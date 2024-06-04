https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/dem-partiden-tbmm-genel-kurulunda-kursu-eylemi-1084507784.html
DEM Parti'den TBMM Genel Kurulu'nda kürsü eylemi
DEM Parti'den TBMM Genel Kurulu'nda kürsü eylemi
Sputnik Türkiye
TBMM Genel Kurulunda, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekilleri kürsüyü işgal etti. DEM Parti milletvekilleri "Belediyeler bizimdir... 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T20:44+0300
2024-06-04T20:44+0300
2024-06-04T21:30+0300
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DEM Parti milletvekilleri, Hakkari Belediye Başkanı'nın görevden alınmasını protesto için Genel Kurul'da kürsü eylemi yaptı.TBMM Genel Kurulu'nda Saadet Partisi ve İYİ Parti'nin grup önerilerinin görüşülmesinin ardından DEM Parti'nin grup önerisi üzerindeki görüşmelere geçildi.Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, Mehmet Sıddık Akış'ın Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden alınmasını eleştirdi. Parlak'ın konuşmasının ardından DEM Parti milletvekilleri "Belediyeler bizimdir, gaspa izin vermeyeceğiz" yazılı dövizlerle kürsünün etrafında toplandı.'İçtüzüğe aykırı şekilde kürsü işgali doğru değil'Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, milletvekillerinden Genel Kurulun düzenini bozmamalarını, yerlerine oturmalarını istedi. DEM Parti milletvekillerin kürsüden ayrılmaması üzerine Karaca, birleşime iki kez ara verdi. Arada grup başkanvekilleri ve idare amirleriyle görüşen Karaca, ikinci aranın ardından birleşimi açarken DEM Parti milletvekillerini, "İçtüzüğe aykırı şekilde kürsünün işgalini doğru bulmuyoruz" sözleriyle uyardı. Kürsü eyleminin son bulmaması üzerine Karaca, birleşime üçüncü kez ara verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/diyarbakirda-izinsiz-yuruyus-yapmak-isteyen-gruba-polis-mudahale-etti-2-gozalti-1084475711.html
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DEM Parti'den TBMM Genel Kurulu'nda kürsü eylemi
20:44 04.06.2024 (güncellendi: 21:30 04.06.2024)
TBMM Genel Kurulunda, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekilleri kürsüyü işgal etti. DEM Parti milletvekilleri "Belediyeler bizimdir, gaspa izin vermeyeceğiz" yazılı dövizlerle kürsünün etrafında toplandı.
DEM Parti milletvekilleri, Hakkari Belediye Başkanı'nın görevden alınmasını protesto için Genel Kurul'da kürsü eylemi yaptı.
TBMM Genel Kurulu'nda Saadet Partisi ve İYİ Parti'nin grup önerilerinin görüşülmesinin ardından DEM Parti'nin grup önerisi üzerindeki görüşmelere geçildi.
Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, Mehmet Sıddık Akış'ın Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden alınmasını eleştirdi. Parlak'ın konuşmasının ardından DEM Parti milletvekilleri "Belediyeler bizimdir, gaspa izin vermeyeceğiz" yazılı dövizlerle kürsünün etrafında toplandı.
'İçtüzüğe aykırı şekilde kürsü işgali doğru değil'
Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, milletvekillerinden Genel Kurulun düzenini bozmamalarını, yerlerine oturmalarını istedi. DEM Parti milletvekillerin kürsüden ayrılmaması üzerine Karaca, birleşime iki kez ara verdi. Arada grup başkanvekilleri ve idare amirleriyle görüşen Karaca, ikinci aranın ardından birleşimi açarken DEM Parti milletvekillerini, "İçtüzüğe aykırı şekilde kürsünün işgalini doğru bulmuyoruz" sözleriyle uyardı. Kürsü eyleminin son bulmaması üzerine Karaca, birleşime üçüncü kez ara verdi.