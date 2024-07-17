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Abdulkadir Selvi: Maaş farkına Erdoğan müdahale etti
Abdulkadir Selvi: Maaş farkına Erdoğan müdahale etti
Sputnik Türkiye
Abdulkadir Selvi, emekli maaşına yapılan zammın 12 bin TL olarak Erdoğan'a sunulduğunu ancak Erdoğan'ın bunu 12 bin 500 TL'ye yükselttiğini ifade etti. 17.07.2024, Sputnik Türkiye
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ekonomi
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10 bin liranın altındaki emekli maaşı 12 bin 500 liraya yükseltildi. Düzenlemeden 3 milyon 800 bin emeklinin yararlanacağına dikkat çeken hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zamma katkısını anlattı:
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emekli, emekli maaşı, zam, recep tayyip erdoğan, enflasyon
emekli, emekli maaşı, zam, recep tayyip erdoğan, enflasyon

Abdulkadir Selvi: Maaş farkına Erdoğan müdahale etti

09:13 17.07.2024
© AA / TCCB / Murat KulaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
© AA / TCCB / Murat Kula
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Abdulkadir Selvi, emekli maaşına yapılan zammın 12 bin TL olarak Erdoğan'a sunulduğunu ancak Erdoğan'ın bunu 12 bin 500 TL'ye yükselttiğini ifade etti.
10 bin liranın altındaki emekli maaşı 12 bin 500 liraya yükseltildi.
Düzenlemeden 3 milyon 800 bin emeklinin yararlanacağına dikkat çeken hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zamma katkısını anlattı:
Emeklilerimizin durumu iyi değil. Ekonomik sıkıntı en çok emeklileri, asgari ücretle çalışanları ve dar gelirlileri etkiliyor. Ama bu düzenleme ile en alt sırada yer alan emeklilerimiz için küçük bir dokunuş yapıldı. Bu artışın bütçeye getireceği ek yükü paylaşmak düşüncesinde değilim. Çünkü emeklilerimiz ciddi olarak geçim sıkıntı çekiyorlar. İnşallah enflasyon düşer böylece emeklilerimiz başta olmak üzere dar gelirlilerin üzerindeki yük azalır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kabine toplantısında alternatifli bir sunum yapmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı uzmanları toplantılar yaptılar, sonunda siyasiler bir araya gelip bir rakam belirlediler. Benim edindiğim bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 12 bin lira teklifi götürülmüş. Erdoğan, 12 bin 500 liraya yükseltilmesi talimatını vermiş. Böylece son rakam 12 bin 500 olarak resmileşti. Meclis’ten geçtikten sonra emeklilerimizin hesabına yatırılacak.
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