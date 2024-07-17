https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/altin-rekordan-rekora-kosuyor-ons-altin-ve-gram-altinda-tarihi-zirve-1085926353.html

Altın rekordan rekora koşuyor: Ons altın ve gram altında tarihi zirve

Altın rekordan rekora koşuyor: Ons altın ve gram altında tarihi zirve

Sputnik Türkiye

Fed'in yıl sonuna kadar en az iki kez faiz indireceği beklentileri, varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Beklentilerle altının ons fiyatı rekor kırarak... 17.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-17T09:59+0300

2024-07-17T09:59+0300

2024-07-17T10:30+0300

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Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen açıklamaların ardından eylülde faiz indirimi beklentilerinin artmasından destek alarak tarihi zirveye yükseldi.Ons altın fiyatıOns altın, yüzde 0,3 yükselişle 2.475 dolar seviyesinde işlem gördü.Gram altın ne kadar?Gram ve çeyrek fiyatları, ons altındaki yükselişten olumlu etkilendi.Gram altın, 2.624 Türk Lirası'na kadar yükselerek rekor kırdı. Çeyrek altın ise 4.295 Türk Lirası'ndan el değiştirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/abdulkadir-selvi-maas-farkina-erdogan-mudahale-etti-1085925332.html

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