https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/cin-tayvana-yapilan-sevkiyatlar-nedeniyle-abdyle-silah-kontrolu-istisarelerini-askiya-aldik-1085931085.html

Çin: Tayvan’a yapılan sevkiyatlar nedeniyle ABD’yle silah kontrolü istişarelerini askıya aldık

Çin: Tayvan’a yapılan sevkiyatlar nedeniyle ABD’yle silah kontrolü istişarelerini askıya aldık

Sputnik Türkiye

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Tayvan’a yaptığı silah satışı nedeniyle silah kontrolü ve nükleer silahların yayılmanın önlenmesi konusunda Washington’la... 17.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-17T12:05+0300

2024-07-17T12:05+0300

2024-07-17T12:19+0300

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, günlük basın toplantısında, “ABD, Çin’in kararlı protestolarını ve sayısız uyarılarını görmezden gelerek Tayvan'a silah satmaya devam etti ve Çin’in köklü çıkarlarını ciddi şekilde ihlal eden ve ikili siyasi karşılıklı güveni yok eden bir dizi eylemde bulundu” ifadesini kullandı.Bu bağlamda, Çin’in ABD ile silahların kontrolü ve yayılmasının önlenmesine ilişkin yeni tur istişareleri askıya almaya karar verdiğini kaydeden Lin, “Bu durumun sorumluluğu Amerikan tarafına aittir” diye ekledi.ABD yönetimi, Çin’in tüm uyarılarına rağmen Tayvan'a yönelik yüzlerce silahlı insansız hava aracı, füze ekipmanı ve ilgili destek malzemelerinin aralarında bulunduğu 360 milyon dolarlık (11 milyar 719 milyon 569 bin lira) yeni bir silah satışını onaylamıştı.Çin, ABD’nin Tayvan’a yaptığı silah satışında aracılık ettikleri gerekçesiyle ABD'li 6 savunma şirketi ve bunların üst düzey yöneticilerine yaptırım uygulama kararı almıştı.Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/trump-rusyaya-yonelik-yaptirimlardan-yana-degilim--1085927214.html

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