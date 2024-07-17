https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/iran-trumpi-ortadan-kaldirmaya-calistigi-yonundeki-suclamalari-kotu-niyetli-olarak-tanimladi-1085921448.html

İran, Trump'ı ortadan kaldırmaya çalıştığı yönündeki suçlamaları ‘kötü niyetli’ olarak tanımladı

İran, Trump'ı ortadan kaldırmaya çalıştığı yönündeki suçlamaları ‘kötü niyetli’ olarak tanımladı

Sputnik Türkiye

İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Misyonu, Tahran’ın, eski ABD Başkanı Donald Trump’a suikast girişiminde bulunmayı planladığı yönündeki iddiaları reddettiğini... 17.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-17T00:47+0300

2024-07-17T00:47+0300

2024-07-17T00:47+0300

dünya

iran

tahran

donald trump

suikast girişimi

kasım süleymani

abd istihbarat topluluğu

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İran’ın BM Misyonu’ndan Sputnik’e yapılan açıklamada, İran makamlarının ABD medyasında Tahran’ın eski ABD Başkanı Donald Trump’ı ‘ortadan kaldırmayı’ planladığı yönündeki suçlamaları asılsız ve kötü niyetli olarak değerlendirdiği ifade edildi.Açıklamada, “Bu suçlamalar asılsız ve kötü niyetlidir. İran İslam Cumhuriyeti açısından bakıldığında Trump, General (Kasım) Süleymani’ye suikast emrini verdiği için mahkemede hesap vermesi ve cezalandırılması gereken bir suçludur. İran onu adalete teslim etmek için hukuki yolu seçti” ifadeleri kullanıldı.Daha önce CNN, kendi kaynaklarına atıfla ABD istihbarat servislerinin İran’ın Donald Trump’ı ‘ortadan kaldırmayı’ planladığına dair bilgi aldığını, bunun ABD makamlarını Beyaz Saray’ın eski sahibi için güvenlik önlemlerini artırmaya yönelttiğini bildirmişti. Televizyona konuşan kaynaklar, şu anda Pensilvanya’da Trump’a yönelik suikast girişiminin şüphelisi Thomas Crooks’un ‘bu komploya karıştığına’ dair hiçbir belirti olmadığını ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/donald-trump-suikast-sonrasi-ilk-kez-kameralar-karsisina-cikti-kongrede-kahraman-gibi-karsilandi-1085891814.html

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iran, tahran, donald trump, suikast girişimi, kasım süleymani, abd istihbarat topluluğu