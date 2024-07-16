https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/chpden-emekli-maasina-tepki-en-dusuk-kira-bedelini-bile-karsilamaktan-uzak-1085907964.html

CHP’den emekli maaşına tepki: 'En düşük kira bedelini bile karşılamaktan uzak’

CHP’den emekli maaşına tepki: 'En düşük kira bedelini bile karşılamaktan uzak’

Sputnik Türkiye

CHP'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Taşcıer, yaptığı yazılı açıklamayla, en düşük emekli aylığının 12 bin 500... 16.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-16T16:17+0300

2024-07-16T16:17+0300

2024-07-16T16:17+0300

türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

gamze taşcıer

emekli maaşı

tepki

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, "Bugün açıklanan zamla en düşük emekli aylığı, açlık sınırı olan 19 bin liranın ancak yüzde 66'sına denk geliyor. Bu zam, bırakın temel ihtiyaçları, en düşük kira bedelini bile karşılamaktan uzak" ifadesini kullandı.Lütuf gibi sunulan zammın, açlık sınırının yanına bile yaklaşamadığını ifade eden Taşcıer, "Saray rejimi, insan onuruna yaraşmayan koşullarda yaşayan 3.7 milyon emekliye 2 bin 500 lira zammı reva gördü. Bu öneri milyonlarca emekliyi sefalet düzeninde ölüm orucuna mahkum eden siyasi bir tercihtir" değerlendirmesinde bulundu.'Emekçinin alın teri gasp edildi'Dövizdeki yükselişi durdurmak için uygulamaya konulan Kur Korumalı Mevduatın (KKM) Hazine'ye yükünün iki yılda 48 milyar dolara yaklaştığını belirten Taşcıer şöyle devam etti:AK Parti'nin yoksulluğu yaratan nedenleri ortadan kaldırmak yerine milyonları yoksullukta eşitlediğini savunan Gamze Taşcıer, "Bugün açıklanan zamla en düşük emekli aylığı, açlık sınırı olan 19 bin liranın ancak yüzde 66'sına denk geliyor. Bu zam, bırakın temel ihtiyaçları, en düşük kira bedelini bile karşılamaktan uzak" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/en-dusuk-emekli-ayligi-duzenlemesinin-detaylari-belli-oldu-3-milyon-703-bin-788-emekli-yararlanacak-1085906366.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), gamze taşcıer, emekli maaşı, tepki