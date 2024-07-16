https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/yks-sonuclarinin-ardindan-sira-onda-universite-tercihleri-ne-zaman-yapilacak-kayitlar-ne-zaman-1085896637.html

YKS sonuçlarının ardından sıra onda: Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? Kayıtlar ne zaman?

YKS sonuçlarının ardından sıra onda: Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? Kayıtlar ne zaman?

Sputnik Türkiye

Yüksek Öğretim Sınavı'nın sonuçlarının açıklanmasının ardından 'YKS tercih takvimi 2024 ve üniversite tercihleri ne zaman, kaç gün sürüyor' konusu oldukça... 16.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-16T13:42+0300

2024-07-16T13:42+0300

2024-07-16T13:42+0300

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

üniversite

üniversite sınavı

üniversite sınavı

sonuç

sonuç bildirgesi

türkiye

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2024 YKS sonuçları açıklandı ve şimdi adaylar, doğru tercihler yapabilmek için dikkatli bir şekilde tercih kılavuzunu incelemeli.Ama akıllarda '2024 YKS tercihleri ne zaman yapılacak, üniversiteler ne zaman başlayacak' gibi sorular var.YKS sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?Adaylar, YKS sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin resmi web sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilirler. 2024 YKS sonuçları, ÖSYM tarafından 16 Temmuz'da açıklanmıştır.YKS tercihleri 2024 ne zaman başlayacak?2024 YKS tercih dönemi için gözler ÖSYM'nin açıklayacağı tarihlerde. Geçtiğimiz yıl, YKS tercihleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılmıştı. Bu yıl da benzer bir takvim öngörülüyor. Adayların, tercih kılavuzunu dikkatle inceleyerek tercih döneminde hata yapmaktan kaçınmaları önem arz ediyor.Üniversite tercihi yaparken nelere dikkat edilmelidir?Üniversite tercihi yaparken dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlar bulunuyor:Ayrıca, alanında uzman rehber öğretmenlerden destek alarak, bireysel hedeflere uygun tercihler yapılması tavsiye edilir.YKS tercih nasıl ve nereden yapılır?Tercih işleminizi tamamladıktan sonra 'Tercih Süresi' içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi kontrol edebilir ve tercih listenizi yazdırarak saklayabilirsiniz. Tercih süresi bitene kadar sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilir, ancak tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır.Üniversiteler ne zaman açılıyor 2024 yılı için belli mi?Üniversite eğitimlerinin, 2024 yılında başlayacağı tarih YÖK tarafından henüz ilan edilmedi. Geçtiğimiz yıl ise bu tarih 11 Eylül olarak belirlenmişti. Bazı üniversiteler akademik açılış tarihini 2 Ekim'de yapılacağını duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/osymden-emsal-niteliginde-karar-sinavda-vakit-kaybini-telafi-etmek-icin-2-secenek-sunuldu-1085892964.html

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