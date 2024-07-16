https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/yks-tercih-tarihleri-belli-oldu-1085909903.html

YKS tercih tarihleri belli oldu

YKS tercih tarihleri belli oldu

Sputnik Türkiye

ÖSYM Başkanı Ersoy yaptığı açıklamada, Tercih işlemlerinin 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı duyurdu. 16.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-16T17:54+0300

2024-07-16T17:54+0300

2024-07-16T17:55+0300

türkiye

ösym

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

tercih

tarih

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ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy sosyal medya hesabı X'ten yaptığı duyuruda, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih heyecanının başladığını ifade ederek tercih işlemlerinin 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.Ersoy açıklamasında şu cümleleri kaydettti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/yks-sonuclarinin-ardindan-sira-onda-universite-tercihleri-ne-zaman-yapilacak-kayitlar-ne-zaman-1085896637.html

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yks tercih tarihleri belli oldu, yks tercihleri ne zaman, yks tercihler ne zaman 2024, yks 2024 tercihleri ne zaman başlayacak?