https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/yks-tercih-tarihleri-belli-oldu-1085909903.html
YKS tercih tarihleri belli oldu
YKS tercih tarihleri belli oldu
Sputnik Türkiye
ÖSYM Başkanı Ersoy yaptığı açıklamada, Tercih işlemlerinin 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı duyurdu. 16.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-16T17:54+0300
2024-07-16T17:54+0300
2024-07-16T17:55+0300
türkiye
ösym
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
tercih
tarih
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/19/1074926309_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_068257c1ad0a0f5e0f2d6aa32b2f678d.jpg
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy sosyal medya hesabı X'ten yaptığı duyuruda, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih heyecanının başladığını ifade ederek tercih işlemlerinin 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.Ersoy açıklamasında şu cümleleri kaydettti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/yks-sonuclarinin-ardindan-sira-onda-universite-tercihleri-ne-zaman-yapilacak-kayitlar-ne-zaman-1085896637.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/19/1074926309_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7a72bddffa4e9873e69a351f3af93e22.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yks tercih tarihleri belli oldu, yks tercihleri ne zaman, yks tercihler ne zaman 2024, yks 2024 tercihleri ne zaman başlayacak?
yks tercih tarihleri belli oldu, yks tercihleri ne zaman, yks tercihler ne zaman 2024, yks 2024 tercihleri ne zaman başlayacak?
YKS tercih tarihleri belli oldu
17:54 16.07.2024 (güncellendi: 17:55 16.07.2024)
ÖSYM Başkanı Ersoy yaptığı açıklamada, Tercih işlemlerinin 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı duyurdu.
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy sosyal medya hesabı X'ten yaptığı duyuruda, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih heyecanının başladığını ifade ederek tercih işlemlerinin 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.
Ersoy açıklamasında şu cümleleri kaydettti:
Kıymetli adaylar, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih heyecanı başlıyor. Tercih işlemleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr üzerinden yapılacak.
Tercihlerinizi yaparken uzman desteği almayı ihmal etmeyin. İlgi ve yeteneklerinizi dikkate alın, yayımlayacağımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri lütfen dikkatlice okuyun. Yapacağınız tercihlerin gönlünüzce ve hayırlı olmasını diliyorum.