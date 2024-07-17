Çin: Tayvan’a yapılan sevkiyatlar nedeniyle ABD’yle silah kontrolü istişarelerini askıya aldık

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
07:11
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD’li uçak firmasının bilinmeyenleri
08:09
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Fransa'daki en büyük Yahudi tutuklaması
10:39
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ömür Gedik: Hayvanların öldürülmediği bir çözümden yanayız
12:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Doç. Dr. Gökçe: NATO 75 yıldır Türkiye’yi kandırıyor
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
HABER MASASI
Yeni nesil fobiler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
Gambiya'da kadın sünnetini 'suç olmaktan çıkaran' yasa tasarısı reddedildi
16:09
1 dk
SESLİ HABER
ABD istihbaratı: Bir ülke Trmp'a suikast yapacak
16:32
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Amerikalı senatör rüşvet almaktan suçlu bulundu
17:09
3 dk
SESLİ HABER
Elon Musk, ünlü Amerikalı yazarla dalga geçti
17:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Trump yaptırımlara karşı olduğunu açıkladı
18:15
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/cin-tayvana-yapilan-sevkiyatlar-nedeniyle-abdyle-silah-kontrolu-istisarelerini-askiya-aldik-1085931085.html
Çin: Tayvan’a yapılan sevkiyatlar nedeniyle ABD’yle silah kontrolü istişarelerini askıya aldık
Çin: Tayvan’a yapılan sevkiyatlar nedeniyle ABD’yle silah kontrolü istişarelerini askıya aldık
Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Tayvan’a yaptığı silah satışı nedeniyle silah kontrolü ve nükleer silahların yayılmanın önlenmesi konusunda Washington’la... 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T12:05+0300
2024-07-17T12:19+0300
dünya
çin
abd
tayvan
silah sevkiyatı
silah satışı
silah kontrolü
istişare
askıya alma
çin dışişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/14/1084030139_0:29:778:467_1920x0_80_0_0_966e196727059998aa160aded691cd6a.png
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, günlük basın toplantısında, “ABD, Çin’in kararlı protestolarını ve sayısız uyarılarını görmezden gelerek Tayvan'a silah satmaya devam etti ve Çin’in köklü çıkarlarını ciddi şekilde ihlal eden ve ikili siyasi karşılıklı güveni yok eden bir dizi eylemde bulundu” ifadesini kullandı.Bu bağlamda, Çin’in ABD ile silahların kontrolü ve yayılmasının önlenmesine ilişkin yeni tur istişareleri askıya almaya karar verdiğini kaydeden Lin, “Bu durumun sorumluluğu Amerikan tarafına aittir” diye ekledi.ABD yönetimi, Çin’in tüm uyarılarına rağmen Tayvan'a yönelik yüzlerce silahlı insansız hava aracı, füze ekipmanı ve ilgili destek malzemelerinin aralarında bulunduğu 360 milyon dolarlık (11 milyar 719 milyon 569 bin lira) yeni bir silah satışını onaylamıştı.Çin, ABD’nin Tayvan’a yaptığı silah satışında aracılık ettikleri gerekçesiyle ABD'li 6 savunma şirketi ve bunların üst düzey yöneticilerine yaptırım uygulama kararı almıştı.Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/trump-rusyaya-yonelik-yaptirimlardan-yana-degilim--1085927214.html
çin
tayvan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/14/1084030139_59:0:719:495_1920x0_80_0_0_a1d436213ff1ced30693573ac98e92e3.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çin, abd, tayvan, silah sevkiyatı, silah satışı, silah kontrolü, istişare, askıya alma, çin dışişleri bakanlığı, lin cien
çin, abd, tayvan, silah sevkiyatı, silah satışı, silah kontrolü, istişare, askıya alma, çin dışişleri bakanlığı, lin cien

Çin: Tayvan’a yapılan sevkiyatlar nedeniyle ABD’yle silah kontrolü istişarelerini askıya aldık

12:05 17.07.2024 (güncellendi: 12:19 17.07.2024)
Çin bayrağı
Çin bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
Abone ol
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Tayvan’a yaptığı silah satışı nedeniyle silah kontrolü ve nükleer silahların yayılmanın önlenmesi konusunda Washington’la yapılan istişareleri askıya aldıklarını duyurdu.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, günlük basın toplantısında, “ABD, Çin’in kararlı protestolarını ve sayısız uyarılarını görmezden gelerek Tayvan'a silah satmaya devam etti ve Çin’in köklü çıkarlarını ciddi şekilde ihlal eden ve ikili siyasi karşılıklı güveni yok eden bir dizi eylemde bulundu” ifadesini kullandı.
Bu bağlamda, Çin’in ABD ile silahların kontrolü ve yayılmasının önlenmesine ilişkin yeni tur istişareleri askıya almaya karar verdiğini kaydeden Lin, “Bu durumun sorumluluğu Amerikan tarafına aittir” diye ekledi.
ABD yönetimi, Çin’in tüm uyarılarına rağmen Tayvan'a yönelik yüzlerce silahlı insansız hava aracı, füze ekipmanı ve ilgili destek malzemelerinin aralarında bulunduğu 360 milyon dolarlık (11 milyar 719 milyon 569 bin lira) yeni bir silah satışını onaylamıştı.
Çin, ABD’nin Tayvan’a yaptığı silah satışında aracılık ettikleri gerekçesiyle ABD'li 6 savunma şirketi ve bunların üst düzey yöneticilerine yaptırım uygulama kararı almıştı.
Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
DÜNYA
Trump: Rusya’ya yönelik yaptırımlardan yana değilim
10:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала