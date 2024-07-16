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YKS sonuçlarının ardından sıra onda: Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? Kayıtlar ne zaman?
YKS sonuçlarının ardından sıra onda: Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? Kayıtlar ne zaman?
Sputnik Türkiye
Yüksek Öğretim Sınavı'nın sonuçlarının açıklanmasının ardından 'YKS tercih takvimi 2024 ve üniversite tercihleri ne zaman, kaç gün sürüyor' konusu oldukça... 16.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-16T13:42+0300
2024-07-16T13:42+0300
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
üniversite
üniversite sınavı
üniversite sınavı
sonuç
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2024 YKS sonuçları açıklandı ve şimdi adaylar, doğru tercihler yapabilmek için dikkatli bir şekilde tercih kılavuzunu incelemeli.Ama akıllarda '2024 YKS tercihleri ne zaman yapılacak, üniversiteler ne zaman başlayacak' gibi sorular var.YKS sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?Adaylar, YKS sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin resmi web sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilirler. 2024 YKS sonuçları, ÖSYM tarafından 16 Temmuz'da açıklanmıştır.YKS tercihleri 2024 ne zaman başlayacak?2024 YKS tercih dönemi için gözler ÖSYM'nin açıklayacağı tarihlerde. Geçtiğimiz yıl, YKS tercihleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılmıştı. Bu yıl da benzer bir takvim öngörülüyor. Adayların, tercih kılavuzunu dikkatle inceleyerek tercih döneminde hata yapmaktan kaçınmaları önem arz ediyor.Üniversite tercihi yaparken nelere dikkat edilmelidir?Üniversite tercihi yaparken dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlar bulunuyor:Ayrıca, alanında uzman rehber öğretmenlerden destek alarak, bireysel hedeflere uygun tercihler yapılması tavsiye edilir.YKS tercih nasıl ve nereden yapılır?Tercih işleminizi tamamladıktan sonra 'Tercih Süresi' içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi kontrol edebilir ve tercih listenizi yazdırarak saklayabilirsiniz. Tercih süresi bitene kadar sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilir, ancak tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır.Üniversiteler ne zaman açılıyor 2024 yılı için belli mi?Üniversite eğitimlerinin, 2024 yılında başlayacağı tarih YÖK tarafından henüz ilan edilmedi. Geçtiğimiz yıl ise bu tarih 11 Eylül olarak belirlenmişti. Bazı üniversiteler akademik açılış tarihini 2 Ekim'de yapılacağını duyurdu.
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üniversite tercihleri ne zaman, üniversite tercihleri ne zaman yapılacak, yks tercih takvimi 2024, üniversite tercihler kaç gün sürüyor, 2024 yks yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu, üniversite tercihi yaparken nelere dikkat edilmeli, üniversite tercihleri neye göre yapılmalı, üniversiteler ne zaman açılacak, üniversiteler ne zaman açılıyor 2024
üniversite tercihleri ne zaman, üniversite tercihleri ne zaman yapılacak, yks tercih takvimi 2024, üniversite tercihler kaç gün sürüyor, 2024 yks yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu, üniversite tercihi yaparken nelere dikkat edilmeli, üniversite tercihleri neye göre yapılmalı, üniversiteler ne zaman açılacak, üniversiteler ne zaman açılıyor 2024

YKS sonuçlarının ardından sıra onda: Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? Kayıtlar ne zaman?

13:42 16.07.2024
© AAYKS
YKS - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2024
© AA
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Yüksek Öğretim Sınavı'nın sonuçlarının açıklanmasının ardından 'YKS tercih takvimi 2024 ve üniversite tercihleri ne zaman, kaç gün sürüyor' konusu oldukça araştırılıyor.
2024 YKS sonuçları açıklandı ve şimdi adaylar, doğru tercihler yapabilmek için dikkatli bir şekilde tercih kılavuzunu incelemeli.
Ama akıllarda '2024 YKS tercihleri ne zaman yapılacak, üniversiteler ne zaman başlayacak' gibi sorular var.

YKS sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

Adaylar, YKS sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin resmi web sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilirler. 2024 YKS sonuçları, ÖSYM tarafından 16 Temmuz'da açıklanmıştır.

YKS tercihleri 2024 ne zaman başlayacak?

2024 YKS tercih dönemi için gözler ÖSYM'nin açıklayacağı tarihlerde. Geçtiğimiz yıl, YKS tercihleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılmıştı. Bu yıl da benzer bir takvim öngörülüyor. Adayların, tercih kılavuzunu dikkatle inceleyerek tercih döneminde hata yapmaktan kaçınmaları önem arz ediyor.

Üniversite tercihi yaparken nelere dikkat edilmelidir?

Üniversite tercihi yaparken dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlar bulunuyor:
Bölüm ve ders i̇çerikleri: Seçilecek üniversitenin bölümü ve bu bölümde verilen derslerin içeriği.
Sosyal imkanlar: Üniversitenin sunduğu sosyal ve kültürel aktiviteler.
Akademik kadro: Üniversitenin öğretim üyelerinin niteliği ve deneyimi.
Konum ve ulaşım: Üniversitenin coğrafi konumu ve ulaşım imkanları.
Prestij ve tanınırlık: Üniversitenin ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığı.
Kampüs alanı: Üniversitenin kampüs olanakları ve yaşam koşulları.
Mezun istihdam durumu: Mezunların iş bulma oranları ve sektörlerdeki başarıları.
Ayrıca, alanında uzman rehber öğretmenlerden destek alarak, bireysel hedeflere uygun tercihler yapılması tavsiye edilir.

YKS tercih nasıl ve nereden yapılır?

Tercih işleminizi tamamladıktan sonra 'Tercih Süresi' içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi kontrol edebilir ve tercih listenizi yazdırarak saklayabilirsiniz. Tercih süresi bitene kadar sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilir, ancak tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır.

Üniversiteler ne zaman açılıyor 2024 yılı için belli mi?

Üniversite eğitimlerinin, 2024 yılında başlayacağı tarih YÖK tarafından henüz ilan edilmedi. Geçtiğimiz yıl ise bu tarih 11 Eylül olarak belirlenmişti. Bazı üniversiteler akademik açılış tarihini 2 Ekim'de yapılacağını duyurdu.
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