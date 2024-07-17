https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/biden-doktorlar-hasta-oldugumu-soylerse-baskanlik-yarisindan-cekilirim-1085925446.html

Biden: Doktorlar hasta olduğumu söylerse başkanlık yarışından çekilirim

Biden: Doktorlar hasta olduğumu söylerse başkanlık yarışından çekilirim

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Joe Biden, doktorların bir sağlık sorunu tespit etmesi durumunda başkanlık yarışından çekileceğini belirterek, “Yaşlılıkla gelen tek şey bilgelik”... 17.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-17T09:20+0300

2024-07-17T09:20+0300

2024-07-17T09:16+0300

dünya

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joe biden

sağlık

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abd demokrat parti

donald trump

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CBS News’un aktardığına göre, BET televizyonuna konuşan ABD başkanı Joe Biden, “Eğer bir hastalığım olsaydı, doktorlar gelip sende şu tür bir sorun var dese başkanlık yarışından çekilirim” ifadesini kullandı.Biden, başkan olmak için çok yaşlı olduğu yönündeki eleştirilere ilişkin de, “Yaşın getirdiği tek şey bilgelik” yorumunda bulundu.Daha önce ABD lideri, sağlık durumunun ek kontrollere ihtiyaç duymadığını ama doktorlar talep ederse buna hazır olduğunu dile getirmişti.ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Joe Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı.81 yaşındaki Biden, ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.Demokrat Partili kesimden ve Biden'ı destekleyen bazı medya kuruluşlarından, Biden'a "başkanlık seçimlerinden çekilmesi" çağrısı yapılmıştı.Biden ise sağlık durumunun eskisi gibi olmadığını kabul ederek, Trump'a karşı en iyi alternatifin halen kendisi olduğunu belirtmiş ve yarıştan çekilmeyeceğini açıklamıştı.Biden ve Trump arasındaki ikinci canlı yayın tartışmasının 10 Eylül’de yapılması planlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/abddeki-son-anketler-trump-diyor-1085914262.html

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abd, abd başkanlık seçimleri, joe biden, sağlık, doktor, abd demokrat parti, donald trump