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DEM Parti'den TBMM Genel Kurulu'nda kürsü eylemi
DEM Parti'den TBMM Genel Kurulu'nda kürsü eylemi
Sputnik Türkiye
TBMM Genel Kurulunda, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekilleri kürsüyü işgal etti. DEM Parti milletvekilleri "Belediyeler bizimdir... 04.06.2024, Sputnik Türkiye
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DEM Parti milletvekilleri, Hakkari Belediye Başkanı'nın görevden alınmasını protesto için Genel Kurul'da kürsü eylemi yaptı.TBMM Genel Kurulu'nda Saadet Partisi ve İYİ Parti'nin grup önerilerinin görüşülmesinin ardından DEM Parti'nin grup önerisi üzerindeki görüşmelere geçildi.Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, Mehmet Sıddık Akış'ın Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden alınmasını eleştirdi. Parlak'ın konuşmasının ardından DEM Parti milletvekilleri "Belediyeler bizimdir, gaspa izin vermeyeceğiz" yazılı dövizlerle kürsünün etrafında toplandı.'İçtüzüğe aykırı şekilde kürsü işgali doğru değil'Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, milletvekillerinden Genel Kurulun düzenini bozmamalarını, yerlerine oturmalarını istedi. DEM Parti milletvekillerin kürsüden ayrılmaması üzerine Karaca, birleşime iki kez ara verdi. Arada grup başkanvekilleri ve idare amirleriyle görüşen Karaca, ikinci aranın ardından birleşimi açarken DEM Parti milletvekillerini, "İçtüzüğe aykırı şekilde kürsünün işgalini doğru bulmuyoruz" sözleriyle uyardı. Kürsü eyleminin son bulmaması üzerine Karaca, birleşime üçüncü kez ara verdi.
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DEM Parti'den TBMM Genel Kurulu'nda kürsü eylemi

20:44 04.06.2024 (güncellendi: 21:30 04.06.2024)
© AA / Muhammed Abdullah KurtarTBMM Genel Kurulunda Saadet Partisi ve İYİ Parti'nin grup önerilerinin görüşülmesinin ardından DEM Parti'nin grup önerisi üzerindeki görüşmelere geçildi. Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, Mehmet Sıddık Akış'ın Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden alınmasını eleştirdi. Parlak'ın konuşmasının ardından DEM Parti milletvekilleri "Belediyeler bizimdir, gaspa izin vermeyeceğiz" yazılı dövizlerle kürsünün etrafında toplandı.
TBMM Genel Kurulunda Saadet Partisi ve İYİ Parti'nin grup önerilerinin görüşülmesinin ardından DEM Parti'nin grup önerisi üzerindeki görüşmelere geçildi. Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, Mehmet Sıddık Akış'ın Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden alınmasını eleştirdi. Parlak'ın konuşmasının ardından DEM Parti milletvekilleri Belediyeler bizimdir, gaspa izin vermeyeceğiz yazılı dövizlerle kürsünün etrafında toplandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
© AA / Muhammed Abdullah Kurtar
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TBMM Genel Kurulunda, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekilleri kürsüyü işgal etti. DEM Parti milletvekilleri "Belediyeler bizimdir, gaspa izin vermeyeceğiz" yazılı dövizlerle kürsünün etrafında toplandı.
DEM Parti milletvekilleri, Hakkari Belediye Başkanı'nın görevden alınmasını protesto için Genel Kurul'da kürsü eylemi yaptı.
TBMM Genel Kurulu'nda Saadet Partisi ve İYİ Parti'nin grup önerilerinin görüşülmesinin ardından DEM Parti'nin grup önerisi üzerindeki görüşmelere geçildi.
Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, Mehmet Sıddık Akış'ın Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden alınmasını eleştirdi. Parlak'ın konuşmasının ardından DEM Parti milletvekilleri "Belediyeler bizimdir, gaspa izin vermeyeceğiz" yazılı dövizlerle kürsünün etrafında toplandı.

'İçtüzüğe aykırı şekilde kürsü işgali doğru değil'

Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, milletvekillerinden Genel Kurulun düzenini bozmamalarını, yerlerine oturmalarını istedi. DEM Parti milletvekillerin kürsüden ayrılmaması üzerine Karaca, birleşime iki kez ara verdi. Arada grup başkanvekilleri ve idare amirleriyle görüşen Karaca, ikinci aranın ardından birleşimi açarken DEM Parti milletvekillerini, "İçtüzüğe aykırı şekilde kürsünün işgalini doğru bulmuyoruz" sözleriyle uyardı. Kürsü eyleminin son bulmaması üzerine Karaca, birleşime üçüncü kez ara verdi.
Diyarbakır'da DEM Partililer, DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılarak Hakkari Valisi Ali Çelik’in belediye başkan vekili olarak atanmasına yaptıkları açıklama ile tepki gösterdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
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