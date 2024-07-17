https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/lavrov-bati-her-ne-pahasina-olursa-olsun-zelenskiy-planini-hayata-gecirmek-istiyor-1085955694.html

Lavrov: Batı, her ne pahasına olursa olsun Zelenskiy planını hayata geçirmek istiyor

Lavrov: Batı, her ne pahasına olursa olsun Zelenskiy planını hayata geçirmek istiyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’nın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in daha çok bir ültimatomu andıran planını her ne pahasına olursa... 17.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-17T21:19+0300

2024-07-17T21:19+0300

2024-07-17T21:58+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

bmgk

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) oturumunun ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı’nın Vladimir Zelenskiy’in planını her ne pahasına olursa olsun hayata geçirmeye çalıştığını söyledi.Lavrov, Rusya’nın Ukrayna ihtilafına ilişkin ikinci zirveye katılma olasılığı ve İsviçre’de yapılan son konferansın sonuçları hakkındaki soruya ilişkin yanıtında, “Açık bir ültimatom biçimi olan sözüm ona Zelenskiy planının ne pahasına olursa olsun hayata geçirilmesi için bir yol izleniyor” ifadelerini kullandı.Lavrov ayrıca Batı’nın, Çin’in aksine Ukrayna’ya yönelik girişimlerinde çatışmanın temel nedenlerinden hiç bahsetmediğini vurguladı.‘Rusya, Ukrayna ve Avrupa’daki güvenlik meseleleriyle ilgili müzakerelere hazır’Rus diplomat, “Biz müzakerelere hazırız, ancak Batı ve Ukraynalılarla yaşanan görüşmelerin ve istişarelerin üzücü deneyimini göz önünde bulundurarak. Avrupa’nın güvenliği konusunda bir aşamada varılacağını umduğum anlaşma bağlamında Ukrayna krizi de çözüme kavuşacak” diyerek, aynı zamanda Moskova’nın, gelecekte olası Avrupa güvenliğine ilişkin herhangi bir anlaşmaya çifte yoruma karşı önlem alınması konusunda ısrarcı olacağının altını çizdi.‘Rusya, Amerikan halkının seçeceği herhangi bir ABD başkanıyla çalışmaya hazır olacak’“Amerikan halkı tarafından seçilen ve eşit şartlarda, karşılıklı saygıya dayalı bir diyaloğa hazır olan herhangi bir Amerikan lideriyle çalışacağız, çalışmaya hazır olacağız” diyen Lavrov, ayrıca Rusya’ya karşı yaptırım savaşının Donald Trump yönetimi zamanında başladığını, ancak aynı zamanda Moskova ile Washington arasındaki diyaloğun devam ettiğini hatırlattı.Rus bakan, Batı’nın Ukrayna’ya silah pompalamaya son vermesi halinde çatışmanın da sona ereceğinin altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/lavrov-bmde-abdnin-ukrayna-ve-gazzedeki-catismalarda-suc-ortagi-oldugunu-soyledi-1085951224.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), bmgk