https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/yurt-disi-cikis-harcina-zam-geldi-yeni-tutar-belli-oldu-1085897791.html
Yurt dışı çıkış harcına zam geldi: Yeni tutar belli oldu
Yurt dışı çıkış harcına zam geldi: Yeni tutar belli oldu
Sputnik Türkiye
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yurt dışı çıkış harcının 150 TL'den 500 TL yükseldiğini duyurdu. 16.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-16T12:17+0300
2024-07-16T12:17+0300
2024-07-16T13:07+0300
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vergi düzenlemesi
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Vergide adalet ve etkinliği artırmayı amaçlayan vergi paketi taslağına çalışmalar tamamlandı.AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına zam ve vergi düzenlemesi konusunda açıklama yaptı.2024 yurt dışı çıkış harcı ne kadar?150 TL ödenen harcı 500 TL'ye yükseldi.Yurt dışı çıkış harcı ne kadardı?Yurt dışı çıkış harcı 2024 yılı itibarıyla 150 TL olarak uygulanıyordu. Temmuz 2019 ile Şubat 2022 döneminde 50 TL olan çıkış harcı, Mart 2022'de 150 TL'ye yükseltilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/en-dusuk-emekli-maasi-aciklaniyor--1085897071.html
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2024 yurtdışı çıkış harcı ne kadar?,yurt dışı çıkış harcı nereden ödeniyor?,yurt dışı çıkış harcı kaç gün önce ödenir?,yurt dışı çıkış harcını kimler muaf?,yurt dışına çıkış harcı,yurt dışı çıkış harcına zam geldi (yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?),yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?
Yurt dışı çıkış harcına zam geldi: Yeni tutar belli oldu
12:17 16.07.2024 (güncellendi: 13:07 16.07.2024)
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yurt dışı çıkış harcının 150 TL'den 500 TL yükseldiğini duyurdu.
Vergide adalet ve etkinliği artırmayı amaçlayan vergi paketi taslağına çalışmalar tamamlandı.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına zam ve vergi düzenlemesi konusunda açıklama yaptı.
2024 yurt dışı çıkış harcı ne kadar?
150 TL ödenen harcı 500 TL'ye yükseldi.
Yurt dışı çıkış harcı ne kadardı?
Yurt dışı çıkış harcı 2024 yılı itibarıyla 150 TL olarak uygulanıyordu.
Temmuz 2019 ile Şubat 2022 döneminde 50 TL olan çıkış harcı, Mart 2022'de 150 TL'ye yükseltilmişti.