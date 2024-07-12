CHP'den Tanju Özcan-Kılıçdaroğlu tartışmasına ilişkin açıklama: Kurullarda değerlendirilecek
© İHA / İHA-CHP Sözcüsü Deniz Yücel
© İHA / İHA-
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CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, Kılıçdaroğlu'yla ilgili paylaşımına tepki göstererek, "Eleştiri sınırlarını aşan bir üslupla paylaşım yapılmasını asla tasvip etmiyoruz. Meseleyi partimizin yetkili kurullarında değerlendireceğiz" açıklamasını yaptı
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki tartışmaya ilişkin açıklama yaptı.
Özcan'ın eski CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik kullandığı ifadelere tepki gösteren Sözcü Yücel, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan’ın önceki Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sosyal medya üzerinden eleştiri sınırlarını aşan kırıcı ve rencide edici ifadeler kullanmasına üzülerek tanıklık ettik. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet değerlerine, Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı, ülkesini ve milletini seven kişilerin partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri de, kişilere değil başta Anayasamıza, milletimize, partimizin savunduğu fikirlere ve değerlere bağlıdır. Eleştiri ve saygı sınırları içerisinde kalmak kaydıyla her düşünce özgürce ifade edilebilir. Ancak kim olursa olsun, görevi ve konumu ne olursa olsun CHP eski Genel Başkanı hakkında eleştiri sınırlarını aşan bir üslupla paylaşım yapılmasını asla tasvip etmiyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu kendisine mal edilen ve kamuoyunda tepki çeken ifadeleri tekzip etmiştir. Buna rağmen, konuyu köpürtmeye yönelik açıklamaları iyi niyetli görmüyoruz. Meseleyi partimizin yetkili kurullarında değerlendireceğiz.
Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan’ın önceki Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sosyal medya üzerinden eleştiri sınırlarını aşan kırıcı ve rencide edici ifadeler kullanmasına üzülerek tanıklık ettik.— Av. Deniz Yücel (@avdenizyucel) July 11, 2024
Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet değerlerine,…
Ne olmuştu?
Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'na yönelik "Sen Tanrı mısın, tarikat lideri mi?" ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu da "Serseri mayın gibisin. Dengeni yitirmişsin. Bu söylemlerinle partiyi zora sokuyorsun... Gün olur ecel vuku bulursa cenazeme katılmanı istemiyorum. Yazık sana, sana verdiğim emeklere" ifadeleriye Özcan'a yanıt vermişti.