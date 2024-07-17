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BBP Genel Başkanı Destici'den emekli maaşı açıklaması: '18 bin lira olması lazım, adaletli olan bu'
BBP Genel Başkanı Destici'den emekli maaşı açıklaması: '18 bin lira olması lazım, adaletli olan bu'
Sputnik Türkiye
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Destici, en düşük emekli aylığının 18 bin lira olması gerektiğini belirtti. 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T14:38+0300
2024-07-17T14:38+0300
politika
bbp
büyük birlik partisi (bbp)
mustafa destici
emekli maaşı
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En düşük emekli maaşının, asgari ücret seviyesine çıkarılmasını isteyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bunun başka bir yolu yok. Hiçbir bahane kabul edilemez, kaynak yokmuş, bütçe açık verirmiş. Kaynak yoksa bulunur, bulunmalıdır. Nasıl faiz ödemelerine kaynak bulunuyorsa emekliye de kaynak bulunmalıdır" diye konuştu.Mustafa Destici, emeklinin onurlu şekilde hayatını devam ettirecek bir maaşa kavuşmasının, devletin ve devleti yönetenlerin görevi olduğunu vurgulayarak, "Bunun 18 bin lira olması lazım, adaletli olan budur, 12 bin 500 lira değil" görüşünü paylaştı.'Size hayalini bile kurdurmayacağız'Kamu görevi yapanların, devletin otoritesi dışında başka hiçbir ülkeye, millete, zümreye, cemiyete, topluluğa, asla bağlılık gösteremeyeceğini vurgulayan Destici, "8 yıl önce her biri Cumhuriyet tarihimizin kara lekeleri olan, her biri dışarıdan güdümlü, her biri bugün yaşadığımız problemlerin kaynağı durumundaki darbelere ve darbe dönemlerine milletle beraber dur dedik" ifadesini kullandı.Darbe girişiminin başarılı olmasını isteyenlerin büyük bir 'teröristan' kurulmasını hayal ettiklerini belirten Destici, "Size hayalini bile kurdurmayacağız, hayallerinizi bile zindan etmeye devam edeceğiz" dedi.
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bbp, büyük birlik partisi (bbp), mustafa destici, emekli maaşı, 15 temmuz, 15 temmuz darbe girişimi, fetö, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
bbp, büyük birlik partisi (bbp), mustafa destici, emekli maaşı, 15 temmuz, 15 temmuz darbe girişimi, fetö, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)

BBP Genel Başkanı Destici'den emekli maaşı açıklaması: '18 bin lira olması lazım, adaletli olan bu'

14:38 17.07.2024
© AA / Raşit AydoğanBüyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
© AA / Raşit Aydoğan
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Destici, en düşük emekli aylığının 18 bin lira olması gerektiğini belirtti.
En düşük emekli maaşının, asgari ücret seviyesine çıkarılmasını isteyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bunun başka bir yolu yok. Hiçbir bahane kabul edilemez, kaynak yokmuş, bütçe açık verirmiş. Kaynak yoksa bulunur, bulunmalıdır. Nasıl faiz ödemelerine kaynak bulunuyorsa emekliye de kaynak bulunmalıdır" diye konuştu.
Mustafa Destici, emeklinin onurlu şekilde hayatını devam ettirecek bir maaşa kavuşmasının, devletin ve devleti yönetenlerin görevi olduğunu vurgulayarak, "Bunun 18 bin lira olması lazım, adaletli olan budur, 12 bin 500 lira değil" görüşünü paylaştı.

'Size hayalini bile kurdurmayacağız'

Kamu görevi yapanların, devletin otoritesi dışında başka hiçbir ülkeye, millete, zümreye, cemiyete, topluluğa, asla bağlılık gösteremeyeceğini vurgulayan Destici, "8 yıl önce her biri Cumhuriyet tarihimizin kara lekeleri olan, her biri dışarıdan güdümlü, her biri bugün yaşadığımız problemlerin kaynağı durumundaki darbelere ve darbe dönemlerine milletle beraber dur dedik" ifadesini kullandı.
Darbe girişiminin başarılı olmasını isteyenlerin büyük bir 'teröristan' kurulmasını hayal ettiklerini belirten Destici, "Size hayalini bile kurdurmayacağız, hayallerinizi bile zindan etmeye devam edeceğiz" dedi.
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