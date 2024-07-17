https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/disisleri-bakani-fidan-hamas-siyasi-buro-baskani-heniyyeyle-telefonda-gorustu-1085920898.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'yle telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'yle telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefon görüşmesinde Gazze'de felaket seviyesine varan insani durumu ve ateşkes... 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T00:38+0300
2024-07-17T00:38+0300
2024-07-17T00:38+0300
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hakan fidan
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hamas
hamas
hamas
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Diplomatik kaynaklardan aktarılan bilgiye göre Bakan Fidan, Hamas lideri Heniyye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, Gazze'de felaket seviyesine varan insani durum ve Gazze'nin kuzeyinde artan açlık ve hastalıklar sonucu ortaya çıkan kaygı verici gelişmeler değerlendirildi.Ayrıca, Bakan Fidan ile Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ateşkes müzakerelerindeki son durumu görüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/ak-parti-sozcusu-celikten-israile-tepki-1085919847.html
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hakan fidan, hamas, hamas, hamas, hamas, hamas hareketi, gazze, gazze şeridi
Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'yle telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefon görüşmesinde Gazze'de felaket seviyesine varan insani durumu ve ateşkes müzakerelerindeki son durumu ele aldı.
Diplomatik kaynaklardan aktarılan bilgiye göre Bakan Fidan, Hamas lideri Heniyye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Gazze'de felaket seviyesine varan insani durum ve Gazze'nin kuzeyinde artan açlık ve hastalıklar sonucu ortaya çıkan kaygı verici gelişmeler değerlendirildi.
Ayrıca, Bakan Fidan ile Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ateşkes müzakerelerindeki son durumu görüştü.