https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/trump-sorun-bidenin-yasi-degil-yetersizligi-1085342407.html

Trump: Sorun Biden'ın yaşı değil, yetersizliği

Trump: Sorun Biden'ın yaşı değil, yetersizliği

Sputnik Türkiye

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump, 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde rakibi Joe Biden'la yaptığı ilk canlı yayın... 29.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-29T02:46+0300

2024-06-29T02:46+0300

2024-06-29T02:46+0300

dünya

donald trump

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Trump, Virginia'da düzenlediği seçim kampanyasında konuştu.27 Haziran'da düzenlenen canlı yayın tartışmasında "ülkeyi yok etmeye çalışan adama" karşı büyük başarı elde ettiğini savunan Trump, Biden'ın "ne yaptığını bilmediğini" söyledi.Trump, Biden'a dünyada hiç kimsenin saygı duymadığını belirterek, "Sorun Biden'ın yaşı değil, yetersizliği" değerlendirmesinde bulundu.Seçimin "güçlü ile zayıf, yeterli ile yetersiz ve barış ile savaş" arasında olduğunu ifade eden Trump, dünyanın hiç olmadığı kadar 3. Dünya Savaşı'na yaklaştığını savundu.İlk canlı yayın tartışması eleştirilere yol açtıABD'de, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Trump, ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı.Trump, program boyunca rakibine karşı net üstünlük sağlayamasa da Biden ikinci adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek bir performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştiriye maruz kalmıştı.Biden'ın adaylıktan çekilmesi gerektiği yönünde tartışmalar alevlenirken, Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Chip Roy, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in "Anayasa'nın 25. Ek Maddesi'ni" kullanarak Başkan Biden'ı görevden alma çağrısı yapması için tasarı hazırlığında olduğunu duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/abd-medyasi-demokratlar-bidenin-yerine-yeni-aday-ariyor-1085314861.html

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