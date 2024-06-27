https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/medvedev-bati-ukraynadaki-catismaya-katilimindan-hukuki-olarak-sorumlu-olmali-1085299273.html
Medvedev: Batı, Ukrayna'daki çatışmaya katılımından hukuki olarak sorumlu olmalı
Medvedev: Batı, Ukrayna'daki çatışmaya katılımından hukuki olarak sorumlu olmalı
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya katılımının sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini belirtti. 27.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-27T18:42+0300
2024-06-27T18:42+0300
2024-06-27T18:41+0300
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dmitriy medvedev
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hukuk
rusya güvenlik konseyi
hukukun üstünlüğü
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ukrayna
batı
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St. Petersburg Uluslararası Hukuk Forumu’nun genel kurulunda konuşan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Batılı ülkelerin Ukrayna'daki çatışmaya dahil olma konusunda hukuki sorumluluk taşıması gerektiğini söyledi.Medvedev, “Bu devletlerin ve ABD'nin hukuki anlamda çatışmanın tarafı olduğu ve uluslararası sözleşmelerden de anlaşılacağı üzere hiçbir şekilde tarafsız bir pozisyona sahip olmadığı açık.Elbette onların bu sorumluluğu üstlenmelerini sağlamak için çalışmamız gerekecek. Hem ahlaki hem de hukuki sorumluluğu” dedi.‘Uluslararası hukuk yeniden tesis edilmeli’Medvedev, Batı ülkelerine uluslararası hukukun yeniden tesis edilmesi yönünde bir plan önerebileceklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:Medvedev, bu planın, ülkelerin kendi kaderlerini belirleme konusundaki egemen özgürlüğü, devletlerin gerçek eşitliği, yasadışı yaptırımların kaldırılması ve mülkiyetin dokunulmazlığı dahil olmak üzereçeşitli önermelerini sıraladı.‘İnsan haklarına ve adil bir dünya düzenine olan inancın güçlendirilmesi gerekiyor’Rusya'nın küresel boyutta hukukun otoritesinin yeniden tesis edilmesine katkıda bulunmaya hazır olduğunu vurgulayan Medvedev, gezegende hukukun üstünlüğü için mücadele çağrısında bulundu:
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dmitriy medvedev, st. petersburg, forum, hukuk, rusya güvenlik konseyi, hukukun üstünlüğü, insan hakları, ukrayna, batı, abd, rusya
dmitriy medvedev, st. petersburg, forum, hukuk, rusya güvenlik konseyi, hukukun üstünlüğü, insan hakları, ukrayna, batı, abd, rusya
Medvedev: Batı, Ukrayna'daki çatışmaya katılımından hukuki olarak sorumlu olmalı
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya katılımının sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini belirtti.
St. Petersburg Uluslararası Hukuk Forumu’nun genel kurulunda konuşan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Batılı ülkelerin Ukrayna'daki çatışmaya dahil olma konusunda hukuki sorumluluk taşıması gerektiğini söyledi.
Medvedev, “Bu devletlerin ve ABD'nin hukuki anlamda çatışmanın tarafı olduğu ve uluslararası sözleşmelerden de anlaşılacağı üzere hiçbir şekilde tarafsız bir pozisyona sahip olmadığı açık.Elbette onların bu sorumluluğu üstlenmelerini sağlamak için çalışmamız gerekecek. Hem ahlaki hem de hukuki sorumluluğu” dedi.
‘Uluslararası hukuk yeniden tesis edilmeli’
Medvedev, Batı ülkelerine uluslararası hukukun yeniden tesis edilmesi yönünde bir plan önerebileceklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
“Modern zamanların uluslararası hukukunun üzerine inşa edilebileceği değerlere dikkat çekmek istiyorum. Bu, bir bakıma Batılı ülkelere, hukuku gerçek anlamına, özgürlük, işbirliği, adalet ve eşitlik ilkelerine döndürecek bir yeniden tesis planı önerimizdir.”
Medvedev, bu planın, ülkelerin kendi kaderlerini belirleme konusundaki egemen özgürlüğü, devletlerin gerçek eşitliği, yasadışı yaptırımların kaldırılması ve mülkiyetin dokunulmazlığı dahil olmak üzereçeşitli önermelerini sıraladı.
‘İnsan haklarına ve adil bir dünya düzenine olan inancın güçlendirilmesi gerekiyor’
Rusya'nın küresel boyutta hukukun otoritesinin yeniden tesis edilmesine katkıda bulunmaya hazır olduğunu vurgulayan Medvedev, gezegende hukukun üstünlüğü için mücadele çağrısında bulundu:
“Ortak hedefimiz, temel insan haklarına, insanın onur ve değerine, halkların eşit haklarına, adil ve makul bir dünya düzenine olan inancı yeniden teyit etmektir. Hiç şüphe yok ki ülkemiz Rusya, küresel boyutta hukukun otoritesinin yeniden kurulmasına katkıda bulunacaktır. Buradan, hukukun iyilik ve adaletin evrensel bir ölçüsü olarak kalması için gezegende hukukun üstünlüğü için mücadele etme çağrısı yapıyorum.”