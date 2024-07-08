https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/real-madridin-arda-guler-karari-belli-oldu-kampa-goturulmeyecek-1085645990.html

Real Madrid'in Arda Güler kararı belli oldu: Ancelotti kampa götürmeyecek

Real Madrid'in Arda Güler kararı belli oldu: Ancelotti kampa götürmeyecek

Sputnik Türkiye

A Millî Takım'la EURO 2024'te Almanya'da mücadele eden Arda Güler, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekerken Real Madrid'ten son dakika Arda Güler... 08.07.2024, Sputnik Türkiye

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euro 2024

euro 2024

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Real Madrid'in 19 yaşındaki yetenekli orta saha oyuncusu 'altın çocuk' Arda Güler, turnuvada 1 gol ve 2 asistle göz doldurdu.Real Madrid Arda Güler'i ABD kampına götürmeyecekReal Madrid'in Arda Güler ile ilgili kararları da netleşti. Fanatik'in İspanyol basınından derlediği habere göre, Arda Güler, Real Madrid'in ABD kampına götürülmeyecek. Takım, EURO 2024'te yarı finale çıkan oyuncularını da kampa dahil etmeyecek.Yarı final oynayan yıldızlar da kampta yokReal Madrid, turnuvada yarı final oynayan Mbappe, Camavinga, Tchouameni, Mendy, Carvajal ve Bellingham'ın ABD kampında yer almayacağını açıkladı. İspanyol basını, bu isimlere Arda Güler'in de ekleneceğini belirtti.Arda Güler'in, A Millî Takım ile EURO 2024'te yer aldığı için dinlenip Real Madrid kampına öyle katılması bekleniyor. Real Madrid, ABD'de 1 Ağustos'ta Milan, 4 Ağustos'ta Barcelona ve 7 Ağustos'ta Chelsea ile karşılaşacak.

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