak sorumlu olmalı

Medvedev: Batı, Ukrayna'daki çatışmaya katılımından hukuki olarak sorumlu olmalı

Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya katılımının sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini belirtti. 27.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-27T18:42+0300

2024-06-27T18:42+0300

2024-06-27T18:41+0300

dünya

dmitriy medvedev

st. petersburg

forum

hukuk

rusya güvenlik konseyi

hukukun üstünlüğü

insan hakları

ukrayna

batı

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St. Petersburg Uluslararası Hukuk Forumu’nun genel kurulunda konuşan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Batılı ülkelerin Ukrayna'daki çatışmaya dahil olma konusunda hukuki sorumluluk taşıması gerektiğini söyledi.Medvedev, “Bu devletlerin ve ABD'nin hukuki anlamda çatışmanın tarafı olduğu ve uluslararası sözleşmelerden de anlaşılacağı üzere hiçbir şekilde tarafsız bir pozisyona sahip olmadığı açık.Elbette onların bu sorumluluğu üstlenmelerini sağlamak için çalışmamız gerekecek. Hem ahlaki hem de hukuki sorumluluğu” dedi.‘Uluslararası hukuk yeniden tesis edilmeli’Medvedev, Batı ülkelerine uluslararası hukukun yeniden tesis edilmesi yönünde bir plan önerebileceklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:Medvedev, bu planın, ülkelerin kendi kaderlerini belirleme konusundaki egemen özgürlüğü, devletlerin gerçek eşitliği, yasadışı yaptırımların kaldırılması ve mülkiyetin dokunulmazlığı dahil olmak üzereçeşitli önermelerini sıraladı.‘İnsan haklarına ve adil bir dünya düzenine olan inancın güçlendirilmesi gerekiyor’Rusya'nın küresel boyutta hukukun otoritesinin yeniden tesis edilmesine katkıda bulunmaya hazır olduğunu vurgulayan Medvedev, gezegende hukukun üstünlüğü için mücadele çağrısında bulundu:

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dmitriy medvedev, st. petersburg, forum, hukuk, rusya güvenlik konseyi, hukukun üstünlüğü, insan hakları, ukrayna, batı, abd, rusya