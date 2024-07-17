İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapılarak öldüğü sokakta protesto: Mazgallar kırmızıya boyandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
07:11
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD’li uçak firmasının bilinmeyenleri
08:09
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Fransa'daki en büyük Yahudi tutuklaması
10:39
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ömür Gedik: Hayvanların öldürülmediği bir çözümden yanayız
12:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Doç. Dr. Gökçe: NATO 75 yıldır Türkiye’yi kandırıyor
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
HABER MASASI
Yeni nesil fobiler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
Gambiya'da kadın sünnetini 'suç olmaktan çıkaran' yasa tasarısı reddedildi
16:09
1 dk
SESLİ HABER
ABD, Rusya ile o anlaşmayı imzalamayı umuyor
16:22
2 dk
SESLİ HABER
ABD istihbaratı: Bir ülke Trump'a suikast yapacak
16:34
3 dk
SESLİ HABER
Amerikalı Motor çetesi Ukrayna ordusu bünyesinde savaşıyor
16:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Amerikalı senatör rüşvet almaktan suçlu bulundu
17:09
3 dk
SESLİ HABER
Hamas’tan Filistin yönetimine sert eleştiri
17:23
3 dk
SESLİ HABER
Elon Musk, ünlü Amerikalı yazarla dalga geçti
17:37
2 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Hindistan'ın BRICS bağları ticareti artırdı
17:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Trump yaptırımlara karşı olduğunu açıkladı
18:15
2 dk
SESLİ HABER
İstanbul'da klima cinayeti: Arkadaşının beyninde tümör varmış
18:26
2 dk
SESLİ HABER
Rus bilim insanları samandan biyoyakıt üretti
18:41
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/izmirde-2-kisinin-elektrik-akimina-kapilarak-oldugu-sokakta-protesto-mazgallar-kirmiziya-boyandi-1085940714.html
İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapılarak öldüğü sokakta protesto: Mazgallar kırmızıya boyandı
İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapılarak öldüğü sokakta protesto: Mazgallar kırmızıya boyandı
Sputnik Türkiye
İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan kaçmaya çalışan 2 kişinin elektrik akımına kapılarak ölmesini protesto eden bir grup, olayın yaşandığı sokaktaki mazgalları... 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T15:25+0300
2024-07-17T15:25+0300
türkiye
izmir
konak
protesto
mazgal
protesto gösterisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/11/1085940552_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_eea897845047479f25cb38234a57e46f.jpg
Yaya trafiğinin yoğun olduğu Alsancak Enver Dündar Başer Sokak'ta 12 Temmuz'da yaşanan olaya ilişkin soruşturma ve tepkiler devam ediyor.Olayla ilgili bilirkişi ön raporu kapsamında sorumlulukları bulunduğu gerekçesiyle gözaltı kararı verilen İZSU Genel Müdürlüğü ve Gdz Elektrik çalışanı 35 şüpheliden 33'ü yakalandı. Şüphelilerden 6'sı ifadelerinin ardından emniyetten serbest bırakılırken, gözaltında bulunan 27 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.Öte yandan, sivil toplum kuruluşları da olayın yaşandığı sokakta eylem yaptı. Enver Dündar Başer Sokak'ta toplanan bir grup, sokaktaki mazgalları kırmızıya boyadı.Grup adına açıklama yapan Ali Güler Yalvaçlı, ölenlerin unutulmaması gerektiğini belirterek, "Onların anısına bir iz bırakmak istiyoruz. Gün içinde belediyeye anıt yapılması ile ilgili buradaki komşularımızla dilekçe ulaştıracağız. Arkadaşlarımızın anısı her zaman burada olsun ve bir daha böyle şeyler olmasın istiyoruz" dedi.Ayrıca, olayın yaşandığı sokakta bazı aydınlatma direklerinde kapak olmaması ve kabloların açıkta kalmasına ilişkin tepkiler sonrası direklerde onarım yapıldığı gözlendi.'Elektrik hatlarının yüzeye yakın geçtiğini bilmeyen kimse yok'İzmir'de altyapı projesi yürüten müteahhitlik şirketi yetkilileri ise kentin elektrik altyapısında sorunlar olduğunu savunarak, tüm altyapının gözden geçirilmesini talep etti.Kamu Müteahhitleri Derneği Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Alaattin Epözdemir, geçen yıl kasım ayında yaşanan deniz taşkını sonrası Alsancak ve Konak'ta altyapıların tahrip olduğunu, olayın kökeninin bu felakete dayandığını söyledi.Kentte yer altından geçen elektrik hatlarının birçok noktada yüzeye yakın konumlandırıldığını, bunu aldıkları altyapı işlerinde de gördüklerini belirten Epözdemir şunları kaydetti:Bu arada, kentte 12 Temmuz'da etkili olan sağanak sırasında elektrik akımına kapılan üniversite öğrencisi Özge Ceren Deniz'e yardım etmek isterken hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın Buca ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki evinin önüne kurulan taziye çadırını da acılı aileye başsağlığı dileğini iletmek isteyenler ziyaret ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/izmir-buyuksehir-belediye-baskani-cemil-tugaydan-elektrik-akimina-kapilan-kisiler-hakkinda-aciklama-1085840498.html
türkiye
izmir
konak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/11/1085940552_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_74c164edf8238ff430e6c6896ad82edb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
izmir, konak, protesto, mazgal, protesto gösterisi
izmir, konak, protesto, mazgal, protesto gösterisi

İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapılarak öldüğü sokakta protesto: Mazgallar kırmızıya boyandı

15:25 17.07.2024
© AA / Lokman İlhanİzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan kaçmaya çalışan 2 kişinin elektrik akımına kapılarak ölmesini protesto eden bir grup, olayın yaşandığı sokaktaki mazgalları kırmızıya boyadı
İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan kaçmaya çalışan 2 kişinin elektrik akımına kapılarak ölmesini protesto eden bir grup, olayın yaşandığı sokaktaki mazgalları kırmızıya boyadı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
© AA / Lokman İlhan
Abone ol
İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan kaçmaya çalışan 2 kişinin elektrik akımına kapılarak ölmesini protesto eden bir grup, olayın yaşandığı sokaktaki mazgalları kırmızıya boyadı.
Yaya trafiğinin yoğun olduğu Alsancak Enver Dündar Başer Sokak'ta 12 Temmuz'da yaşanan olaya ilişkin soruşturma ve tepkiler devam ediyor.
Olayla ilgili bilirkişi ön raporu kapsamında sorumlulukları bulunduğu gerekçesiyle gözaltı kararı verilen İZSU Genel Müdürlüğü ve Gdz Elektrik çalışanı 35 şüpheliden 33'ü yakalandı. Şüphelilerden 6'sı ifadelerinin ardından emniyetten serbest bırakılırken, gözaltında bulunan 27 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Öte yandan, sivil toplum kuruluşları da olayın yaşandığı sokakta eylem yaptı. Enver Dündar Başer Sokak'ta toplanan bir grup, sokaktaki mazgalları kırmızıya boyadı.
Grup adına açıklama yapan Ali Güler Yalvaçlı, ölenlerin unutulmaması gerektiğini belirterek, "Onların anısına bir iz bırakmak istiyoruz. Gün içinde belediyeye anıt yapılması ile ilgili buradaki komşularımızla dilekçe ulaştıracağız. Arkadaşlarımızın anısı her zaman burada olsun ve bir daha böyle şeyler olmasın istiyoruz" dedi.
Ayrıca, olayın yaşandığı sokakta bazı aydınlatma direklerinde kapak olmaması ve kabloların açıkta kalmasına ilişkin tepkiler sonrası direklerde onarım yapıldığı gözlendi.

'Elektrik hatlarının yüzeye yakın geçtiğini bilmeyen kimse yok'

İzmir'de altyapı projesi yürüten müteahhitlik şirketi yetkilileri ise kentin elektrik altyapısında sorunlar olduğunu savunarak, tüm altyapının gözden geçirilmesini talep etti.
Kamu Müteahhitleri Derneği Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Alaattin Epözdemir, geçen yıl kasım ayında yaşanan deniz taşkını sonrası Alsancak ve Konak'ta altyapıların tahrip olduğunu, olayın kökeninin bu felakete dayandığını söyledi.
Kentte yer altından geçen elektrik hatlarının birçok noktada yüzeye yakın konumlandırıldığını, bunu aldıkları altyapı işlerinde de gördüklerini belirten Epözdemir şunları kaydetti:

"Bizim diğer çalışmalarımızda da gördüğümüz durum aynıdır. Aslında lokal olarak birçok yerde elektrikle ilgili şikayetler basına yansıyor. Elektrik hatlarının yüzeye yakın geçtiğini bilmeyen kimse yok. Bu sorunun bir bütün olarak İzmir'de söz konusu olduğunu düşünüyorum.

Şimdi bu acı olay şuna vesile olsun istiyorum. İzmir'in özellikle elektrik altyapısının acilen revize edilmesi lazım. İzmir Büyükşehir Belediyesinin şu anda devam ettiği yağmur suyu ve kanalizasyon hattı ayrıştırma projesi var. Tam bu aşamada Gdz Elektrik de bu projeye ortak olmalı ve elektrik altyapısını tamamen revize etmeli.

Bu arada, kentte 12 Temmuz'da etkili olan sağanak sırasında elektrik akımına kapılan üniversite öğrencisi Özge Ceren Deniz'e yardım etmek isterken hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın Buca ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki evinin önüne kurulan taziye çadırını da acılı aileye başsağlığı dileğini iletmek isteyenler ziyaret ediyor.
İzmir'in Konak ilçesinde, yağmurda yolun karşısına geçmek isteyen 2 kişinin elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz'in karşıya geçmek isterken akıma kapılarak düştüğü, bu sırada arkadaşı İnanç Öktemay'ın da yardım etmek isterken akıma kapıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan, esnafın daha önce defalarca konuyu şikayet ettiği ortaya çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2024
TÜRKİYE
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'dan 2 kişinin öldüğü elektrik akımı olayına yönelik açıklama
13 Temmuz, 23:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала