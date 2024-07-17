https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/is-insani-mehmet-kose-iple-agaca-asili-halde-olu-bulundu-1085923726.html
İş insanı Mehmet Köse iple ağaca asılı halde ölü bulundu
İş insanı Mehmet Köse iple ağaca asılı halde ölü bulundu
Sputnik Türkiye
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 45 yaşındaki iş insanı Mehmet Köse iple ağaca asılı halde ölü bulundu. Köse'nin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin... 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T07:38+0300
2024-07-17T07:38+0300
2024-07-17T07:38+0300
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Malatya'daki olay, saat 05.00 sıralarında Malatya -Elazığ karayolu Battalgazi ilçesi Çöşnük Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında bulunan ağaçta asılı bir şahsı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.Adli tip kurumuna kaldırıldıHayatını kaybeden şahsın iş insanı Mehmet Köse (45) olduğu tespit edilirken, şahsın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/muge-anli-ile-tatli-sert-programin-unlu-avukati-rahmi-ozkan-acil-olarak-ameliyata-alindi-1085923406.html
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malatya, mehmet köse, ölüm, iş adamı, iş adamı, iş insanı
malatya, mehmet köse, ölüm, iş adamı, iş adamı, iş insanı
İş insanı Mehmet Köse iple ağaca asılı halde ölü bulundu
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 45 yaşındaki iş insanı Mehmet Köse iple ağaca asılı halde ölü bulundu. Köse'nin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.
Malatya'daki olay, saat 05.00 sıralarında Malatya -Elazığ karayolu Battalgazi ilçesi Çöşnük Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında bulunan ağaçta asılı bir şahsı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Adli tip kurumuna kaldırıldı
Hayatını kaybeden şahsın iş insanı Mehmet Köse (45) olduğu tespit edilirken, şahsın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.