https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/real-madridin-arda-guler-karari-belli-oldu-kampa-goturulmeyecek-1085645990.html
Real Madrid'in Arda Güler kararı belli oldu: Ancelotti kampa götürmeyecek
Real Madrid'in Arda Güler kararı belli oldu: Ancelotti kampa götürmeyecek
Sputnik Türkiye
A Millî Takım'la EURO 2024'te Almanya'da mücadele eden Arda Güler, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekerken Real Madrid'ten son dakika Arda Güler... 08.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-08T12:26+0300
2024-07-08T12:26+0300
2024-07-08T12:30+0300
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Real Madrid'in 19 yaşındaki yetenekli orta saha oyuncusu 'altın çocuk' Arda Güler, turnuvada 1 gol ve 2 asistle göz doldurdu.Real Madrid Arda Güler'i ABD kampına götürmeyecekReal Madrid'in Arda Güler ile ilgili kararları da netleşti. Fanatik'in İspanyol basınından derlediği habere göre, Arda Güler, Real Madrid'in ABD kampına götürülmeyecek. Takım, EURO 2024'te yarı finale çıkan oyuncularını da kampa dahil etmeyecek.Yarı final oynayan yıldızlar da kampta yokReal Madrid, turnuvada yarı final oynayan Mbappe, Camavinga, Tchouameni, Mendy, Carvajal ve Bellingham'ın ABD kampında yer almayacağını açıkladı. İspanyol basını, bu isimlere Arda Güler'in de ekleneceğini belirtti.Arda Güler'in, A Millî Takım ile EURO 2024'te yer aldığı için dinlenip Real Madrid kampına öyle katılması bekleniyor. Real Madrid, ABD'de 1 Ağustos'ta Milan, 4 Ağustos'ta Barcelona ve 7 Ağustos'ta Chelsea ile karşılaşacak.
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real madrid, real madrid, real madrid, futbol, futbol maçı, kamp, arda güler, euro 2024, euro 2024, euro 2024, euro 2024
Real Madrid'in Arda Güler kararı belli oldu: Ancelotti kampa götürmeyecek
12:26 08.07.2024 (güncellendi: 12:30 08.07.2024)
A Millî Takım'la EURO 2024'te Almanya'da mücadele eden Arda Güler, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekerken Real Madrid'ten son dakika Arda Güler kararı geldi.
Real Madrid'in 19 yaşındaki yetenekli orta saha oyuncusu 'altın çocuk' Arda Güler, turnuvada 1 gol ve 2 asistle göz doldurdu.
Real Madrid Arda Güler'i ABD kampına götürmeyecek
Real Madrid'in Arda Güler ile ilgili kararları da netleşti. Fanatik'in İspanyol basınından derlediği habere göre, Arda Güler, Real Madrid'in ABD kampına götürülmeyecek. Takım, EURO 2024'te yarı finale çıkan oyuncularını da kampa dahil etmeyecek.
Yarı final oynayan yıldızlar da kampta yok
Real Madrid, turnuvada yarı final oynayan Mbappe, Camavinga, Tchouameni, Mendy, Carvajal ve Bellingham'ın ABD kampında yer almayacağını açıkladı. İspanyol basını, bu isimlere Arda Güler'in de ekleneceğini belirtti.
Arda Güler'in, A Millî Takım ile EURO 2024'te yer aldığı için dinlenip Real Madrid kampına öyle katılması bekleniyor. Real Madrid, ABD'de 1 Ağustos'ta Milan, 4 Ağustos'ta Barcelona ve 7 Ağustos'ta Chelsea ile karşılaşacak.