https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/uzman-genc-yasta-olumlere-karsi-uyardi-kalp-krizi-vakalarinin-sebebi-kovid-19-olabilir-1085822283.html

Uzman, genç yaşta ölümlere karşı uyardı: 'Kalp krizi vakalarının sebebi Kovid-19 olabilir'

Uzman, genç yaşta ölümlere karşı uyardı: 'Kalp krizi vakalarının sebebi Kovid-19 olabilir'

Sputnik Türkiye

Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Özkaya son zamanlarda yaşanan genç yaşta ölümlerin nedeninin Kovid-19'un bıraktığı hasardan kaynaklı olabileceğini dile... 13.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-13T10:30+0300

2024-07-13T10:30+0300

2024-07-13T10:30+0300

yaşam

profesör

uzman

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

genç

korona

kalp krizi

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Son zamanlarda yaşanan genç yaşta ölümlerin nedeninin Kovid-19'un bıraktığı hasardan kaynaklı olabileceğini belirten Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Son günlerde genç yaşta ölümlerin ciddi sayıda arttığını görüyoruz. Özellikle ağır spor sonrası örneğin halı sahada kalp krizi geçiren, uzun yolculuk sonrası damar tıkanıklığı olan çok sayıda genç hastamızı genç yaşta kaybetmekteyiz. Özellikle pandemiden sonra bu genç yaşta ölümlerin artması akıllarda hala 'Kovid-19 damarlarımızda, akciğerlerimizde hasar bıraktı mı' sorusudur" dedi.Kovid-19'un damarlarda bıraktığı hasarın önemine dikkat çeken Özkaya "Sıcak ve nemli havalarda ağır spor yaparken dikkatli olun. Kovid-19'u yaşadıktan sonra koronanın vücudumuza ne yaptığını öğrendik. Özellikle Kovid-19'dan sonra gerçekten kalp, akciğer ve bütün vücudumuzdaki kılcal damalarımızda hasar oluştu. Bu Kovid-19'un yüküne bağlı olarak sitokin fırtınası dediğimiz bir tablo olan kanın içindeki kan hücreleri taşıyan plazmamızı, kan öz sıvısı öyle tahrip edici hale getirdi ki, damar duvarındaki yapıyı değiştirdi ve bozulmalara neden oldu. Bu durumda pandemi öncesi döneme göre artık damarlarınız da kalıcı hasarlar olabilir. Yaptığınız ağır sporları; halı saha maçı, ağır bisiklet sporları, ağır yüzmeleri pandemi öncesine göre vücudunuz bunları kaldıramayabilir. Hayatı tehdit edici sonuçlar doğurabilir. Ağır sporlar sonrası kalbinizin ve akciğerlerinizin kanını vücudunuz damar hasarı nedeniyle yeterince sağlayamazsa kalp krizleri ve kalp yetmezlikleri ile karşılaşabilirsiniz. Kovid-19 sonrası virüs yükünüze bağlı olarak ortaya çıkan damar duvarındaki değişiklikler kan akımını etkilediği için ağır sporlar sonrası kalp krizleri ve kalp yetmezliği ortaya çıkıyor" diye konuştu.'Sıcak ve nemli havalarda ağır spor yaparken dikkatli olun'Sıcak ve nemli havalarda ağır spor yaparken dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Özkaya açıklamasını şu cümlelerle tamamladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/meteorolojiden-sel-uyarisi-uyardi-saganak-yagisa-dikkat-1085822122.html

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profesör, uzman, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, genç, korona, kalp krizi