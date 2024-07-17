İş insanı Mehmet Köse iple ağaca asılı halde ölü bulundu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
07:11
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD’li uçak firmasının bilinmeyenleri
08:09
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Fransa'daki en büyük Yahudi tutuklaması
10:39
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
FETÖ ile mücadelenin neresindeyiz?
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/is-insani-mehmet-kose-iple-agaca-asili-halde-olu-bulundu-1085923726.html
İş insanı Mehmet Köse iple ağaca asılı halde ölü bulundu
İş insanı Mehmet Köse iple ağaca asılı halde ölü bulundu
Sputnik Türkiye
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 45 yaşındaki iş insanı Mehmet Köse iple ağaca asılı halde ölü bulundu. Köse'nin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin... 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T07:38+0300
2024-07-17T07:38+0300
malatya
yaşam
mehmet köse
ölüm
iş adamı
iş adamı
iş insanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/07/1072120237_17:0:646:354_1920x0_80_0_0_d068bb503fdbc28c3027275ced05bf49.jpg
Malatya'daki olay, saat 05.00 sıralarında Malatya -Elazığ karayolu Battalgazi ilçesi Çöşnük Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında bulunan ağaçta asılı bir şahsı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.Adli tip kurumuna kaldırıldıHayatını kaybeden şahsın iş insanı Mehmet Köse (45) olduğu tespit edilirken, şahsın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/muge-anli-ile-tatli-sert-programin-unlu-avukati-rahmi-ozkan-acil-olarak-ameliyata-alindi-1085923406.html
malatya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/07/1072120237_96:0:568:354_1920x0_80_0_0_e46e79d1d3b1de7d5baef3ec28a4a3e3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
malatya, mehmet köse, ölüm, iş adamı, iş adamı, iş insanı
malatya, mehmet köse, ölüm, iş adamı, iş adamı, iş insanı

İş insanı Mehmet Köse iple ağaca asılı halde ölü bulundu

07:38 17.07.2024
© İHAOlay yeri
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
© İHA
Abone ol
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 45 yaşındaki iş insanı Mehmet Köse iple ağaca asılı halde ölü bulundu. Köse'nin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.
Malatya'daki olay, saat 05.00 sıralarında Malatya -Elazığ karayolu Battalgazi ilçesi Çöşnük Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında bulunan ağaçta asılı bir şahsı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Adli tip kurumuna kaldırıldı

Hayatını kaybeden şahsın iş insanı Mehmet Köse (45) olduğu tespit edilirken, şahsın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
müge anlı Rahmi Özkan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
YAŞAM
Müge Anlı ile Tatlı Sert programın ünlü avukatı Rahmi Özkan acil ameliyata alındı
07:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала