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ABD'de rüşvetle suçlanan Senatör Menendez suçlu bulundu
ABD'de rüşvetle suçlanan Senatör Menendez suçlu bulundu
Sputnik Türkiye
ABD'de mahkeme jürisi, rüşvet ve yolsuzluktan yargılanan Senatör Menendez'i suçlu buldu. 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T00:59+0300
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dünya
senatör
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abd
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rüşvet
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ABD'de hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan eski Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı, New Jersey Senatörü Bob Menendez, mahkeme jürisi tarafından suçlu bulundu.New York Güney Bölge Federal Mahkemesi'nde 9 hafta süren yargılama sonucunda karar açıklandı.Mahkeme jürisi, Menendez'in rüşvet almak, hakkındaki soruşturmalara yönelik baskı yaparak adaleti engellemek ve yabancı ülke için faaliyetlerde bulunmak iddialarını kapsayan 16 ayrı suçlamanın tamamından suçlu olduğuna karar verdi.Menendez'in suçlu bulunduğu maddelerin her biri için 20 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.70 yaşındaki Senatör, 16 ayrı suçlamadan hakim karşısına çıkarılmıştı. Menendez, hakkındaki bütün suçlamaları reddederek masum olduğunu iddia etmişti.Menendez'e Kongre üyeliğinden istifa çağrılarıDemokrat Senatör Menendez, jürinin kararını açıklamasından sonra mahkeme çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tekrar masum olduğunu savunarak kararı temyize götüreceklerini söyledi."Hakkımda yabancı bir ülke için çalıştığım kararı, bütün Kongre üyelerinin faaliyetlerini tehlikeye atar" şeklinde konuşan Menendez, kararın temyizden döneceği konusunda ümitli olduğunu belirtti.Menendez'in jüri tarafından suçlu bulunmasının ardından Kongre'deki Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Senatör'e acil istifa çağrısı yaptı.Schumer, "Jürinin 'suçlu' kararından sonra Senatör Menendez artık seçmenleri, Senato ve ülkemiz için doğru olanı yapmalı ve istifa etmelidir" ifadesini kullandı.New Jersey Valisi Phil Murphy de Menendez'in yasaları ve Kongre üyesi olarak kendine olan güveni ihlal ettiğini belirterek Senatör'ün istifasını talep etti ve kararın, gücü ne olursa olsun tüm bireylerin hukuka tabi olduğunu gösterdiğini kaydetti.Menendez'in cezasının belirleneceği duruşma 29 Ekim'de yapılacak.Menendez, "yabancı ajan olarak faaliyet göstermekten" jüri tarafından suçlu bulunan ilk ABD'li senatör oldu. Menendez ve eşi hakkındaki rüşvet soruşturmasıNew York Güney Bölge Federal Mahkemesine ilk olarak 22 Eylül 2023'te sunulan 39 sayfalık iddianamede, Bob Menendez ve eşi Nadine (Arslanian) Menendez'e, siyasi çıkar karşılığında geniş bir rüşvet planına dahil olmakla ilgili suçlamalar yöneltilmişti.Evindeki aramada bulunan altın külçeler ve gizli nakit paraların yanı sıra Menendez'in özellikle Kongrede yabancı ülkelere yapılacak askeri yardımlar üzerinde söz sahibi olan Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı boyunca Mısır'a resmi yardımlardaki etkisi ile New Jersey'deki Mısır kökenli iş insanları ve firmalarla girdiği ilişkiler, iddianamede dikkati çekmişti.Suçlamaların ertesi gününde Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kalan Menendez, partisinden ve kamuoyundan gelen baskılara direnerek Kongredeki koltuğundan istifa etmeyeceğini belirtmişti.Menendez hakkında daha sonra da Katar lehine siyasi pozisyonunu kullanarak çıkar sağlamak suçlamasıyla hazırlanan ilk iddianame genişletilmişti.Küba kökenli göçmen bir ailenin oğlu olan Menendez, ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtlığı, Rum ve Ermeni lobisine yakınlığıyla biliniyor. Menendez, ABD'den Türkiye'ye yapılacak F-16 satışına karşı çıkanların başında gelirken, Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki politikalarından rahatsızlığını da her fırsatta gündeme getiriyordu.
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senatör, abd, abd, bob menendez, rüşvet, rüşvetçilik
senatör, abd, abd, bob menendez, rüşvet, rüşvetçilik

ABD'de rüşvetle suçlanan Senatör Menendez suçlu bulundu

00:59 17.07.2024 (güncellendi: 01:01 17.07.2024)
© AA / Fatih AktaşNew Jersey Senatörü Bob Menendez
New Jersey Senatörü Bob Menendez - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
© AA / Fatih Aktaş
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ABD'de mahkeme jürisi, rüşvet ve yolsuzluktan yargılanan Senatör Menendez'i suçlu buldu.
ABD'de hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan eski Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı, New Jersey Senatörü Bob Menendez, mahkeme jürisi tarafından suçlu bulundu.
New York Güney Bölge Federal Mahkemesi'nde 9 hafta süren yargılama sonucunda karar açıklandı.
Mahkeme jürisi, Menendez'in rüşvet almak, hakkındaki soruşturmalara yönelik baskı yaparak adaleti engellemek ve yabancı ülke için faaliyetlerde bulunmak iddialarını kapsayan 16 ayrı suçlamanın tamamından suçlu olduğuna karar verdi.
Menendez'in suçlu bulunduğu maddelerin her biri için 20 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.
70 yaşındaki Senatör, 16 ayrı suçlamadan hakim karşısına çıkarılmıştı. Menendez, hakkındaki bütün suçlamaları reddederek masum olduğunu iddia etmişti.

Menendez'e Kongre üyeliğinden istifa çağrıları

Demokrat Senatör Menendez, jürinin kararını açıklamasından sonra mahkeme çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tekrar masum olduğunu savunarak kararı temyize götüreceklerini söyledi.
"Hakkımda yabancı bir ülke için çalıştığım kararı, bütün Kongre üyelerinin faaliyetlerini tehlikeye atar" şeklinde konuşan Menendez, kararın temyizden döneceği konusunda ümitli olduğunu belirtti.
Menendez'in jüri tarafından suçlu bulunmasının ardından Kongre'deki Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Senatör'e acil istifa çağrısı yaptı.
Schumer, "Jürinin 'suçlu' kararından sonra Senatör Menendez artık seçmenleri, Senato ve ülkemiz için doğru olanı yapmalı ve istifa etmelidir" ifadesini kullandı.
New Jersey Valisi Phil Murphy de Menendez'in yasaları ve Kongre üyesi olarak kendine olan güveni ihlal ettiğini belirterek Senatör'ün istifasını talep etti ve kararın, gücü ne olursa olsun tüm bireylerin hukuka tabi olduğunu gösterdiğini kaydetti.
Menendez'in cezasının belirleneceği duruşma 29 Ekim'de yapılacak.
Menendez, "yabancı ajan olarak faaliyet göstermekten" jüri tarafından suçlu bulunan ilk ABD'li senatör oldu.

Menendez ve eşi hakkındaki rüşvet soruşturması

New York Güney Bölge Federal Mahkemesine ilk olarak 22 Eylül 2023'te sunulan 39 sayfalık iddianamede, Bob Menendez ve eşi Nadine (Arslanian) Menendez'e, siyasi çıkar karşılığında geniş bir rüşvet planına dahil olmakla ilgili suçlamalar yöneltilmişti.
Evindeki aramada bulunan altın külçeler ve gizli nakit paraların yanı sıra Menendez'in özellikle Kongrede yabancı ülkelere yapılacak askeri yardımlar üzerinde söz sahibi olan Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı boyunca Mısır'a resmi yardımlardaki etkisi ile New Jersey'deki Mısır kökenli iş insanları ve firmalarla girdiği ilişkiler, iddianamede dikkati çekmişti.
Suçlamaların ertesi gününde Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kalan Menendez, partisinden ve kamuoyundan gelen baskılara direnerek Kongredeki koltuğundan istifa etmeyeceğini belirtmişti.
Menendez hakkında daha sonra da Katar lehine siyasi pozisyonunu kullanarak çıkar sağlamak suçlamasıyla hazırlanan ilk iddianame genişletilmişti.
Küba kökenli göçmen bir ailenin oğlu olan Menendez, ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtlığı, Rum ve Ermeni lobisine yakınlığıyla biliniyor. Menendez, ABD'den Türkiye'ye yapılacak F-16 satışına karşı çıkanların başında gelirken, Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki politikalarından rahatsızlığını da her fırsatta gündeme getiriyordu.
Bob Menendez ve eşi Nadine Arslanian - istifa - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2024
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