https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/trumpun-sectigi-baskan-yardimcisi-avrupayi-korkuttu-isbirligimizin-azalmasina-hazir-olmaliyiz-1085906227.html

Trump'un seçtiği başkan yardımcısı Avrupa'yı korkuttu: 'İşbirliğimizin azalmasına hazır olmalıyız'

Trump'un seçtiği başkan yardımcısı Avrupa'yı korkuttu: 'İşbirliğimizin azalmasına hazır olmalıyız'

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği, Trump'un kazanmasının özellikle yeni seçtiği başkan yardımcısı ile şartları zorlayacağını ve işbirliğinin azalacağını düşünüyor. 16.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-16T15:27+0300

2024-07-16T15:27+0300

2024-07-16T15:27+0300

dünya

ab

avrupa birliği

donald trump

abd

abd ulusal güvenlik konseyi

abd ordusu

abd hegemonyası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/10/1085905822_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6166c56cde4b1100698c11b7be1a2953.jpg

Avrupa Birliği, Ohio eyaleti senatörü J.D. Vance’in Cumhuriyetçi Parti tarafından başkan yardımcısı adayı olarak gösterilmesi ve eski ABD Başkanı Donald Trump’ın seçimi kazanması durumunda, ABD ile güvenlik iş birliğinin zayıflaması ve Washington’un Ukrayna’ya desteğinin kesilmesinden endişe duyuyor. Financial Times’a göre, Trump’ın anketlerdeki iyi performansı ve tartışmalardaki başarıları, Avrupa ülkelerini tedirgin etti.Ukrayna’da ise Vance’in adaylığı, Kiev için 'açık bir sinyal' olarak görülüyor. Ukrayna Milletvekili İnna Sovsun, “Vance’in seçimi, ABD ile yeni bir iletişim stratejisi geliştirmemiz gerektiğini gösteriyor” dedi.Trump'un seçtiği başkan yardımcısı Vance kimdir? Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti kongresinde, Ohio senatörü Vance’i başkan yardımcısı olarak aday göstereceğini açıklamıştı. Cumhuriyetçi Parti kongresi de kısa süre sonra Vance’i bu göreve aday gösterdi.Vance, 39 yaşında, evli ve üç çocuk babası. Yale Hukuk Okulu mezunu olan Vance, yatırım fonlarında çalıştı ve ünlü Cumhuriyetçi bağışçı Peter Thiel ile iş birliği yaptı. 2023 yılının Ocak ayında senatör olarak görevine başladı.Ukrayna krizi hakkında ne düşünüyor?Vance, Ukrayna’daki çatışmayla ilgili yaptığı açıklamalarla da biliniyor. Ukrayna’ya yapılan milyarlarca dolarlık ABD askeri yardımını eleştiriyor ve Rusya ile müzakereleri savunuyor. Kiev’in 1991 sınırlarını geri kazanma hedefinin gerçekçi olmadığını ve çözümün Ukrayna’nın tarafsızlığını sağlamaktan geçtiğini belirtiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/kremlinden-trumpin-baskan-yardimcisi-adayi-vance-hakkinda-ilk-aciklama-1085899581.html

avrupa birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ab, avrupa birliği, donald trump, abd, abd ulusal güvenlik konseyi, abd ordusu, abd hegemonyası