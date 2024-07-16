https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/kremlinden-trumpin-baskan-yardimcisi-adayi-vance-hakkinda-ilk-aciklama-1085899581.html

Kremlin'den Trump'ın başkan yardımcısı adayı Vance hakkında ilk açıklama

Kremlin'den Trump'ın başkan yardımcısı adayı Vance hakkında ilk açıklama

Sputnik Türkiye

Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Trump, yardımcılık görevi için James Vance'i aday gösterirken Kremlin'den Vance'le ilgili ilk değerlendirme geldi. 16.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-16T13:00+0300

2024-07-16T13:00+0300

2024-07-16T13:00+0300

dünya

rusya

rusya-abd ilişkileri

kremlin

kremlin basın dairesi

dmitriy peskov

j.d. vance

james david vance

donald trump

abd seçimleri

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump'ın başkan yardımcılığı için aday gösterdiği James David Vance'i tanımadıklarını söyledi.Gazetecilere açıklama yapan Peskov, Vance'in Kremlin'de tanınıp tanınmadığının sorulması üzerine "Hayır, Kremlin kendisini tanımıyor, ancak medyada yer alan bazı açıklamalarını biliyoruz" yanıtını verdi.Kremlin Sözcüsü, aday olmanın ve koltuğa oturmanın farklı şeyler olduğunu belirterek kişilerin fiilen göreve geldikten sonra tutumlarında değişiklik olabileceğinin altını çizdi.'Seçim sonuçlarını beklemeliyiz'Vance'in, Donald Trump'ın seçimi kazanması durumunda Ukrayna krizini sona erdirmek için Rusya ile görüşmeler yapacağı yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, bu konuda yorumda bulunmak için ABD'deki seçimlerin sonucunun beklenmesi gerektiğini söyledi.Peskov, "Şu anda kimin neye hazır olduğu, kimin hangi tutumlara bağlı olduğu konusunda çok sayıda tartışma ve spekülasyon var. Şu anda Trump, dünden itibaren ABD başkan adayı. O yüzden seçimlerin sonucunu bekleyelim. ABD'li seçmenler geleceklerine kendileri karar verecek. Bu onların meselesi, bizim değil" ifadelerini kullandı.Rusya'nın mevcut gerçekliklere göre hareket ettiğini anımsatan Kremlin Sözcüsü, şu anda ABD'de iktidarda bulunan yönetimin diyalog karşıtı olduğuna ve çatışmaların son Ukraynalıya kadar sürmesinde ısrar ettiğine dikkat çekti.Şu an karşı karşıya olunan gerçekliğin böyle olduğunu kaydeden Peskov, Rusya'nın ABD'nin içişlerine asla müdahale etmediğini ve etmeyi de planlamadığını vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/j-d-vance-trump-secimi-kazanirsa-rusyayla-ukrayna-krizinin-cozumunu-gorusecek-1085886859.html

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rusya, rusya-abd ilişkileri, kremlin, kremlin basın dairesi, dmitriy peskov, j.d. vance, james david vance, donald trump, abd seçimleri, abd başkanlık seçimleri