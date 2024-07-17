https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/bbp-genel-baskani-desticiden-emekli-maasi-aciklamasi-18-bin-lira-olmasi-lazim-adaletli-olan-bu-1085938637.html

BBP Genel Başkanı Destici'den emekli maaşı açıklaması: '18 bin lira olması lazım, adaletli olan bu'

BBP Genel Başkanı Destici'den emekli maaşı açıklaması: '18 bin lira olması lazım, adaletli olan bu'

Sputnik Türkiye

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Destici, en düşük emekli aylığının 18 bin lira olması gerektiğini belirtti. 17.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-17T14:38+0300

2024-07-17T14:38+0300

2024-07-17T14:38+0300

politika

bbp

büyük birlik partisi (bbp)

mustafa destici

emekli maaşı

15 temmuz

15 temmuz darbe girişimi

fetö

fetö/pdy

fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/1f/1080242895_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_14e91e4b7d06735eb7466105f9aea46e.jpg

En düşük emekli maaşının, asgari ücret seviyesine çıkarılmasını isteyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bunun başka bir yolu yok. Hiçbir bahane kabul edilemez, kaynak yokmuş, bütçe açık verirmiş. Kaynak yoksa bulunur, bulunmalıdır. Nasıl faiz ödemelerine kaynak bulunuyorsa emekliye de kaynak bulunmalıdır" diye konuştu.Mustafa Destici, emeklinin onurlu şekilde hayatını devam ettirecek bir maaşa kavuşmasının, devletin ve devleti yönetenlerin görevi olduğunu vurgulayarak, "Bunun 18 bin lira olması lazım, adaletli olan budur, 12 bin 500 lira değil" görüşünü paylaştı.'Size hayalini bile kurdurmayacağız'Kamu görevi yapanların, devletin otoritesi dışında başka hiçbir ülkeye, millete, zümreye, cemiyete, topluluğa, asla bağlılık gösteremeyeceğini vurgulayan Destici, "8 yıl önce her biri Cumhuriyet tarihimizin kara lekeleri olan, her biri dışarıdan güdümlü, her biri bugün yaşadığımız problemlerin kaynağı durumundaki darbelere ve darbe dönemlerine milletle beraber dur dedik" ifadesini kullandı.Darbe girişiminin başarılı olmasını isteyenlerin büyük bir 'teröristan' kurulmasını hayal ettiklerini belirten Destici, "Size hayalini bile kurdurmayacağız, hayallerinizi bile zindan etmeye devam edeceğiz" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/chpden-emekli-maasina-tepki-en-dusuk-kira-bedelini-bile-karsilamaktan-uzak-1085907964.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bbp, büyük birlik partisi (bbp), mustafa destici, emekli maaşı, 15 temmuz, 15 temmuz darbe girişimi, fetö, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)