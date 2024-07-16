https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/turkiyeden-ummanda-bir-camiye-duzenlenen-silahli-saldiriya-iliskin-aciklama-1085918645.html

Türkiye'den Umman'da bir camiye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklama

Türkiye'den Umman'da bir camiye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı'ndan "Umman'ın başkenti Muskat'ta bugün bir camiye gerçekleştirilen silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybetmesinden ve çok sayıda... 16.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-16T22:09+0300

2024-07-16T22:09+0300

2024-07-16T22:09+0300

türkiye

türkiye

dışişleri bakanlığı

umman denizi

muskat

maskat

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Dışişleri Bakanlığı, Umman'ın başkenti Muskat'ta bir camiye düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybetmesinden ve çok sayıda kişinin yaralanmasından derin üzüntü duyulduğunu bildirdi.Bakanlık, Umman'da bir camiye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

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türkiye

umman denizi

muskat

maskat

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türkiye, dışişleri bakanlığı, umman denizi, muskat, maskat