https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/is-insani-nihat-karaarslan-ankarada-silahli-saldiriya-ugradi-1085500239.html
İş insanı Nihat Karaarslan Ankara'da silahlı saldırıya uğradı
İş insanı Nihat Karaarslan Ankara'da silahlı saldırıya uğradı
Sputnik Türkiye
Ankara'nın Çankaya ilçesinde evine girmek üzere aracından inen iş insanı Nihat Karaarslan ve akrabası C.A. silahlı saldırıda yaralandı. 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T00:35+0300
2024-07-04T00:35+0300
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Çankaya Yukarı Dikmen Mahallesi'nde bulunan evine girmek üzere aracından inen iş insanı Nihat Karaarslan ve beraberindeki akrabası C.A. silahlı saldırıya uğradı.Karaarslan ve C.A'ya kapıda bekleyen bir kişi tarafından ateş edilmesi sonucu iş insanının vücuduna üç kurşun isabet ettiği, akrabasının ise hafif şekil yaralandığı belirtildi.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Karaarslan, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Gazi Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. C.A. ise Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Karaarslan'ın 2022'de de Ankara'daki ofisinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradığı, olayın ardından adliyeye giderek şikayetçi olduğu ve savcılığın talimatıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları sonucunda olayın faili olan 4 kişinin tespit edilip gözaltına alındığı ifade edildi.Zanlıların çift plaka kullandığı ortaya çıkarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/eski-belediye-baskaninin-oldurulmesine-iliskin-gozaltina-alinanlarin-sayisi-3-oldu-1085496210.html
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iş insanı, ankara, nihat karaarslan
iş insanı, ankara, nihat karaarslan
İş insanı Nihat Karaarslan Ankara'da silahlı saldırıya uğradı
00:35 04.07.2024 (güncellendi: 00:45 04.07.2024)
Ankara'nın Çankaya ilçesinde evine girmek üzere aracından inen iş insanı Nihat Karaarslan ve akrabası C.A. silahlı saldırıda yaralandı.
Çankaya Yukarı Dikmen Mahallesi'nde bulunan evine girmek üzere aracından inen iş insanı Nihat Karaarslan ve beraberindeki akrabası C.A. silahlı saldırıya uğradı.
Karaarslan ve C.A'ya kapıda bekleyen bir kişi tarafından ateş edilmesi sonucu iş insanının vücuduna üç kurşun isabet ettiği, akrabasının ise hafif şekil yaralandığı belirtildi.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Karaarslan, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Gazi Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. C.A. ise Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karaarslan'ın 2022'de de Ankara'daki ofisinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradığı, olayın ardından adliyeye giderek şikayetçi olduğu ve savcılığın talimatıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları sonucunda olayın faili olan 4 kişinin tespit edilip gözaltına alındığı ifade edildi.
Zanlıların çift plaka kullandığı ortaya çıkarıldı.