https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/yks-yuksekogretim-programlari-ve-kontenjanlari-kilavuzu-yayimlandi-1085911042.html

YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı

YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı

Sputnik Türkiye

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, bugünden itibaren 23 Temmuz'a kadar adaylara ön... 16.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-16T18:19+0300

2024-07-16T18:19+0300

2024-07-16T18:19+0300

türkiye

ösym

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

tercih

kılavuz

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu "http://osym.gov.tr" sitesinde yayımladı.Adayların tercihlerini belirlemeden önce, tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.Öte yandan kılavuza göre, bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/yks-tercih-tarihleri-belli-oldu-1085909903.html

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