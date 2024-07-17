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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/hollandali-uyusturucu-baron-edirnede-wanted-afisiyle-araniyor-1085944606.html
Hollandalı uyuşturucu baron Edirne'de 'wanted' afişiyle aranıyor
Hollandalı uyuşturucu baron Edirne'de 'wanted' afişiyle aranıyor
Sputnik Türkiye
Türkiye'de yaşadığı iddia edilen 'Hollandalı' uyuşturucu baronunun; Edirne cadde ve sokaklarına "wanted/aranıyor" ibaresiyle asılan afişlerinde, bulana 300 bin... 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T16:54+0300
2024-07-17T16:54+0300
türkiye
edirne
uyuşturucu
wanted
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İstanbul narkotik polisinin geçtiğimiz aylarda kara para aklayanlara yönelik 5 ilde düzenlediği operasyonun; uyuşturucu baronu olarak Avrupa'nın en çok aranan isimlerinden biri olan ve Hollanda basınının Türkiye'de yaşadığını öne sürdüğü Joseph Johannes Leidekkers'in bağlantılarına yönelik olduğu öğrenildi. Edirne cadde ve sokaklarına "wanted/aranıyor" ibaresiyle asılan afişlerde bulana da 300 bin euro ödül verileceği belirtildi.Daha önce yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından para trafiğinin başında, Hollanda ve Belçika tarafından 200 bin dolar ödülle aranan Joseph Johannes Leidekkers'ın olduğu ve Avrupa'da uyuşturucu satışından elde edilen gelirin, Naci Y. üzerinden Türkiye'de aklandığı bilgisine ulaşıldığı öğrenildi. Yurt dışında yaşadığı ve uyuşturucudan elde edilen milyarlarca liralık kara paranın aklanmasında kilit rol aldığı öğrenilen Naci Y. yapılan operasyonda yakalanamadı. Ancak kardeşi gözaltına alınırken, operasyonda çok sayıda kripto telefon da ele geçirildi. Polis ekiplerinin kripto telefonlarla ilgili çalışması devam ediyor.Evinde yüklü para yakalanmıştıÖte yandan Hollanda polisinin geçtiğimiz aylarda Rotterdam ve Antwerp limanları üzerinden kokain kaçakçılığı yaptığı öne sürülen Joseph Johannes Leidekkers'in babasının evine operasyon düzenlendiği 140 bin euro değerinde iki saat ve lüks eşyalar ele geçirildiği öğrenildi. 31 yaşındaki Joseph Johannes Leidekkers'in 68 yaşındaki babasının o operasyonda tutuklandığı ortaya çıkmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/45-ilde-ortak-operasyonu-yerlikaya-duyurdu--yuzlerce-kilo-uyusturucu-ele-gecirildi-1085468699.html
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edirne, uyuşturucu, wanted
edirne, uyuşturucu, wanted

Hollandalı uyuşturucu baron Edirne'de 'wanted' afişiyle aranıyor

16:54 17.07.2024
© İHA / İHA-AW248662Hollandalı uyuşturucu baron Edirne'de 'wanted' afişiyle aranıyor
Hollandalı uyuşturucu baron Edirne'de 'wanted' afişiyle aranıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
© İHA / İHA-AW248662
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Türkiye'de yaşadığı iddia edilen 'Hollandalı' uyuşturucu baronunun; Edirne cadde ve sokaklarına "wanted/aranıyor" ibaresiyle asılan afişlerinde, bulana 300 bin euro ödül verileceği yazıyor.
İstanbul narkotik polisinin geçtiğimiz aylarda kara para aklayanlara yönelik 5 ilde düzenlediği operasyonun; uyuşturucu baronu olarak Avrupa'nın en çok aranan isimlerinden biri olan ve Hollanda basınının Türkiye'de yaşadığını öne sürdüğü Joseph Johannes Leidekkers'in bağlantılarına yönelik olduğu öğrenildi. Edirne cadde ve sokaklarına "wanted/aranıyor" ibaresiyle asılan afişlerde bulana da 300 bin euro ödül verileceği belirtildi.
Daha önce yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından para trafiğinin başında, Hollanda ve Belçika tarafından 200 bin dolar ödülle aranan Joseph Johannes Leidekkers'ın olduğu ve Avrupa'da uyuşturucu satışından elde edilen gelirin, Naci Y. üzerinden Türkiye'de aklandığı bilgisine ulaşıldığı öğrenildi. Yurt dışında yaşadığı ve uyuşturucudan elde edilen milyarlarca liralık kara paranın aklanmasında kilit rol aldığı öğrenilen Naci Y. yapılan operasyonda yakalanamadı. Ancak kardeşi gözaltına alınırken, operasyonda çok sayıda kripto telefon da ele geçirildi. Polis ekiplerinin kripto telefonlarla ilgili çalışması devam ediyor.
operasyon, Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2024
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45 ilde ortak operasyonu Yerlikaya duyurdu: Yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi
3 Temmuz, 08:19

Evinde yüklü para yakalanmıştı

Öte yandan Hollanda polisinin geçtiğimiz aylarda Rotterdam ve Antwerp limanları üzerinden kokain kaçakçılığı yaptığı öne sürülen Joseph Johannes Leidekkers'in babasının evine operasyon düzenlendiği 140 bin euro değerinde iki saat ve lüks eşyalar ele geçirildiği öğrenildi. 31 yaşındaki Joseph Johannes Leidekkers'in 68 yaşındaki babasının o operasyonda tutuklandığı ortaya çıkmıştı.
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