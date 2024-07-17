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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/iznik-golu-turkuaz-renge-burundu-gorenler-maldivler-zannetti-1085927702.html
İznik Gölü turkuaz renge büründü: Görenler Maldivler zannetti
İznik Gölü turkuaz renge büründü: Görenler Maldivler zannetti
Sputnik Türkiye
Bursa'da hava sıcaklarının artması sebebiyle meydana gelen plankton patlaması sonrası İznik Gölü turkuaz renge büründü. 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T10:37+0300
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Orhangazi ve İznik ilçelerine kıyısı olan İznik Gölü, plankton patlaması sonrası turkuaz renge büründü.Uzmanlar, göl renginin turkuaza dönüşmesinin sebebinin plankton sayısının artışı olduğunu, plankton patlamasına ise yüksek hava sıcaklıklarının yol açtığını belirtti.İznik'e gelen yabancı ve yerli turistler, temizliği ve turkuaz rengiyle Türkiye'nin Maldivleri olarak anılan Salda Gölü'nü aratmayan eşsiz manzaranın tadını çıkardı.Kimileri turkuaz suyun tadını yüzerek çıkarmayı, kimileri ise manzarayı ölümsüzleştirmeyi tercih etti.2 yıl önce mavi bayrak verilen İznik Gölü'nde plaj işletmecisi Bekir Uslu, "Her yıl genellikle böyle oluyor. Bu sene biraz geç gerçekleşti. Bu olayın yaşanması yerli ve yabancı turistin de buraya gelmesine vesile oluyor" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/tarihi-rekor-sonrasi-altin-ve-borsa-icin-rakam-verildi-kisa-vadede-bu-seviyelere-dikkat-1085923915.html
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iznik, bursa, plankton, turkuaz
iznik, bursa, plankton, turkuaz

İznik Gölü turkuaz renge büründü: Görenler Maldivler zannetti

10:37 17.07.2024
© İHAİznik Gölü
İznik Gölü - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
© İHA
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Bursa'da hava sıcaklarının artması sebebiyle meydana gelen plankton patlaması sonrası İznik Gölü turkuaz renge büründü.
Orhangazi ve İznik ilçelerine kıyısı olan İznik Gölü, plankton patlaması sonrası turkuaz renge büründü.

Uzmanlar, göl renginin turkuaza dönüşmesinin sebebinin plankton sayısının artışı olduğunu, plankton patlamasına ise yüksek hava sıcaklıklarının yol açtığını belirtti.

İznik'e gelen yabancı ve yerli turistler, temizliği ve turkuaz rengiyle Türkiye'nin Maldivleri olarak anılan Salda Gölü'nü aratmayan eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

Kimileri turkuaz suyun tadını yüzerek çıkarmayı, kimileri ise manzarayı ölümsüzleştirmeyi tercih etti.

2 yıl önce mavi bayrak verilen İznik Gölü'nde plaj işletmecisi Bekir Uslu, "Her yıl genellikle böyle oluyor. Bu sene biraz geç gerçekleşti. Bu olayın yaşanması yerli ve yabancı turistin de buraya gelmesine vesile oluyor" diye konuştu.
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