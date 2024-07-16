https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/yurt-disi-cikis-harcina-zam-geldi-yeni-tutar-belli-oldu-1085897791.html

Yurt dışı çıkış harcına zam geldi: Yeni tutar belli oldu

Yurt dışı çıkış harcına zam geldi: Yeni tutar belli oldu

Sputnik Türkiye

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yurt dışı çıkış harcının 150 TL'den 500 TL yükseldiğini duyurdu. 16.07.2024, Sputnik Türkiye

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vergi düzenlemesi

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Vergide adalet ve etkinliği artırmayı amaçlayan vergi paketi taslağına çalışmalar tamamlandı.AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına zam ve vergi düzenlemesi konusunda açıklama yaptı.2024 yurt dışı çıkış harcı ne kadar?150 TL ödenen harcı 500 TL'ye yükseldi.Yurt dışı çıkış harcı ne kadardı?Yurt dışı çıkış harcı 2024 yılı itibarıyla 150 TL olarak uygulanıyordu. Temmuz 2019 ile Şubat 2022 döneminde 50 TL olan çıkış harcı, Mart 2022'de 150 TL'ye yükseltilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/en-dusuk-emekli-maasi-aciklaniyor--1085897071.html

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