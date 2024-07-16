https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/turkiyeden-ummanda-bir-camiye-duzenlenen-silahli-saldiriya-iliskin-aciklama-1085918645.html
Türkiye'den Umman'da bir camiye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklama
Türkiye'den Umman'da bir camiye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı'ndan "Umman'ın başkenti Muskat'ta bugün bir camiye gerçekleştirilen silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybetmesinden ve çok sayıda... 16.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-16T22:09+0300
2024-07-16T22:09+0300
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dışişleri bakanlığı
umman denizi
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Dışişleri Bakanlığı, Umman'ın başkenti Muskat'ta bir camiye düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybetmesinden ve çok sayıda kişinin yaralanmasından derin üzüntü duyulduğunu bildirdi.Bakanlık, Umman'da bir camiye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.
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türkiye, dışişleri bakanlığı, umman denizi, muskat, maskat
türkiye, dışişleri bakanlığı, umman denizi, muskat, maskat
Türkiye'den Umman'da bir camiye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan "Umman'ın başkenti Muskat'ta bugün bir camiye gerçekleştirilen silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybetmesinden ve çok sayıda kişinin yaralanmasından derin üzüntü duyuyoruz" açıklaması yapıldı.
Dışişleri Bakanlığı, Umman'ın başkenti Muskat'ta bir camiye düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybetmesinden ve çok sayıda kişinin yaralanmasından derin üzüntü duyulduğunu bildirdi.
Bakanlık, Umman'da bir camiye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.
"Umman'ın başkenti Muskat'ta bugün bir camiye gerçekleştirilen silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybetmesinden ve çok sayıda kişinin yaralanmasından derin üzüntü duyuyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, saldırıda yaşamını yitirenlere rahmet, acılı ailelere ve Umman halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dilendi.