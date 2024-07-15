https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/hizbullah-israilin-askeri-ussune-fuzelerle-saldiri-duzenledigini-duyurdu-1085871797.html
Hizbullah, İsrail'in askeri üssüne füzelerle saldırı düzenlediğini duyurdu
Hizbullah, İsrail'in askeri üssüne füzelerle saldırı düzenlediğini duyurdu
Sputnik Türkiye
Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır hattında yer alan askeri üssüne saldırı düzenlediğini açıkladı. 15.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-15T13:05+0300
2024-07-15T13:05+0300
2024-07-15T13:14+0300
israil- filistin çatışması
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israil-filistin
israil ordusu (idf)
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lübnan
hizbullah
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İsrail güçlerine yönelik saldırı hakkında açıklama yapan Hizbullah, İsrail'in sınır hattı üzerinde yer alan Branit Askeri Üssü'nün füzelerle tam isabet hedef alındığını bildirdi.Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail'e ait savaş uçakları Lübnan hava sahasını ihlal ederek ülkenin güney bölgelerine alçak uçuşlar gerçekleştirdi.Bu sırada ses duvarını aşan savaş uçakları sonik patlamalara neden oldu.İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'ın güneyindeki sınır hattında yaşanan çatışmalar nedeniyle 369 Hizbullah mensubu öldü.İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 283. gününde de devam ederken, gece boyunca Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldü veya yaralandı.Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail ordusu, Gazze'nin Tel el-Heva, Şeyh Aclin ve Es-Sabra mahallelerine saldırılar düzenledi. Bu saldırılarda çok sayıda kişi öldü veya yaralandı.İsrail helikopterleri de Tel el-Heva'da açık alanda bulunan Gazzelilere rastgele ateş açtı. İsrail topçu birlikleri de Gazze'nin Zeytun Mahallesi'ndeki 8. Sokak bölgesini bombaladı.İsrail savaş uçaklarının Gazze’nin El-Megazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda da ölen veya yaralananlar oldu.İlk yardım ekipleri, saldırı düzenlenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına devam ederken ölen ve yaralananların sayısına ilişkin henüz net bilgi paylaşmadı.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 584 Filistinli öldü, 88 bin 881 kişi yaralandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/husiler-pes-etmiyor-israilin-ana-karasindaki-eylat-sehrindeki-askeri-hedefler-vuruldu-1085858953.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, lübnan, hizbullah, ortadoğu
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, lübnan, hizbullah, ortadoğu
Hizbullah, İsrail'in askeri üssüne füzelerle saldırı düzenlediğini duyurdu
13:05 15.07.2024 (güncellendi: 13:14 15.07.2024)
Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır hattında yer alan askeri üssüne saldırı düzenlediğini açıkladı.
İsrail güçlerine yönelik saldırı hakkında açıklama yapan Hizbullah, İsrail'in sınır hattı üzerinde yer alan Branit Askeri Üssü'nün füzelerle tam isabet hedef alındığını bildirdi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail'e ait savaş uçakları Lübnan hava sahasını ihlal ederek ülkenin güney bölgelerine alçak uçuşlar gerçekleştirdi.
Bu sırada ses duvarını aşan savaş uçakları sonik patlamalara neden oldu.
İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'ın güneyindeki sınır hattında yaşanan çatışmalar nedeniyle 369 Hizbullah mensubu öldü.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 283. gününde de devam ederken, gece boyunca Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldü veya yaralandı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail ordusu, Gazze'nin Tel el-Heva, Şeyh Aclin ve Es-Sabra mahallelerine saldırılar düzenledi. Bu saldırılarda çok sayıda kişi öldü veya yaralandı.
İsrail helikopterleri de Tel el-Heva'da açık alanda bulunan Gazzelilere rastgele ateş açtı. İsrail topçu birlikleri de Gazze'nin Zeytun Mahallesi'ndeki 8. Sokak bölgesini bombaladı.
İsrail savaş uçaklarının Gazze’nin El-Megazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda da ölen veya yaralananlar oldu.
İlk yardım ekipleri, saldırı düzenlenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına devam ederken ölen ve yaralananların sayısına ilişkin henüz net bilgi paylaşmadı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 584 Filistinli öldü, 88 bin 881 kişi yaralandı.